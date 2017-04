Zucker-Schock: Die versteckten Kalorien in 60 Produkten

Die Zuckerbomben in verschiedenen Kategorien: Wir zeigen die Mengen unten in unserer großen Tabelle.

München - Die Stiftung Warentest schlägt Alarm: Der Zuckergehalt von Fertiglebensmitteln sei meist viel zu hoch, heißt es im neuen test-Heft der Stiftung. Der Check.

Die Stiftung Warentest schlägt Alarm: Der Zuckergehalt von Fertiglebensmitteln sei meist viel zu hoch, heißt es im neuen test-Heft der Stiftung. Besonders ärgerlich: Ein großer Teil des Zuckers, den wir täglich zu uns nehmen, ist in Lebensmitteln enthalten, die nicht unbedingt als besonders süß gelten. Der Zucker findet sich nämlich nicht nur in Süßígkeiten wie Gummibärchen und Schokolade, bei denen man mit einem hohen Zuckeranteil rechnet, sondern längst auch in Grundnahrungsmitteln. Ein Beispiel: In Frühstücks-Cerealien, die vom Hersteller sogar als gesunder Start in den Tag beworben werden, findet sich häufig Zucker bis zum Abwinken. Die tz erklärt, warum zu viel Zucker nicht gut für den Körper ist, wie viel die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt und sagt, wie die Verbraucher erkennen können, wie viel Zucker sich in ihrem Einkauf versteckt:

Wie viel Zucker pro Tag ist in Ordnung? Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält maximal 50 Gramm zugesetzten Zucker täglich für gerade noch hinnehmbar. Besser wäre es aber, wenn sich die Verbraucher stärker beschränken würden: 25 Gramm – oder acht Stück Würfelzucker – sind laut WHO ideal. Die Realität sieht aber anders aus: Die Deutschen verzehren jeden Tag im Schnitt fast 30 Stück Würfelzucker – sprich knapp 90 Gramm. Viel zu viel!

Was ist das Problem mit dem Zucker? Der süße Stoff kann für massive gesundheitliche Probleme sorgen. Karies, Übergewicht und Fettleibigkeit sind nur einige der möglichen Folgen von zu hohem Zuckerkonsum. Zucker ist eine Energiebombe – in einem Würfel von nur drei Gramm stecken zwölf Kilokalorien. Wer diese Energie nicht wieder verbraucht, bekommt es mit den Folgen von steigendem Gewicht zu tun. Dann steigen die Risiken für Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall und Typ-2-Diabetes.

Welche Lebensmittel gelten als besonders dramatisch? Wissenschaftler haben Softdrinks als größtes Problem ausgemacht. Das hat zwei Gründe: „Sie erhöhen die Gesamtzuckerzufuhr, und sie führen nicht dazu, dass man weniger feste Lebensmittel verzehrt“, erklärt Professor Matthias Schulze vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung. Auf den ersten Blick scheinen Cola, Fanta und Co. gar nicht so viel Zucker zu enthalten – der Anteil liegt um die zehn Prozent – weniger als in den meisten Fruchtjoghurts. Das Problem ist die Menge: Ein halber Liter Coca-Cola enthält knapp 17 Stück Würfelzucker – viel zu viel!

Wie erkennt man den Zuckergehalt? Auf den Etiketten müssen die Hersteller die Nährwerte angeben – dort findet man auch Werte zum Zucker. Allerdings wird daraus nicht immer klar, wie viel Zucker zugesetzt wurde und wie viel natürlich enthalten ist.

Wie kann man die Zuckerbomben umgehen? Verbraucher sollten die Fertigprodukte öfter im Supermarktregal liegen lassen und selber frische Lebensmittel zubereiten. „Ideal ist ein bunter Speiseplan mit vielen unverarbeiteten Lebensmitteln“, raten die Tester der Stiftung Warentest. Statt Softdrinks ist Mineral- oder auch Leitungswasser ein besserer Durstlöscher – und wer auf den Geschmack nicht verzichten will, kann mit etwas Tee, Saft, Fruchtscheiben oder Kräutern nachhelfen. Besonders viel Zucker steckt auch in Frühstücksflocken. Sie wirken mit Werbebildern von Ähren wie gesunde Getreidekost – dabei enthalten Kellogg’s Smacks 43 Prozent Zucker! Ein besseres Frühstück sind Haferflocken – gesüßt mit einem Teelöffel Zucker oder Trockenfrüchten. Wer gerne Fruchtjoghurts isst, sollte auf Naturjoghurts umsteigen. Ein gestrichener Teelöffel Marmelade oder Zucker kann dazu – deutlich weniger als die zwölf Gramm Zucker in vielen 150-Gramm-Joghurts.

