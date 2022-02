Ballonfahrt gewinnen

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Von: Oliver Menner

Bei der Ballonfahrt große Freiheit erleben © Klaus Haag

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: Von der großen Freude, über der Welt mit dem Wind zu treiben …

Frei wie der Wind: Zwei Kilometer über der Erde – wir schweben in der Luft!

Still. Sanft. Federleicht. Halteleine los – und plötzlich sind wir acht Meter in der Luft. Dann zehn, 20, 100 Meter! Verschneite Tannen- und Fichtenwipfel zischen vorbei, weiter geht es in große Höhe. „Da staunen immer alle. Der Start ist ganz was anderes als im Flugzeug. Wirklich kaum wahrzunehmen, aber schnell“, lacht Norbert Schneider (56) von Pioneer Travel. Der Mann selbst ist eine Art Luftpionier, Typ Robert Redford, machte früher in Abenteuerreisen in Kanada. Seit satten 33 Jahren startet er nun schon hier seine Ballons, fährt mit seinem Team mit dem unverwechselbaren gelbroten Lotto Bayern Heißluftballon.

Und heute bringt er mir mein erstes Ballonabenteuer, hier zwischen Miesbach und Holzkirchen, an diesem traumhaften, frostkalten Wintertag, bei perfektem Weitblick – von der sonnigen Alpenkette im Süden bis zum nächsten grau herandräuenden Schneetief aus dem Westen, von Frankreich her.



tz-Redakteur Oliver Menner und Ballonpilot Norbert Schneider. © Klaus Haag

Rasch sind wir aufgestiegen auf über 2000 Meter, mit etwa 100 Stundenkilometern geht es übers Land! Nur im Wechsel der Luftschichten, mit ihren unterschiedlichen Windrichtungen, bläst uns der Wind richtig um die Ohren. Nur so, kann Norbert, den Heissluftballon auch steuern.



Doch droben, auf 2300 Metern: Windstille, besser Windmitte, – denn wir sind ja mitten drin, ein Teil von ihm; plötzlich sind wir der Wind, fühlen uns heimisch in seinem Strom, wie ein Wal, der im Meeressog gleitet. Um uns überirdische Ruhe. Durchbrochen nur vom kurzen Rauschen der zwei Propanbrenner über uns im Korb, wenn Norbert die Temperatur auf etwa 76 Grad hält. Mit jedem Grad Abkühlung geht es wieder hinunter …



Die Welt von oben, wie klein, wie schön, wie friedlich liegt sie doch da ... so still. Kann es nicht immer so sein? Emotionen. Liegt das Glück in der Ruhe? Norbert überlegt. Kann sein. Er hat bisher an die 20 000 Gäste in seinen rund 5000 Flugstunden hier oben dabeigehabt, schätzt er. „Vor dem Start waren sie alle unterschiedlich, großspurig die einen, nervös plappernd, lautstark oder in sich gekehrt die anderen. Aber das Ballonerlebnis stellt eine Gemeinsamkeit her.“ Egal, wie sie auch am Anfang waren, alle seien„irgendwie geeint“ nach der Landung.



Die kommt übrigens viel zu rasch. Mit abgekühltem Ballon verlieren wir an Höhe. Dreihundert Meter in der Minute… Norbert tariert geschickt mit dem Brenner, Millimeterarbeit: Raaaaatsch! – kratzt der Korbboden über die Baumspitzen eines nahen Wäldchens (was Norbert „Tannenküssen“ nennt), da wächst mir unser Landungsfeld auch schon entgegen. „Noch neun Meter, fünf … festhalten!“ Der Korb rupft aufs Feld, wir setzen auf, – fast so sanft wie wir gestartet waren. Plötzlich wieder unten. Erdbewohner. Seltsam. Als wir den Ballon zusammenfalten, blicke ich noch einmal sehnsüchtig nach oben. O. Menner

Ballonfahrt gewinnen

Wollen Sie auch mal so richtig schweben vor Glück? Mit uns erleben Sie ganz private Glücksmomente! Bei der großen Schlussziehung unserer Aktion „Wir verdoppeln Ihr Gehalt“ warten neben weiteren tollen Preisen auch zusätzlich eine Ballonfahrt für zwei Personen durchs schöne Chiemgau! Es gelten die jeweils aktuellen Hygienevorschriften. Viel Glück! Mehr dazu am Ende der Aktion.

Patricia Maderer ist die Gewinnerin des Tages. © Marcus Schlaf

Der Gewinnerin des Tages: Riesenjubel bei Patricia!

