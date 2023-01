Mittel gegen nervöse Unruhe: Stiftung Warentest prüft 28 Präparate – nur vier sind mit Einschränkung geeignet

Stressmanagement

Wer zu wenig Entspannung in den Alltag einplant, dessen Körper kann mit Unruhe und Nervosität reagieren. Frei verkäufliche Mittel versprechen Besserung. Doch helfen sie wirklich was?

Dauerhafter Stress triggert die Entstehung von körperlichen Problemen. Bluthochdruck und Rückenschmerzen sind mögliche Folgen. Auch die Psyche leidet, so zählen Unruhe, Gereiztheit und Nervosität zu den typischen Symptomen von Überforderung oder Frustration. Wenn Körper, Geist und Seele an die Grenze dessen gestoßen, was sie bewältigen können, muss gehandelt werden. Bei vielen Menschen zeigen bereits einfache Entspannungsübungen großen Nutzen. Bei großer Anspannung, die schwerwiegende Schlafstörungen oder Konzentrationsstörungen zur Folge haben kann, sollte allerdings ein Arzt zurate gezogen werden.

Mittel gegen nervöse Unruhe: Stiftung Warentest prüft 28 Präparate

Viele Betroffene versuchen, mit Präparaten aus Drogerie oder Apotheke die Beschwerden zu lindern. Frei verkäufliche Mittel – oftmals mit pflanzlichen Extrakten aus Baldrian oder Johanniskraut – versprechen Hilfe. Die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest hat 28 Produkte getestet.

+ Viele frei verkäufliche Mittel gegen Nervosität zeigen keine Wirkung, so ein Ergebnis von Stiftung Warentest. © Nina Janeckova/Imago

Therapeutischer Nutzen von Anti-Stress-Mitteln meist nicht nachweisbar

Von Anti-Stress-Tee bis hin zu Tropfen für gute Nachtruhe: In Apotheken und Drogerien sieht man sich mit einer Fülle von Produkten konfrontiert, die gegen Unruhe und Nervosität Wirkung zeigen sollen. Auch ohne Rezept und ohne Beratung ist es möglich, die Präparate einzukaufen.

Ob die Mittel ihr Geld wert sind, haben Stiftung Warentest-Gutachter geprüft. Insgesamt 28 Mittel gegen Unruhe und Nervosität wurden dahingehend getestet, ob sie die in der Werbung suggerierte Wirksamkeit entfalten. Als Basis für die Bewertungen diente den Testern wissenschaftliche Fach­literatur. Das Fazit der Prüfer: 24 Produkte sind „wenig geeignet bei Nervosität und Unruhe“. Nur vier Produkte stufen die Prüfer als „mit Einschränkung geeignet bei Nervosität und Unruhe zur Selbstbehandlung“ ein. Warum nur mit Einschränkung? Als Begründung heißt es: „Die bisher für diesen Extrakt vorliegenden Studien reichen noch nicht aus, um die therapeutische Wirksamkeit abschließend nachzuweisen“.

Mit Einschränkung geeignete Produkte bei nervöser Unruhe

Abtei Baldrian forte, überzogene Tabletten

Euvegal Balance 500 mg, Filmtabletten

Klosterfrau Baldrian forte 600 Nervenruh, Tabletten

Sedonium, überzogene Tabletten

Als therapeutisch wenig wirksam wurden unter anderem folgende Produkte bewertet:

