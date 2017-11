Dieser Job-Aushang an einer Eisdiele dürfte jeden Mann ärgern

Ob jeder Mann das so lustig findet?

Eine Münchnerin hat einen Job-Aushang an einer Eisdiele entdeckt, den Männer entweder mit Humor nehmen können. Oder aber sie werden stinksauer. Grund dafür gäbe es.

München/Friedrichshafen - Frauenfeindliche Sprüche sind ein absolutes No-Go. Aber wie schaut es mit männerfeindlichen aus? Für eine Eisdiele in Friedrichshafen sind sie offenbar okay. Zumindest reitet ein Job-Aushang dort unnötig auf einem Klischee rum - dass Männer fauler seien als Frauen.

„SUCHE: fünf fleißige Männer oder eine Frau.“

Ob dort wirklich ein neuer Mitarbeiter gesucht wird oder das Ganze nur als Scherz gedacht war, bleibt unklar. Entdeckt hat den Aushang unsere Userin Elke. Sie wohnt seit 18 Jahren in München und stieß auf den Aushang bei einem Ausflug in ihre Heimat Friedrichshafen. Die Eisdiele, deren Namen wir hier verschweigen, liege an der dortigen Uferpromenade zum Bodensee.

„Ich fand‘s einfach witzig“, schreibt Elke. Ob das jeder Mann so unterschreiben kann?

Elke hat das Foto im Rahmen unserer „Wir suchen lustige Zettel und Aushänge“-Aktion geschickt. Bei der uns der Stoff erfreulicherweise nicht ausgeht. Erst am Samstag berichteten wir über einen Kunden, der ein Schild für den Paketboten aufhing - und dann passierte das Unvermeidliche.

lin

