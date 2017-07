Macht dieses Schmerzmittel Menschen gefühllos?

"Das sollte sofort vom Markt genommen werden." Die schaffen es aktuell ja nicht mal mit dem Giftspritzmittel. Kommerz geht vor Menschenleben. Und die Pharmaindustrie sind schlimmer als VW, Audi & Co. was das betrügen betrifft. UNd die Ärzteschaft "hängt" da voll mit drin. Schließlich muss man seine "Verlusste von den GKVs" ja irgendwie wieder ausgleichen. Sonst leidet das eigene Ego des Arztes. Und das... geht ja auf gar keinen Fall...

Mit Ibuprofen schädigt man die Nieren und erhöht den Butdruck, mit Acetylsäure zerstört man den Magen. Also was nehmen bei Schmerzen? Und wer wirklich schlimme Schmerzen hat der fragt erst hinterher nach den Nebenwirkungen.

nur Paracetamol ist richtig lebertoxisch. Eine Überdosierung passiert ganz schnell, und dann wärs das gewesen. 450 Todesfälle pro Jahr in USA! Und nicht wenig Lebertransplantationen in Deutschland dürften auf Falsch/Überdosierung von Paracetamol zurückzuführen sein. Und von zahllosen Nierenschäden mit Dialysepflicht rede ich mal gar nicht. Bei uns im Krankenhaus sind ca 15 - 20 Prozent der stationären Patienten wegen Schäden durch Schmerzmittel in Behandlung.