Sidroga Melissenblätter, Tee Filterbeutel

Zirkulin Einschlaf Dragees Baldrian+Hopfen

Abtei Nachtruhe Einschlaftropfen

Stress nachhaltig reduzieren – mit bewährten Entspannungstechniken Meditation ist eine Technik, mit deren Hilfe man in den Moment findet, statt sich in Gedanken zu verlieren. Wie die Techniker Krankenkasse weiter informiert, lernen Sie im Rahmen der Mediation, Gedanken kommen und gehen zu lassen, ohne diese festzuhalten oder zu bewerten. Das Ziel: Abstand zum alltäglichen Stress gewinnen. Krankenkassen, Yoga-Studios und auch viele Fitnessstudios bieten Kurse an. Auch mithilfe von Apps kann man ausprobieren, ob Meditation etwas für einen ist. © Marcos Castillo/Imago Yoga kräftigt und dehnt auch die tiefliegenden Muskelgruppen. Doch die fernöstliche Lehre, die viele körperliche, aber auch geistige Übungen umfasst, kann mehr. Denn die Entspannungsübungen im Yoga verlangsamen die Atmung, was beruhigende Wirkung auf den gesamten Organismus hat. Wer sich ausprobieren möchte, sieht sich mit einer Fülle von Angeboten konfrontiert. Yoga- und Fitnessstudios, aber auch Krankenkassen und Volkshochschulen bieten Kurse an. © svyatoslav lipinskiy/Imago Viele Menschen schwören auf progressive Muskelentspannung, wenn sie zur Ruhe kommen wollen. Das Prinzip dahinter: Durch gezielte An- und Entspannung der Muskeln verringert sich die Aktivität der Nerven und die psychische Anspannung nimmt ab. Wie die AOK weiter informiert, kann man nach vorheriger Anleitung durch einen entsprechend ausgebildeten Therapeuten die Übungen auch selbstständig durchführen. © Ivan Gener/Imago Autogenes Training ist ein Entspannungsverfahren, das über gedankliche Konzentration zur Ruhe finden lassen soll. Hier werden nicht, wie bei der progressiven Muskelentspannung, Muskeln bewusst angespannt und entspannt. Wie die Neurologen und Psychiater im Netz weiter informieren, ist es viel mehr eine Art Selbsthypnose, die beim autogenen Training stattfindet. Mithilfe von Mantra-artigen Übungsformeln (z. B. „Der rechte Arm ist ganz schwer“ oder „Der rechte Arm ist ganz warm“) soll erreicht werden, dass der gesamte Organismus zur Ruhe kommt. Kurse finden Sie unter anderem bei Ihrer Krankenkasse und der Volkshochschule. © Olga Pankova/Imago Frau atmet tief durch an der frischen Luft. Atemtechniken helfen dabei, starken Stress zu reduzieren. Bei Anspannung flacht die Atmung in der Regel ab, die Luft wird nicht weiter als in den Brustraum eingeatmet. Eine ruhige, regelmäßige Bauchatmung führt aber dazu, dass sich Muskeln entspannen und der Körper besser durchblutet wird. Auch der Blutdruck kann so gesenkt werden. Und so sieht eine gesunde und tiefe Bauchatmung nach der 4/7/11-Regel aus: 4 Sekunden einatmen, 7 Sekunden ausatmen und das ganze 11 Minuten durchhalten. © Imago Fröhliche, in eine Decke gehüllte junge Frau sitzt mit einer Tasse heißer Schokolade auf der Terrasse eines Bungalows Achtsamkeit hat sich der Techniker Krankenkasse zufolge in vielen Studien als wirksam zur Stressreduktion erwiesen. In anerkannten Kursen zur „Mindfulness Based Stress Reduction“ würden Techniken erlernt werden, die helfen, im Hier und Jetzt statt in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein – und das nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ein wichtiger Aspekt: Achtsam sein bedeutet, jegliche Bewertung aus den Gedanken zu verbannen. Der Moment, die Atmung, die Geräusche im außen werden also ausschließlich wahrgenommen, man denkt an nichts. © Aleksei Isachenko/Imago Frau wandert auf den Heimgarten Viele Menschen machen intuitiv das Richtige, wenn sie sich gestresst fühlen. Sport empfinden viele als sehr gutes Ventil, um Druck abzulassen. Der Techniker Krankenkasse zufolge zählt Sport zwar nicht zu den typischen Entspannungstechniken, man spricht vielmehr von einer sogenannten passiven Methode. © Imago Frau liegt in der Badewanne Zu den sogenannten passiven Methoden zählt nicht nur der Sport. Auch eine entspannte Auszeit in der Badewanne, ein Spaziergang oder Zeit mit einem guten Buch können den Stresslevel enorm senken, indem sie Zufriedenheitserlebnisse schaffen, so die Techniker Krankenkasse. © Imago

Entspannt durchs Leben gehen – durch Anpassung des Lebensstils

Stressige Phasen in Beruf und Privatleben kann man nicht immer umgehen. Doch Anspannung und Entspannung müssen sich abwechseln, sonst drohen gesundheitliche Probleme. Für ein gutes Stressmanagement ist deshalb enorm wichtig, sich Ruheoasen in den Alltag einzuplanen. Was als entspannend empfunden wird, ist individuell verschieden. Generell bewährt haben sich aber Methoden, die Atmung und Geist zur Ruhe kommen lassen, zum Beispiel Entspannungstechniken wie Yoga und progressive Muskelentspannung. Doch auch Saunieren, eine Massage, beruhigende Musik und Waldspaziergänge haben bei vielen Menschen zur Folge, dass der Stresslevel sinkt und Körper und Geist zur Ruhe kommen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Nina Janeckova/Imago