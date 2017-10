Das sind die größten Fehler, wenn Sie befördert werden wollen

Sie denken, die nächste Beförderung haben Sie in der Tasche? Wer so denkt, geht sicher leer aus. Welche Fehler Sie beim Aufstieg unbedingt vermeiden sollten.

May Busch weiß, wie man erfolgreich aufsteigt. Die Amerikanerin hat bereits satte zehn Mal eine Beförderung kassiert. Jetzt will Sie ihre Erfahrung mit anderen teilen.

Welche Fehler man bei der Beförderung vermeiden sollte

In einem Gastbeitrag für das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtet May aus ihrem harten Arbeitsalltag - und wie sie es geschafft hat, so oft befördert zu werden. Dabei es lief nicht immer so gut für die Beraterin von Führungskräften.

Den größten Fehler, den sie früher gemacht habe, sei es unauffällig zu bleiben: "Die Strategie, die Füße still zu halten und kein Aufsehen zu erregen, hat sich in meinem Fall negativ ausgewirkt. Niemand wusste, wer ich war", erzählt die erfolgreiche Geschäftsfrau. Und so arbeitet man stets unter dem Radar der Führungskräfte - keine Chance auf Beförderung!

Außerdem reiche es nicht aus, seine Aufgaben hervorragend zu machen. Vielmehr müsse man mit zusätzlichem Engagement hervorstechen, die für die höhere Position relevant sei. Man müsse eben "den Leuten zeigen, dass man das Potential hat, den nächsten Schritt zu gehen", so Busch.

Sie denken, dass Sie sich immer von ihrer besten Seite zeigen? So sehen Sie das vielleicht, aber nicht unbedingt Ihr Chef. Laut Busch müsse man seine Außenwahrnehmung immer wieder selbst in Frage stellen, um bei der nächsten Beförderung nicht leer auszugehen.

Von Andrea Stettner