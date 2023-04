Mit einer Haartransplantation in der Türkei die Kosten senken

Smile Hair Clinic: Dr. Mehmet Erdoğan und Dr. Gökay Bilgin © Smile Hair Transplant Clinic Istanbul

Smile Hair Clinic in Istanbul bietet qualitativ hochwertige Haartransplantationen zum günstigen Preis an.

Eine Haartransplantation in der Türkei wird international ständig beliebter. Ob Haarausfall durch eine Krankheit, Stress oder eine genetische Veranlagung: Das Leiden von Männern und Frauen, die von dem Haarausfall betroffen sind, ist unverändert stark. Ist nur ein geringes Budget vorhanden, rückt die Lösung des Problems in weite Ferne.

Da Schönheit nicht nur Personen mit einem guten Einkommen vorbehalten sein soll, bietet die Türkei die Haartransplantation in Istanbul zu Kosten an, die niedriger als in Deutschland sind.

Smile Hair Clinic: höchster Qualitätsstandard bei günstigen Preisen

Die Kliniken in der Türkei bieten Haartransplantationen zu Preisen an, die günstiger als in Deutschland sind. Die Haartransplantation Türkei Kosten sind oft um bis zu zwei Drittel geringer als in deutschen Kliniken.

Vor allem die erfahrenen Ärzte der Smile Hair Clinic im Finanzzentrum von Istanbul leben ihre Leidenschaft für leistbare Schönheit. Trotz des hohen internationalen Standards und der Anwendung neuester Methoden kostet eine Haartransplantation in der Smile Hair Clinic wesentlich weniger als in Kliniken in Deutschland.

Moderne Methoden führen zu einer hohen Anwachsrate der Haarfollikel nach der FUE Haartransplantation. Durch die Saphir FUE Technik wird die Kopfhaut kaum geschädigt. Schon nach kurzer Zeit beginnen an den vorher kahlen Stellen wieder neue Haare zu sprießen. Nach zwölf Monaten haben die Ärzte der Smile Hair Clinic den Traum von dichtem, gesundem Haar Realität werden lassen.

Dr. Mehmet Erdogan zusammen mit Mike Majlak © Smile Hair Transplant Clinic Istanbul

Bei den Kosten bestehen große Unterschiede zwischen einer Haartransplantation in der Türkei und in Deutschland

Während in Deutschland die Kosten für eine Haarverpflanzung durchschnittlich zwischen 3400 und 6300 Euro betragen, liegen die Kosten für einen ähnlichen Eingriff in der Türkei nur bei 2300 bis 3300 Euro. Die tatsächlichen Kosten richten sich nach der Anzahl der Grafts, die zur Abdeckung schütterer Stellen verpflanzt werden müssen.

Bei einer kostenlosen Beratung in der Smile Hair Clinic werden nicht nur die Wünsche der Patienten mit den technischen Möglichkeiten abgestimmt. Das Team der Smile Hair Clinic erstellt einen Kostenvoranschlag für ein All-Inclusive-Paket, das dem Patienten die Kostenfalle nach der Operation erspart.

All-Inclusive Gesundheitstourismus zum Vorteil der Patienten.

Die All-Inclusive-Pakete der Smile Hair Clinic decken alle Kosten für den Eingriff und den Aufenthalt in der Türkei ab. Außer der Buchung der Flugtickets werden der gesamte Aufenthalt und die Operation vom Team der Smile Hair Clinic organisiert.

In den All-Inclusive-Paketen enthalten ist der Shuttle-Transport vom Flughafen in die Smile Hair Clinic und zum Hotel, die Buchung des Hotelzimmers mit Frühstück in einem 4- bis 5-Sterne-Hotel, ein Vorgespräch, die Haartransplantation und alle notwendigen Nachbehandlungen an den folgenden Tagen.

Der Patient erhält nach dem Eingriff alle benötigten Medikamente und Hilfsmittel wie ein Stützkissen für den Nacken, ein Stirnband und einen locker sitzenden Fischerhut, um die Heilung der Kopfhaut zu unterstützen und die Verankerung der transplantierten Haarfollikel zu fördern. Die weitere Betreuung wird über die nächsten zwölf Monate online durchgeführt.

Während in Deutschland alle Nachbehandlungen zusätzlich zu dem Entgelt für die Operation verrechnet werden, können die Patienten durch die Buchung eines speziellen Pakets diese Kostenfalle vermeiden. Die All-Inclusive-Pakete bieten eine absolute Kostengarantie. Der endgültige Preis richtet sich ausschließlich nach dem Aufwand für die Transplantation der Grafts.

Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, kann der Aufenthalt in der Metropole Istanbul um einige Tage verlängert werden, um die touristischen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.

Sind die geringeren Kosten mit einer schlechteren Qualität verbunden?

Die Smile Hair Clinic ist für die Einhaltung eines besonders hohen Qualitätsstandards bei Haartransplantationen und der Betreuung der Patienten bekannt. Die hohe Qualität der Eingriffe zeigt sich auch in der Dokumentation des Haarwachstums nach der Operation.

Bei dem Eingriff setzen die Haarchirurgen nur modernste Instrumente ein. Innovative Methoden sorgen für eine maximale Schonung der Haarfollikel während der Transplantation.

Abhängig von der Größe des zu behandelnden Areals setzen die Ärzte die Haarfollikel in vorbereitete Stichkanäle ein, oder verankern die Haarwurzeln durch Druck an der Empfängerstelle. Die langjährige Erfahrung der Haarchirurgen ermöglicht nicht nur eine größtmögliche Schonung der Spenderzone, sondern auch durch exaktes Einsetzen der Haarwurzeln entsprechend der natürlichen Wuchsrichtung und Dichte ein natürliches Erscheinungsbild. Bereits nach zwölf Monaten ist kein Haarausfall mehr zu erkennen. Die Haare wachsen kräftig und gesund.

Um auch eine größtmögliche Zufriedenheit der Patienten zu erreichen, müssen die vorhandenen Haare vor dem Eingriff nicht vollständig abrasiert, sondern lediglich etwas gekürzt werden.