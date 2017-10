Irre: Essen Sie DAS jeden Tag - und Herzinfarkt hat keine Chance 

Herzleiden sind Studien zufolge die häufigste Todesursache weltweit. Doch es gibt Hoffnung – und Sie müssen dafür täglich nur eine Sache essen.

Dass eine gesunde Ernährung gut für Körper und Geist ist, weiß bereits jedes Kind. Wer darauf achtet, vielfältig isst und statt Junk-Food öfter zu Obst und Gemüse greift, der tut sich viel Gutes. Schließlich reduzieren Sie so das Risiko, an Leiden wie Diabetes, Fettleibigkeit oder Herzkreislauf zu erkranken. Aber während ein bekanntes englisches Sprichwort vom Apfel als Doktorersatz schwärmt, haben nun neueste Studien ergeben, dass zwei andere bestimmte Lebensmittel viel besser helfen.

Forscher sind verblüfft: Viel Kalium reduziert Arterienverkalkung

Die Forscher rund um Studienautor Dr. Paul Sanders von der University of Alabama, Birmingham, behaupten tatsächlich: Wer eine Banane oder Avocado am Tag isst, beugt Herzinfarkten oder Schlaganfällen besser vor. Der Grund dafür: Diese sind reich am Mineralstoff Kalium, welcher angeblich die Arterienverkalkung stoppen und damit auch einen lebensbedrohlichen Verschluss verhindern kann.

Schließlich haben bereits frühere Studien ergeben, dass steife Blutgefäße das Risiko erhöhen, an Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erkranken. Das Erstaunliche daran: Das Kalium soll dabei bestimmte Gene steuern, welche die Arterien geschmeidig halten. Die Forscher sind darüber verblüfft: "Die Ergebnisse zeigen eindeutig, dass man von einer ausreichenden Kaliumversorgung nur profitieren kann und sie am besten vor einer Arterienversteifung schützt", so Sanders.

Herzinfarkt & Co. vorbeugen: Eine Banane oder eine Avocado pro Tag reichen bereits aus

Zu den Ergebnissen kamen die Wissenschaftler, als sie Mäuse untersuchten, die ein erhöhtes Herzinfarktrisiko aufwiesen, als ihnen eine fettreiche Ernährung gefüttert wurde. Während der Diät waren ihnen zusätzlich entweder geringe, gemäßigte oder hohe Dosen an Kalium verabreicht worden. Dabei wurde schnell klar: Die Blutgefäße der Mäuse wurden nur dann steif, wenn sie eine Diät mit wenig Kalium bekamen.

Dagegen blieben die Arterien derjenigen, denen eine kaliumreiche Diät gefüttert wurde, geschmeidig. Doch es kommt noch besser: Zudem wurde die Arterienverkalkung in der Hauptschlagader verringert. Die Ergebnisse wurden nun im "Journal of Clinical Investigation Insight" veröffentlicht.