Die Stiftung Warentest hat diese 60 Produkte dem Zucker-Check unterzogen

Tomatensaucen Eden Tomatina Kinder- Tomatensauce 14,4 % 5 Stück Barilla Basilico 6,1 % 2 Stück Alnatura Classic 10,6 % 3,5 Stück Edeka Bio Klassik 9,6 % 3 Stück Ketchup Hela Curry Gewürz 30,1 % 10 Stück Gut&Günstig Ketchup 22,2 % 7,5 Stück Heinz Tomato Ketchup 22,8 % 7,5 Stück Werder Tom.-Ketchup 17 % 5,7 Stück Barbecue-Saucen Heinz Barbecue 30 % 10 Stück Develey BBQ Sauce 36,7 % 12 Stück Mississippi BBQ 41,5 % 14 Stück Bull’s Eye Steakhouse 38 % 12,7 Stück Salatsoßen Sylter Salatfrische, Die Leichte 7,9 % 2,7 Stück French Dressing 9,4 % 3,1 Stück Gut&Günstig Salatdressing, American 10,1 % 3,3 Stück Frühstücks-Cerealien Bauck Hof Hafer Pops 16 % 5,3 Stück Crownfield Linessa Nut Flakes 19,9 % 6,7 Stück Gletscherkrone Schoko Krunchy 33,7 % 11,3 Stück Hari Crunchy Müsli Cranberry & Kardamon 19 % 6,3 Stück Ja! Honey Wheats 39 % 13 Stück Kellogg’s Frosties 37 % 12,3 Stück Kellogg’s Choco Krispies 35 % 11,7 Stück Kellogg’s Crunchy Nut 35 % 11,7 Stück Kellogg’s Smacks 43 % 14,3 Stück Krunchy Erdbeere 17 % 5,7 Stück Nestlé Cini Minis 24,8 % 8,3 Stück Nestlé Clusters Chocolade 28,5 % 9,5 Stück Nestlé Lion Cereals Karamell & Schoko 28,7 % 9,5 Stück Nesquik duo 43 % Vollkorn 25,9 % 8,7 Stück Wurzener Choco Monkeys 20 % 6,7 Stück Joghurts Activia Erdbeere 13,4 % 4,5 Stück Andechser Natur Mango 14,3 % 4,8 Stück Der große Bauer Erdbeere pürierte Früchte 14,7 % 5 Stück Ehrmann Almighurt Kiwi-Stachelbeere 13,5 % 4,5 Stück Müller Froop Safari Nektarine Sternfrucht 15,1 % 5 Stück Landliebe laktosefrei Joghurt auf Erdbeeren 12 % 4 Stück Mark Brandenburg Joghurt mild Waldfrucht 16 % 5,3 Stück Milbona Fruchtgurt Erdbeere-Paprika 13,2 % 4,4 Stück Müller Joghurt mit der Ecke Knusper Schoko Balls 17,3 % 5,7 Stück Weihenstefan Rahmjoghurt Erdbeere 12,6 % 4,2 Stück Quarkzubereitungen Danone Quark-Joghurt Creme Stracciatella 16,8 % 5,6 Stück Ehrmann Obstgarten Vanilla 17,2 % 5,7 Stück Ja! Feine Quark-Creme Kirsche 14 % 4,7 Stück Milchmischgetränke Müllermilch Banane 11,4 % 3,8 Stück Nesquick Trinkfertig 9,8 % 3,2 Stück Softdrinks auf Fruchtbasis Fanta Orange 9,1 % 3 Stück Fritz-limo Orangenlimonade 9,7 % 3,2 Stück Granini Die Limo Orange und Lemongras 8,8 % 3 Stück Orangina Original 10,2 % 3,4 Stück Vio Bio Limo Orange 8,8 % 3 Stück Cola-Getränke Club Cola Original 9,9 % 3,3 Stück Coca-Cola Classic 10,6 % 3,5 Stück Pepsi 10,7 % 3,6 Stück Proviant Berlin Natur Cola naturtrüb 9,4 % 3,3 Stück Vita Cola Original 8,8 % 3 Stück Softdrinks auf Tee-Basis Club Mate 5 % 1,7 Stück Lipton Ice Tea Sparkling 8 % 3,7 Stück Nestea Zitronengeschmack 7,2 % 2,7 Stück Softdrinks auf Kräuter-Basis Lichtenauer Waldler Kräuter-Limonade 8,6 % 2,9 Stück Wostok Erfrischung m. Kräuter 8,8 % 2,9 Stück Quelle: Test 05/2017

