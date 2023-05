Schimmel, Keime und Gifte: Tütensalat ist besonders belastet

Vorsicht vor Bakterien

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Laura Knops schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Vorgschnittene Salatmixe aus der Plastiktüte sind schnell und einfach zubereitet. Häufig sind die Fertigmischungen allerdings mit Keimen belastet.

Aus der Tüte auf den Teller – Vorgeschnittene Blatt- oder Obstsalate sind praktisch, da sie sich besonders schnell zubereiten lassen. Die Bequemlichkeit hat jedoch ihren Preis. Fertige Salatmixe sind nicht selten mit Keimen belastet. Im feucht-warmen Klima der Plastiktüten können sich Bakterien und Schimmel leicht ausbreiten. Worauf Verbraucher vor dem Verzehr achten sollten und wie sich das Gesundheitsrisiko minimieren lässt.

Verbraucherschützer: Abgepackter Salat kann der Gesundheit schaden

+ In vorgschnittenen Salaten aus der Tüte können sich Keime leicht ausbreiten. © Juan Alberto Ruiz/Imago

Vorgschnittene Salatmischungen gehören laut der Verbraucherzentrale zu den leicht verderblichen Lebensmitteln. Keime und Schimmelpilze können sich in den Fertigsalaten leicht vermehren. Auch wenn sie gekühlt aufbewahrt werden, besteht die Möglichkeit, dass sie schnell verderben. Denn obwohl geschnittener und verpackter Salat als „gewaschen und verzehrfertig“ verkauft wird, ist es ratsam, die Blätter vor dem Verzehr gründlich abzuspülen.

Hilft ein Verdauungsschnaps gegen Völlegefühl? Zehn Ernährungsmythen Ein Verdauungsschnaps hilft gegen Völlegefühl? Stimmt nicht! Wenn sich nach einer ausgiebigen Mahlzeit ein Völlegefühl einstellt, soll hochprozentiger Alkohol Abhilfe schaffen. Die Wirkung des Alkohols soll den Magen entspannen. Doch Schnaps sorgt dagegen dafür, dass der Magen sich langsamer entleert und die Muskelbewegung verlangsamt wird. Fazit: Finger weg vom Verdauungsschnaps. © Diana Miller/Imago Wer spät abends noch isst, hat häufig Angst zuzunehmen. Viele Menschen verzichten daher am Abend auf ein ausgiebiges Mahl. Wissenschaftliche Studien konnten dafür allerdings bisher keine Beweise liefern. Ernährungsexperten gehen vielmehr davon aus, dass die über den Tag hinweg aufgenommene Kalorienmenge das Gewicht beeinflusst. Entscheidend ist also nicht, wann gegessen wird, sondern wie viel. © Imago Der Glaube, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht, hält sich hartnäckig. Doch Kaffee beeinflusst den Wasserhaushalt deutlich weniger, als viele annehmen. Wissenschaftlern zufolge hat das Heißgetränk zwar einen harntreibenden Effekt, dieser ist allerdings so geringe, dass die Flüssigkeitsbilanz nicht beeinträchtigt wird. © stock&people/Imago Kohlenhydrate machen dick? Stimmt nicht! Der Körper benötigt ausreichend Kohlenhydrate als Ernährungsqeulle. Ernährungsexperten unterscheiden allerdings zwischen einfachen und komplexen Kohlenhydraten, wie die Apotheken Umschau berichtet. Einfache Kohlenhydrate in Form von Zucker sollten Verbraucher vermeiden. Komplexe Kohlenhydrate in Vollkornprodukten oder Kartoffeln halten dagegen länger satt. Noch besser ist die Wirkung, wenn zudem Ballaststoffe in Form von Gemüse oder Hülsenfrüchten in die Ernährung integriert werden. © YAY Micro/Imago Sechs Eier liegen in einer Schachtel aus Pappkarton (Symbolbild). Cholesterin ist als wichtiger Baustoff für Herz und Gehirn lebenswichtig. Da der Körper allerdings nur einen Teil des benötigten Cholesterins selbst produziert, muss die fettähnliche Substanz über die Nahrung aufgenommen werden. Da in Eiern rund 200 Milligramm Cholesterin zu finden ist, fürchten viele bei einem hohen Konsum von Hühnereiern zu viel des Inhaltsstoffs aufzunehmen. Studie haben allerdings gezeigt, dass der Cholesterinspiegel zum Blut konstant bleibt unabhängig von der aufgenommenen Menge. © Shotshop/Imago Es ist ein Salzstreuer zu sehen. Salz lässt den Blutdruck steigen? Stimmt! Allerdings gilt dies nicht für jeden Menschen. Nur rund zehn Prozent der normalen Bevölkerung sind tatsächlich salzsensitiv. Bei ihnen steigt der Blutdruck durch eine salzreiche Kost an. Bei den restlichen 90 Prozent wird das überflüssige Natriumchlorid einfach über die Nieren wieder ausgeschieden. © Vladimir Nenov/Imago Junge und Mädchen sitzen in der Küche an einem Tisch voller Früchte. Obst und Gemüse sind auch in hohen Mengen gesund? Diese Aussage stimmt nur teilweise. Wer Viel Obst und Gemüse isst, lebt tatsächlich gesünder. Gerade im Gemüse sind viele gesunde Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Zu viel Obst kann sich allerdings auch negativ auswirken. So kann sich die enthaltene Fructose schnell als Fettpölsterchen auf den Hüften bemerkbar machen. © Cavan Images/Imago Jemand schüttet ein Glas Wasser ein. Die Empfehlung, dass jeder Mensch mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinken muss, ist veraltet. Der Flüssigkeitsbedarf ist individuell verschieden und hängt neben Gewicht und Größe, auch vom Lebensstil ab. Um optimal funktionieren zu können, braucht der Körper ausreichend Flüssigkeit. Greifen Sie anstatt zu Säften und Softdrinks jedoch lieber zu Wasser und ungesüßten Kräutertees – das wirkt sich auch besser auf die Figur aus. © Imago Es sind verschiedene Hülsenfrüchte zu sehen. Proteine sind vor allem in Fleisch und Fisch zu finden? Stimmt nicht! Viele pflanzliche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte oder Soja enthalten ausreichend Eiweiß. Auch Vegetarier und Veganer können so ohne Probleme ihren Eiweißbedarf decken. © stock&people/Imago Es ist eine Stevia-Pflanze und Süßstoff zu sehen (Symbolbild). Süßstoffe gelten als krebserregend. Zurückzuführen ist dieser Mythos auf eine wissenschaftliche Studie, welche tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem Konsum von Süßstoffen wie Aspartam und Nierentumoren bei Ratten feststellen konnte. Allerdings waren die verabreichten Mengen Süßstoff so hoch, dass diese kaum mit dem alltäglichen Leben vergleichen werden können. Demgegenüber stehen zahlreiche Studien, welche ein erhöhtes Krebsrisiko widerlegen konnten. © agefotostock/Imago

