Verliebt oder ist es Liebe? So zeigt es sich in Ihrem Körper

Von: Carina Blumenroth

Liebe geht ins Herz und durch den Magen, oder? So die romantische Annahme. Allerdings haben Hormone und das Gehirn eigentlich viel mehr damit zu tun.

Der Himmel hängt voller Geigen, Schmetterlinge flattern durch den Bauch und man denkt an eine bestimmte Person. Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass man sich ein bisschen verliebt hat. Doch was passiert eigentlich im Körper, wenn man verliebt ist oder jemanden liebt? Das unterscheidet sich sehr.

Verliebtheit ist eine Flut an Hormonen: Vier davon spielen eine besondere Rolle

Ist es Verliebtheit oder Liebe? Es unterscheidet sich extrem in Körper und Hirn. © Design Pics Vibe/Imago

Wenn Sie sich verliebt haben, dann bestehen Sie aus einem Hormoncocktail, der beeinflusst, wie Sie sich fühlen und wie Sie sich verhalten. Die amerikanische Anthropologin Helen Fisher sagt, dass vor allem vier Hormone in dieser Phase eine Rolle spielen, informiert das Portal Welt. Das seien folgende Hormone:

Testosteron: Macht dominant und durchsetzungsstark. Liefert auch mehr Lebensenergie.

Dopamin: Macht neugierig und offen, sorgt für Euphorie.

Serotonin: Personen mit viel Serotonin sind eher vorsichtig und planen lieber viel.

Östrogen: Macht eher hilfsbereit und kooperativ.

Gleich und gleich gesellt sich gern: Das ist besonders bei Menschen so, die von den Hormonen Dopamin oder Serotonin einen Überschuss haben, informiert das Portal weiter. Genau das Gegensätzliche sollen Menschen suchen, die eher Testosteron- oder Östrogen-Typen seien.

Was spüre ich, wenn ich in der Verliebtheits-Phase bin?

Dopamin sorgt dafür, dass Sie jegliche Hochgefühle erleben, Sie sind einfach euphorisch. Das Herzrasen, die erhöhte Aufmerksamkeit oder der Appetitverlust könne vom Noradrenalin kommen, informiert das Portal Quarks. Alles fühle sich neu an, beispielsweise können Sie sich unsicher und nervös fühlen.

Der Hormoncocktail könne, wie das Portal nr-kurier informiert, auch für Gegensätzliches bei Verliebten sorgen. So sorge Adrenalin und Dopamon für ein Hochgefühl, das sei immer da, wenn man den Partner oder die Partnerin sehe. Allerdings komme auch das Serotonin ins Spiel, was Sie in ein emotionales Loch fallen lassen kann, wenn Sie allein sind.

Liebe: Wie fühlt sich das an?

Ruhiger werde es, nach einem halben bis einem Jahr, wenn aus der Verliebtheit Liebe werde, so Quarks. Je länger die Beziehung dauert, desto mehr gewöhnt sich der Körper an den Zustand und die Rauschzustände durch den Hormoncocktail. Die Folge dessen ist, dass sich das Nervensystem beruhige. Gestärkt werde die Paarbindung durch Oxytocin und Vasopressin – eine reifere Beziehung entsteht, was sich in Ihrem Körper und Gehirn bemerkbar macht.

