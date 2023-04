So gefährlich ist die Komfortzone!

Von: Susanne Stockmann

Florian Becker ist Psychologie-Professor und befasst sich mit den Ursachen und Konsequenzen von Glück. © Jörg Eberl/dpa-tmn

Komfortzone, das Wort klingt nach Gemütlichkeit und Geborgenheit, nach Sicherheit und Wohlbefinden. Jeder Mensch braucht solche Rückzugsorte! Allerdings nicht nur, warnt der Münchner Psychologieprofessor Dr. Florian Becker: Denn wer im Bequemen verharrt, lernt nichts dazu und setzt seine ganze Zukunft aufs Spiel!

Kinder machen vor, wie es geht: „Ständig testen sie ihre Grenzen. Sie setzen sich unangenehmen Situationen aus, fallen auch mal hin, aber stehen gleich wieder auf“, so der Arbeitspsychologe. Anders formuliert: Kinder verlassen andauernd ihre Komfortzone, und lernen dadurch kontinuierlich dazu. In der Lernpsychologie wird der Bereich außerhalb der Komfortzone als Wachstumszone bezeichnet. Damit sind alle Momente gemeint, in denen wir unseren Horizont erweitern, etwas lernen oder Neues kennenlernen. Mit der Zeit erweitern sich unsere Fähigkeiten und die Wachstumszone wird zur neuen Komfortzone. Mit dem Älterwerden lässt der Schwung nach, die eigenen Grenzen sind bei vielen Erwachsene wie einbetoniert. Die persönliche Komfortzone ist erarbeitet, z. B. im Job, wo die Aufgaben gut und routiniert erledigt werden, im Privatleben, wo mit Familie, Freunden und Hobbys alles in ruhigen Bahnen verläuft. Die Komfortzone hat viele positive Seiten, so Dr. Becker, hier könne man sich erholen und zur Ruhe kommen. Zudem sei es der Bereich, wo wir stark sind, wo wir schnell und sicher handeln: „Wenn ich einen Tumor habe, wünsche ich mir auch einen Chirurgen, der bei dem Eingriff in seiner Komfortzone ist, der das routiniert macht.“ Allerdings gibt Becker zu bedenken: „Der Arzt ist ja nur so geschickt geworden, weil er sich Herausforderungen gestellt und Schritt für Schritt dazu gelernt hat.“

Soziale Umfeld hat einen großen Einfluss

Das Problem sei die fehlende Balance: Zu viele Menschen verlassen ihre Komfortzone zu wenig. „Viele verschenken persönliches Potential, sitzen dafür täglich stundenlang vor dem Fernseher“, so Florian Becker: „Es ist im Moment angenehm, keine Fortbildung zu machen, keinen Sport zu treiben, Kinder nicht zu erziehen oder sich nicht um die Altersversorgung zu kümmern.“ Doch dieser kurzfristige Genuss gehe auf Kosten einer glücklichen Zukunft: „Wer nie aus der Komfortzone kommt, entwickelt sich nur nicht weiter, er verliert sogar an Kompetenzen und Fähigkeiten“, warnt Becker. Zudem bleiben Erfolgserlebnisse und Zufriedenheit auf der Strecke. Wer wagt gewinnt, rät ein Sprichwort. Becker sagt: „Fangen Sie Schritt für Schritt an. Erstmal zehn Minuten radeln, statt gleich die Alpen zu überqueren.“ Was hält Menschen in der Komfortzone? Becker sagt: „Es ist mit Studien gut belegt, dass das soziale Umfeld einen großen Einfluss hat: Wenn in Familie und Freundeskreis ein gesunder Lebensstil und ein gewisser beruflicher Erfolg erreicht wird, wenn dort Hobbys gepflegt werden, dann ist auch der Einzelne aktiver. Angst hält viele zurück: Wir leben heute in einer sehr sicheren Gesellschaft, aber viele sind noch so risikoscheu, wie es vor 2000 Jahren sinnvoll war, als ein Beinbruch vielleicht nie mehr richtig geheilt ist oder es gefährlich war, zu einer Gruppe Fremder zu gehen.“

Diese Menschen haben den größten Erfolg

.Nicht die Menschen mit den größten Talenten haben meistens den größten Erfolg, sondern diejenigen, die ihre Potentiale voll ausschöpfen. Das gilt auch für Teams: Das kleine Island hat die Fußballnation England in der EM 2016 aus dem Turnier geworfen, die isländische Mannschaft hatte zwar deutlich weniger Potential, hat es aber deutlich mehr genutzt! Beim Durchhalten hilft ein Motivationstrick aus dem Leistungssport: Sportler stellen sich vor, wie sie am Ziel den Siegerpokal in Höhe recken. Es gibt eine ungeheure Power, wenn man sich die gewünschte Zukunft bildlich vorstellt. Probieren Sie es aus!

