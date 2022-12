So helfen Kalorienblocker von SHEKO beim Abnehmen

Kalorienblocker können Sie beim Abnehmen unterstützen. © SHEKO

Wer gesund abnehmen möchte, ohne allzu viele Abstriche auf dem Ernährungsplan hinnehmen zu müssen, ist mit sogenannten Kohlenhydratblockern gut beraten.

Das Unternehmen SHEKO bietet zu diesem Zweck neben anderen Abnehmhelfern Kalorienblocker an, die als zertifiziertes Medizinprodukt sowohl die Aufnahme von ungesunden Fetten als auch Kohlenhydraten aus der Nahrung bremsen sollen.

Kalorienblocker-Tabletten von SHEKO: Anwendung und Nutzen

Bei Kohlenhydraten sprechen Fachleute von Biomolekülen, bestehend aus Kohlen-, Sauer- und Wasserstoff. In der Ernährung sind Kohlenhydrate wichtige Energie- und Nährstofflieferanten, sollten aber mit Bedacht zu sich genommen werden. Zu wenig Kohlenhydrate können Mangelerscheinungen verursachen, während ein Übermaß an Kohlenhydraten verschiedene Krankheiten begünstigt. Eine im Fachmagazin Lancet Health publizierte Studie bestätigt diese Annahme: Sowohl eine Ernährungsweise mit sehr niedrigem, als auch sehr hohem Kohlenhydratanteil würde das Sterberisiko erhöhen. Kurzzeitig ist es im Rahmen einer Diät allerdings vertretbar, wenig Kohlenhydrate aufzunehmen, um das überschüssige Gewicht abzubauen. Für diesen Zweck eignen sich Kohlenhydratblocker als Nahrungsergänzungsmittel.



Solche Kalorienblocker von SHEKO verfolgen das Ziel, den Anteil an aufgenommenen Kohlenhydraten um bis zu ein Drittel zu senken. Anders als andere Hersteller bietet SHEKO diesen Kalorienblocker in Form von Tabletten an, die sich anders als Kapseln auch unterwegs einnehmen lassen. Klein und handlich, lassen sie sich leicht schlucken und beginnen bereits im Magen zu wirken.

Bestandteile der Kalorienblocker

Die Wirkstoffe aus der weißen Bohne gelten als besonders wirkungsvoll und verträglich. © SHEKO

Kalorienblocker bestehen in den meisten Fällen aus Naturfasern und pflanzlichen Wirkstoffen. SHEKO setzt beispielsweise auf den Wirkstoff Omtec XS®, den man aus der weißen Bohne gewinnt. Im Vergleich zu anderen Stoffen, die beispielsweise aus Schalentieren gewonnen werden, gelten die Wirkstoffe aus der weißen Bohne als wirkungsvoller und verträglicher. Deshalb profitieren alle Anwender und Anwenderinnen davon, solange sie keine Allergie gegen Hülsenfrüchte haben. Für Allergiker ist also in dieser Hinsicht Vorsicht geboten, auch, weil die gluten- und laktosefreien Tabletten möglicherweise Wechselwirkungen entfalten können. Generell sollten Anwender und Anwenderinnen vor und während der unmittelbaren Einnahme der Kalorienblocker aus mehreren Gründen zum Beispiel auf alkoholische Getränke verzichten. Denn Alkohol beeinträchtigt als Genussmittel die Wirkungsweise der Tabletten. Zudem verursacht er bei manchen Menschen Heißhungerattacken auf ungesunde Süßspeisen, sodass der Abnehmerfolg gefährdet ist.



Kalorienblocker von SHEKO richtig einnehmen

SHEKO-Produkte zum Abnehmen sollten Anwender und Anwenderinnen richtig einnehmen. So liegt die empfohlene Tagesdosis bei sechs Tabletten, wobei drei Mal zwei Stück mit 250 ml Wasser vor jeder Mahlzeit oral eingenommen werden. Es kann passieren, dass die Kalorienblocker auch die Wirkungsweise von Vitaminen und Mineralstoffen verringern, sodass unter Umständen zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel temporär eingenommen werden können, um Mangelerscheinungen zu vermeiden. Zudem gilt es zu bedenken, dass die Kalorienblocker die Aufnahmen von Fetten und Kohlenhydraten nicht vollständig blockieren, sondern nur im Rahmen eines gewissen Prozentsatzes. Menschen, die dennoch zu viele Kalorien zu sich nehmen, werden allein mit den SHEKO Kalorienblockern folglich keine oder nur geringe Abnehmerfolge erzielen.

Wichtig Sehr selten kommt es vor, dass Kalorienblocker unangenehme Begleiterscheinungen auslösen. Nebenwirkungen wie Blähungen, Magenbeschwerden, Durchfälle oder Verstopfungen lassen sich nicht einhundertprozentig ausschließen. Die Anwender und Anwenderinnen, die solche Beschwerden feststellen, sollten zunächst die Einnahme der Tabletten stoppen und zeitnah einen Arzt konsultieren.

Kohlenhydrate mit einer gesunden Ernährungsweise reduzieren

Begleitend zu den Kalorienblockern ist es sinnvoll, eine kohlenhydratarme Ernährungsweise anzustreben.

Mit nur wenigen Tipps gelingt es ganz leicht, den Kohlenhydratbedarf des Menschen nicht zu überschreiten:

Generell zahlt sich mehr Gemüse auf dem Speiseteller immer aus. Dennoch gelingt es mit der richtigen Gemüsesorte, zusätzliche Kalorien einzusparen. Wenig Kohlenhydrate enthalten zum Beispiel Brokkoli, Grünkohl, Paprika, Salat, Tomaten und Wirsing. Stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Bohnen und Mais sollten indes gemieden werden.

Weißmehl sollte durch Vollkorn ersetzt werden. Denn im Vergleich schneidet das volle Korn bei den Ballast- und Nährstoffen um Längen besser ab. Zudem gelten Vollkornprodukte als leichter verträglich, machen länger satt und treiben den Blutzucker nicht zu sehr in die Höhe.

Zuckerhaltige Getränke bringen leere Kohlenhydrate mit sich. Darunter sind nicht nur Softdrinks wie Cola, sondern auch scheinbar gesunde Fruchtsäfte. Wer eine kohlenhydratarme Ernährung anstrebt, sollte stattdessen ganz klassisch Wasser trinken und es bei Bedarf mit einer Zitrone, einer Gurke oder einem anderen Obst- oder Gemüsestück geschmacklich anreichern.

Eiweißreiche Lebensmittel sind während einer kohlenhydratarmen Lebensweise von besonderer Wichtigkeit. Sie fördern den Muskelaufbau und beugen darüber hinaus ungesunden Heißhungerattacken vor. Gesunde Eiweißquellen, zu denen zum Beispiel Geflügel, Fisch wie Lachs oder Hering, Nüsse, Eier oder Quark gehören, kurbeln den Stoffwechsel an. Auch für zwischendurch eignen sich proteinreiche Snacks wie Nüsse oder fettarme Käsesorten.