Das gab ein „¡hola!“ Patricia Maderer (53) aus Oberhaching hat gejubelt. Die Münchnerin hat sich sagenhafte 1 250 Euro erspielt! Mitten bei der Spanisch-Nachhilfe, die sie gibt (sie kommt ursprünglich aus Kolumbien, ist seit 31 Jahren hier verheiratet), machte es „Ringring“! Mit dem Geld wird sie jetzt ihre „Mami daheim besuchen. Der Flug kostet sehr viel Geld. Das ist ein Gottesgeschenk!“ Wir waren richtig gerührt. Wenn auch Sie so jubeln wollen, kein Ding: Wie sie bei unserer Aktion mitmachen können, steht unten auf dieser Seite.

Heute gibt’s neue Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Wir verdoppeln wieder Ihr Gehalt (entscheidend sind Netto-Gehalt, -Rente oder -Bezüge vom Oktober 2021)! Heute gibt es wieder die nächsten Gewinnzahlen! Was Sie sonst noch brauchen? Nur den Spielschein aus der letzten Wochenendausgabe, den es auch beim Zeitungshändler oder unter Hotline 089/53 06 83 111 (z.B. für ePaper-Abonnenten) zu bestellen gibt! Einfach mitspielen, die richtigen Felder freirubbeln und gewinnen! Wie es genau geht, steht hier:

Spielmechanik - Der Mitspieler hat drei Gewinnchancen

Die tz veröffentlicht täglich von Montag 07.02. bis Samstag 26.02.2022 dreistellige Glückszahlen zum Gehaltsverdoppelungsspiel

- in der tz auf der Gewinnspielseite

- beim tz Service-Point, Paul-Heyse-Str 2-4, München

Wenn eine veröffentlichte Glückszahl mit einer Glückszahl auf Ihrer Rubbelkarte übereinstimmt, rubbeln Sie das darunterliegende Feld frei. Falsch aufgerubbelte Felder machen die Rubbelkarte ungültig!

Erste Gewinnchance – Der Sofortgewinn

Erscheint auf einem richtig aufgerubbelten Feld das tz-Glückssymbol, dann hat der Mitspieler auf jeden Fall alle bis dahin richtig aufgerubbelten Geldbeträge gewonnen! Dann unbedingt am Veröffentlichungstag anrufen unter: Tel. 089/5306-83222 (Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr)

Zweite Gewinnchance – Die Gehaltsverdoppelung



Unter allen angemeldeten Sofortgewinnen wird täglich drei Wochen lang von Montag bis Samstag der Gewinner gezogen, dem die tz mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung das Nettogehalt verdoppelt (entscheidend ist das Oktober-Gehalt 2021). Als Obergrenze für die tägliche Gehaltsverdoppelung gilt ein Netto-Monatseinkommen in Höhe von € 2.500,-. Für Selbstständige, Studenten, Hausfrauen und alle Teilnehmer ohne fixe Arbeitseinkommen garantiert die tz einen Gewinn von € 1.250,- als einmaligen Monatsbezug. Gleiches gilt für Rentner/Pensionisten, falls deren Rente bzw. Pension darunter liegen sollte. Der Sofort­gewinn entfällt bei Gewinnern des doppelten Gehalts.



Dritte Gewinnchance – Die Schlussziehung

Wenn Sie bis zum Spielende kein Glückssymbol aufrubbeln konnten, können Sie an der großen Schlussziehung teilnehmen. Die Karte muss richtig aufgerubbelt sein. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 2.3.2022.

Senden Sie die Rubbel­karte an:

tz

Doppeltes Gehalt

81018 München

Bitte beachten Sie: Durch Beteiligung am Spiel erklärt jeder Teilnehmer, im Falle des Gewinns sein Einverständnis, sich mit Foto und Namensnennung in der tz veröffentlichen zu lassen. Die Daten werden nur zur Gewinnbenachrichtigung genutzt und danach vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist völlig unabhängig vom Kauf einer tz. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen.­

tz Spielschein bestellen

Den tz Spielschein können Sie hier bestellen.

Haben Sie noch Fragen?

Noch etwas unklar? Kein Problem! Rufen Sie uns an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aktions-Hotline stehen Ihnen unter 089/53 06 83 111 für alle Fragen zur Verfügung. Wir nehmen Ihre Anrufe täglich (außer Sonntag) ­zwischen 11 und 15 Uhr entgegen. Hier können Sie übrigens von Montag an auch einen Spielschein nach­bestellen (falls in der Wochenendausgabe keiner vorhanden war).