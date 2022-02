Ordnung mit der Lotto-Kundenkarte

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Von: Volker Pfau

Teilen

Marikka Schramm-Engel hat den Höchstbetrag gewonnen. © Marcus Schlaf

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: So bringt Ordnung Glücksgefühle in Ihren Alltag und so wichtig ist eine Lotto-Kundenkarte.

Glücksmomente durch Ordnung: Die besten Ordnungs-Tricks



Über den Winter hat sich in der Wohnung jede Menge angesammelt. Kisten hier, Stapel dort und dazwischen Zeitschriften, Bücher und jede Menge Spielzeug. Zum Verzweifeln. Ist aber dann alles aufgeräumt, verspürt man ein echtes, tiefes Glücksgefühl und der becvorstehende Frühjahrsputz ist nur noch maximal halb so schlimm. Das Leben ist wieder in Ordnung. Aber wie kommt man zu diesem Zustand? Wo fängt man an? Und: Wie bringt man die Kinder dazu, Ordnung zu halten?



Dafür gibt es Menschen, die anderen Menschen helfen, dass alles einen Platz findet, dass Überflüssiges entsorgt wird und dass man nicht zu schnell wieder im Chaos versinkt. Ordnungscoach nennt sich so ein Experte, der gegen (meist eher üppiges) Honorar hilft, dass die Dinge da sind, wo sie hingehören und dort auch bleiben. Wir verraten einige der Tricks,



Chaos total: So wird es nichts mit dem Lotto-Gewinn © Klaus Haag

Strategie: Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man beginnt mit einem einfachen Raum, in dem man schnell ein Ergebnis sieht, zum Beispiel dem Wohnzimmer. Oder man nimmt sich den schlimmsten Raum zuerst vor, um danach nur noch einfachere Aufgaben vor sich zu haben.



Zeitaufwand: Legen Sie einen Zeitrahmen fest, in dem Sie aufräumen und nichts anderes tun. Drei Stunden sind ein gutes Maß. Wer sich zu viel vornimmt, scheitert schnell.



Motivaton: Natürlich verschafft ein aufgeräumter Raum ein Glücksgefühl. Aber weil der Weg lang sein kann, sollte man sich zwischendurch mit Etappenzielen motivieren, wie beispielsweise einer Pause mit einem Kaffee, wenn dies oder jenes geschafft ist.



Schritte: Sinnvoll ist es, erst einmal möglichst viel vom Boden freizuräumen, um sich dort einige Stapel anlegen zu können: Was wird definitiv gebraucht? Was kann sicher weg? Man kann auch erst einmal einen vorläufigen Weiß-nicht-Stapel bilden, der dann am Ende sortiert wird.



Wegwerfen: Es gibt immer Dinge, die noch wirklich gut sind, die man aber womöglich seit dem letzten Umzug kein einziges Mal in die Hand genommen, geschweige denn gebraucht hat. Das kann weg. Es muss aber nicht im Müll landen, sondern kann zum Beispiel einem Sozialkaufhaus gespendet werden. Dann erfüllt es noch einen guten Zweck.



Kinder: Damit sich schon die Jüngsten an einem System orientieren können, kann man auf jedes Spielzeug einen farbigen Punkt kleben. Was also gelb markiert ist, kommt in die gelbe Kiste. Dinge mit blauem Punkt in den blauen Schrank. Da bekommt das Aufräumen einen spielerischen Charakter und die Kinder können sich im Chaos einfacher orientieren. Lassen Sie ihrem Nachwuchs eine neutrale Kiste, in welche Dinge kommen, die dem Kind wichtig sind und in der es unordentlich bleiben darf, deren Inhalt vielleicht sogar geheim bleibt. Also ein echter Schatz, dessen Wert sich nur dem Kind erschließt. Machen Sie außerdem das Aufräumen der Spielsachen zur täglichen Routine, das dauert nur wenige Minuten. Bei der Menge der Spielsachen, welche die Kinder haben, kann man nach dem Prinzip „weniger ist mehr“ verfahren: Räumen Sie einen Teil in den Keller oder auf den Speicher und tauschen Sie immer wieder mal die Spielsachen aus – das ist fast so gut wie Neues kaufen. Aber definitiv günstiger. Volker Pfau



Ordnung mit der Lotto-Kundenkarte



Sechs Richtige und der Spielschein steckt in der Hose, die gerade gewaschen wird? Kein Problem, wenn man eine Lotto-Kundenkarte hat. Denn dann ist der Gewinn gesichert. Über die Kundenkarte sind persönliche Daten sowie die Bankverbindung gespeichert. Hier herrscht Ordnung. Und bei den neuen Kundenkarten kann man sich sein Wunsch-Motiv für die Rückseite heraussuchen – für den ganz individuellen Glücksmoment.