Noch mehr spannende Gesundheits-Themen finden Sie im kostenlosen 24vita-Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Im feuchtwarmen Klima der Plastikbeutel können sich Keime wie Listerien, Salmonellen, E. Coli-Bakterien und Viren wie Noro oder Hepatitis A leicht vermehren. Die Salate aus der Tüte übersteigen dabei häufig die gesundheitlichen Richtwerte der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie und können so zu einer Infektionsgefahr für den Menschen werden. In einer Untersuchung des Verbrauchermagazins Öko-Test beanstandeten die Experten zudem unzählige Schadstoffe wie Pestizide und Pilzgifte.

Salate vor dem Verzehr unbedingt waschen

Während frische Salate einen gewissen Schutz gegen Keime bieten, wird dieser durch das Schneiden und die Aufbewahrung zerstört. Denn der an der Schnittfläche entstandene Zellsaft zieht nicht nur Bakterien an. Die hohe Luftfeuchte in Plastikverpackungen unterstützt zudem das schnelle Wachstum der ungesunden Mikroorganismen.

Dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zufolge konnten in jeder vierten Produktüberprüfung Abweichungen von den gesetzlich festgelegten hygienischen Anforderungen nachgewiesen werden. Hat ein Salat braune Stellen, sollte man ihn daher nicht mehr essen. Vor allem Menschen mit empfindlichem Immunsystem und Schwangere können auf eine erhöhte Keimbelastung im Salat mit Beschwerden reagieren.

Tütensalat gründlich waschen und schnell verzehren

Um die Belastung durch Keime und Bakterien so gering wie möglich zu halten, sollten Verbraucher Salate aus der Tüte möglichst gekühlt aufbewahren und vor dem Verzehr gründlich waschen. Ist das Verbrauchsdatum abgelaufen, gehört der Salat zudem in den Müll. Auch gewölbte Verpackungen sind ein Hinweis auf mangelnde Frische. So sind die gebildeten Gase ein Zeichen für die bereits einsetzende Gärung.

Unbedingt verzichten sollten Verbraucher auch auf Packungen, in denen bereits bräunliche oder matschige Blätter zu sehen sind. Angebrochene Salate sollten nach Möglichkeit am selben Tag noch gegessen werden. Ist die Tüte einmal geöffnet, vermehren sich Keime noch schneller.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.

Rubriklistenbild: © Juan Alberto Ruiz/Imago