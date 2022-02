Salamander: So helfen Zweckerträge der GlücksSpirale beim Artenschutz

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Von: Volker Pfau

Einsatz für Libellen: Fabian Eichhorn unterwegs im Freisinger Moos © Rainer Lehmann

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern" sowie die „Bayerischen Spielbanken" unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente.

Das Glück in der Natur

Sie sind schillernd, schnell und schutzbedürftig. Libellen gehören zu den faszinierendsten Insekten, aber auch zu den gefährdetsten. Fabian Eichhorn hat es sich zur Aufgabe gemacht, den grazilen Flugkünstlern ihren Lebensraum zu erhalten. Im Freisinger Moos finden Libellen ideale Lebensbedingungen vor – nicht zuletzt dank des Engagements des 38-jährigen Projektleiters beim Landschaftspflegeverband Freising. Ein Projekt, das mit Zweckerträgen aus der GlücksSpirale mitfinanziert wird, die der Bayerische Naturschutzfonds jährlich erhält.



Das rund 300 Hektar große Niedermoorgebiet, das ans Dachauer und Erdinger Moos angrenzt, beherbergt viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Libellen finden in den ehemaligen Entwässerungsgräben optimale Bedingungen. Wenn da nicht die landwirtschaftliche Nutzung dieser Gebiete wäre, mit den entsprechenden Interessenskollisionen.



Fabian Eichhorn liegt nichts daran, Fronten zu schaffen. Im Gegenteil: „Man muss die Flächennutzer einbeziehen.“ Das klappe durchaus. „Ich erlebe eine hohe Kooperationsbereitschaft.“ Die Pflege der Gräben gestalte sich zwar etwas aufwendiger, doch mit aufklärenden Gesprächen könne man viel erreichen. Er setzt auf ein Miteinander, bei dem jeder auf seine Kosten kommt.



So werden nicht alle Arbeiten an den Gräben in einem Aufwasch erledigt, sondern abschnittsweise. „Die Larven leben zwei bis drei Jahre unter Wasser“, erklärt der studierte Biologe, erst dann werden aus den Larven die Libellen. Wer diese Verwandlung erlebe, bekomme ein echtes Glücksgefühl. Das könne ein Moment für eine Initialzündung sein, um sich fortan für den Artenschutz zu engagieren.



Bei ihm selbst hat es bereits im Kindesalter gezündet. Der Münchner Bub hatte ein Mi-kroskop, beobachtete auch gerne und oft die Tierwelt in der freien Natur. „Das lag ja quasi direkt vor der Haustür“, sagt Fabian Eichhorn. Dabei sei ihm bewusst geworden, wie fragil Flora und Fauna sind und wie wichtig das Engagement für den Artenschutz ist. Die Entscheidung für ein Studium von Biologie und Ökologie lag nahe.



Lesen Sie auch Imkern ist mehr als ein Hobby Alter Mann mit Bart, weißer Anzug, Hut: Dieses Bild haben viele im Kopf, wenn sie „Imker“ hören. Als ausgebildete Imkerin wird die 23-Jährige Chiara Köser oft mit diesen Stereotypen konfrontiert. Imkern ist mehr als ein Hobby

Jetzt im Winter ist Fabian Eichhorn keinesfalls untätig. „Ich bin gut draußen unterwegs“, sagt er. Abflachungen der Gräben und Entfernen von üppig wucherndem Buschwerk können gerade jetzt besonders gut erledigt werden. Jetzt stören diese Arbeiten die Insekten am wenigsten. „Die Libellen sind ja im Schlamm in der Winterruhe.“ Und die gefiederten Wiesenbrüter, die im Freisinger Moos ebenfalls einen geschützten Lebensraum haben, seien Zugvögel, also derzeit in wärmeren Gefilden. Außerdem sitzt er viel am Schreibtisch im Landratsamt Freising – auch Büroarbeit gehört zum Artenschutz – und stellt beispielsweise Anträge für neue Projekte und Fördermittel.



Dann haben die Libellen, die „fliegenden Edelsteine“, wie Fabian Eichhorn sie liebevoll nennt, wieder gute Startbedingungen. Mit dem Frühjahr kommt wieder die Zeit für seinen persönlichen Glücksmoment im Artenschutz: wenn die Larven schlüpfen. V. Pfau

Der Bayerische Naturschutzfonds mit Zweckerträgen aus der GlücksSpirale, der Soziallotterie der Lotterien Spielbanken Bayern, hilft beim Aufbau eines Monitorings von Alpensalamandern entlang von Wegen in den Bayerischen Alpen. © imago

Salamander: So helfen Zweckerträge der GlücksSpirale beim Artenschutz

Was wir kennen und lieben, das schützen wir. Getreu diesem Motto fördert der Bayerische Naturschutzfonds mit Zweckerträgen aus der GlücksSpirale, der Soziallotterie der Lotterien Spielbanken Bayern, auch den Kröten- und Biberschutz oder hilft beim Aufbau eines Monitorings von Alpensalamandern entlang von Wegen in den Bayerischen Alpen. Artenvielfalt für die heimische Insektenwelt wird in Kooperation mit dem Bund Naturschutz und der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft mit dem Wettbewerb Wiesenmeister geschützt.

Evi Lemberger ist die Gewinnerin des Tages. © Oliver Bodmer

Der Gewinnerin des Tages: Evi geht auf große Fahrt!



Evi Lemberger, 51, hat nämlich grade eine Mittelmeerkreuzfahrt gebucht, Leinen los! Im Juni legt sie ab, mit freundlicher Unterstützung der tz: 2500 Euro hat die Postbank-Angestellte aus München jetzt in der Reisekasse.