Marikka hat abgeräumt: Sie hat den ersten Höchstbetrag!

Und wieder hat die tz-Glücksfee es gut mit einer Stammleserin gemeint. Heute hüpfte das Herz von Marikka Schramm-Engel aus Baierbrunn vor Freude. Sie ist im Vorruhestand („endlich hab ich mal Zeit für Gewinnspiele gehabt“) und – kriegt den Höchstbetrag von 2500 Euro! Sie will das Geld ihrer Tochter geben, denn die ist „frisch verheiratet“; und da kann man es ja brauchen. Glückwunsch! Wollen Sie auch so strahlen vor Glück? Machen Sie doch einfach mit bei unserer Aktion „Wir verdoppeln Ihr Gehalt!“. Wie? Das steht unten.

Lesen Sie auch:

Glücksmomente Folge 1: Das Glück im Wandel der Zeit: 75 Jahre Lottogeschichte

Glücksmomente Folge 2: Mit allen Sinnen erleben

Glücksmomente Folge 3: Wenn es perfekt läuft

Heute gibt’s neue Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Wir verdoppeln wieder Ihr Gehalt (entscheidend sind Netto-Gehalt, -Rente oder -Bezüge vom Oktober 2021)! Heute gibt es wieder die nächsten Gewinnzahlen! Was Sie sonst noch brauchen? Nur den Spielschein aus der letzten Wochenendausgabe, den es auch beim Zeitungshändler oder unter Hotline 089/53 06 83 111 (z.B. für ePaper-Abonnenten) zu bestellen gibt! Einfach mitspielen, die richtigen Felder freirubbeln und gewinnen! Wie es genau geht, steht hier:

Spielmechanik - Der Mitspieler hat drei Gewinnchancen

Die tz veröffentlicht täglich von Montag 07.02. bis Samstag 26.02.2022 dreistellige Glückszahlen zum Gehaltsverdoppelungsspiel

- in der tz auf der Gewinnspielseite

- beim tz Service-Point, Paul-Heyse-Str 2-4, München

Wenn eine veröffentlichte Glückszahl mit einer Glückszahl auf Ihrer Rubbelkarte übereinstimmt, rubbeln Sie das darunterliegende Feld frei. Falsch aufgerubbelte Felder machen die Rubbelkarte ungültig!

Erste Gewinnchance – Der Sofortgewinn

Erscheint auf einem richtig aufgerubbelten Feld das tz-Glückssymbol, dann hat der Mitspieler auf jeden Fall alle bis dahin richtig aufgerubbelten Geldbeträge gewonnen! Dann unbedingt am Veröffentlichungstag anrufen unter: Tel. 089/5306-83222 (Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr)

Zweite Gewinnchance – Die Gehaltsverdoppelung



Unter allen angemeldeten Sofortgewinnen wird täglich drei Wochen lang von Montag bis Samstag der Gewinner gezogen, dem die tz mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung das Nettogehalt verdoppelt (entscheidend ist das Oktober-Gehalt 2021). Als Obergrenze für die tägliche Gehaltsverdoppelung gilt ein Netto-Monatseinkommen in Höhe von € 2.500,-. Für Selbstständige, Studenten, Hausfrauen und alle Teilnehmer ohne fixe Arbeitseinkommen garantiert die tz einen Gewinn von € 1.250,- als einmaligen Monatsbezug. Gleiches gilt für Rentner/Pensionisten, falls deren Rente bzw. Pension darunter liegen sollte. Der Sofort­gewinn entfällt bei Gewinnern des doppelten Gehalts.



Dritte Gewinnchance – Die Schlussziehung

Wenn Sie bis zum Spielende kein Glückssymbol aufrubbeln konnten, können Sie an der großen Schlussziehung teilnehmen. Die Karte muss richtig aufgerubbelt sein. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 2.3.2022.

Senden Sie die Rubbel­karte an:

tz

Doppeltes Gehalt

81018 München

Bitte beachten Sie: Durch Beteiligung am Spiel erklärt jeder Teilnehmer, im Falle des Gewinns sein Einverständnis, sich mit Foto und Namensnennung in der tz veröffentlichen zu lassen. Die Daten werden nur zur Gewinnbenachrichtigung genutzt und danach vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist völlig unabhängig vom Kauf einer tz. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen.­

tz Spielschein bestellen

Den tz Spielschein können Sie hier bestellen.

Haben Sie noch Fragen?

Noch etwas unklar? Kein Problem! Rufen Sie uns an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aktions-Hotline stehen Ihnen unter 089/53 06 83 111 für alle Fragen zur Verfügung. Wir nehmen Ihre Anrufe täglich (außer Sonntag) ­zwischen 11 und 15 Uhr entgegen. Hier können Sie übrigens von Montag an auch einen Spielschein nach­bestellen (falls in der Wochenendausgabe keiner vorhanden war).