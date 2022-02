Eine Institution mit einer langen Tradition

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Von: Oliver Menner

Unterwegs in der Oberpfalz: Der Dorfladen-Lkw bietet eine willkommene Einkaufsgelegenheit – und Bayerns einzige mobile Lotto-Annahmestelle! © Klaus Haag

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir Ihnen wahre Glücksmomente. Heute: Wenn und wie man sich so richtig gut aufgehoben fühlt …

Hier kommt das Glück zu Ihnen

Tüüüüüüüt! – zerreist die Lkw-Hupe die ländliche Stille. Aber dieser Lärm ist hier willkommen. Fahrer Karl-Heinz Meier (62) bremst den weiß-grünen 12,5 Tonner gleich neben der Kapelle und dem großen Hof. Grünes Schild, Neuenreuth. Ein Weiler, 25 Einwohner. Kein Laden. Manchmal muss dann eben der Laden zum Ort kommen. Hier, wo eingebettet zwischen Fichtelgebirge und Oberpfälzer Wald, der 900 Meter hohe Granitbuckel des Steinwalds mit idyllischer Natur lockt – und mit kaum mehr. Seit 2018 versorgt der kommunale Zweckverband Steinwald-Allianz die entlegenen Orte mit dem mobilen Dorfladen. Und – für viele Kunden enorm wichtig: Seit 2019 ist auch eine mobile Lotto-Annahmestelle mit an Bord, bringt alles rund um Lotto wie Lose, Eurojackpot, GlücksSpirale, BayernMillionen. Die einzige ihrer Art in ganz Bayern übrigens.



Anni Kaufmann mit der kleinen Ida in der mobilen Annahmestelle. © Klaus Haag

Der letzte kleine Tante-Emma-Laden der Region machte vor ein paar Jahren dicht. „Das war ein Mordshallo überall, als wir dann kamen“, erzählt Verkäuferin Jutta Dötterl (59). Seither schippert sie als gute Seele des mobilen Glücksbringers auf vier Rädern über die Dörfer, sechs Tage die Woche, zehn Stationen pro Tour, alle zwanzig Minuten ein neuer Halt. Mit täglich frischer Ware von A wie Aufschnitt bis Z wie Zucchini, und „donnerstags auch Brot vom Biobäcker“. Milch, Brot, Butter, Eier, Wurst, Glühwein und Eurojackpot stehen heute auf Anni Kaufmanns „Einkaufszettel“: „Des ist a Mischung, ich bring dem Nachbarn was mit“, erzählt die 72-jährige Stammkundin. Sie hat schon gewartet, wie Michaela (48), Sandra (32) und deren einjähriges Töchterchen Ida. „Eine tolle Sache“, sagt Sandra, schließlich sind es sieben Kilometer bis zum nächsten Geschäft. Wenn du da mal was vergisst...“ Vergessen und gebummelt wird hier nicht: Von Aufschnitt über Bio-Espresso und frischem Weißkraut geht’s nahtlos über zum Rubbellos Magic 7 und Lotto mit und ohne System. Alles an Bord! Zackzack. „Auf geht’s!“ ruft Jutta schon wieder, während sie die Werbetafel einräumt, die Treppe hoch- und die Tür zuklappt, und Karl-Heinz im Fahrerhaus seinen Diesel anrüttelt. In fünf Minuten geht’s schon zum nächsten Stopp. „Die warten nämlich schon, drüben in Altköslarn…“ O. Menner

Blickt zurück auf eine lange Lotto-Tradition: Der Türkheimer Franz Haugg. © Achim Schmidt

Eine Institution mit einer langen Tradition

Was es andernorts nicht mehr gibt, den Dorfladen samt Lotto-Annahmestelle, hat in Türkheim schon seit 75 Jahren Tradition. „Lotto und Haarschnitt“, grinst Franz Haugg, „beides absolute Vertrauenssache.“ Hier in der idyllischen 3400-Seelengemeinde im Unterallgäu, wo jeder jeden kennt, bieten Franz und Gabriele Haugg einen ganz besonderen Service: Lotto und Frisörsalon in einem. Zuerst war der Frisör da. „Gegründet 1912“ steht auf dem Schild über dem Eingang. Und 1946 kam dann Lotto neu dazu… Heute sind es acht Plätze zum Haareschneiden, ein Terminal – und Jahrzehnte für diesen Ort. „Ich bin nie allein“, so der 63-jährige Haugg. Denn Zusammenhalt und Nähe finden die Türkheimer hier. Auch schon mal nach Ladenschluss. „Die klingeln bei uns auch an der Wohnungstür, wenn der Salon schon zu ist. Noch rasch einen Quicktipp, wenn noch Annahme ist.“ Und das ist eben die Art von Service, die man hier schätzt. ome

Christine Krampen ist die Gewinnerin des Tages. © Marcus Schlaf

Die Gewinnerin des Tages: Geld für den Umbau!



Heute haben wir Christine Krampen (85)glücklich gemacht! Die Rentnerin aus München hat fantastische 1250 Euro ergattert. Und jetzt mal ein ganz feiner Zug: Das Geld aus ihrem Gewinn schenkt Christine Krampen ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn, „weil die gerade das Haus umbauen“. Na, da werden aber welche jubeln. Und wir freuen uns gleich mit. Wenn auch Sie mitmachen wollen, bei unserer Aktion „Wir verdoppeln Ihr Gehalt“: Einfach weiter unter auf dieser Seite lesen, wie es geht und jeden Tag mitrubbeln und anrufen!

Glücksmomente Folge 11: Entdeckungsreise zur Kultur

Heute gibt’s neue Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Wir verdoppeln wieder Ihr Gehalt (entscheidend sind Netto-Gehalt, -Rente oder -Bezüge vom Oktober 2021)! Heute gibt es wieder die nächsten Gewinnzahlen! Was Sie sonst noch brauchen? Nur den Spielschein aus der letzten Wochenendausgabe, den es auch beim Zeitungshändler oder unter Hotline 089/53 06 83 111 (z.B. für ePaper-Abonnenten) zu bestellen gibt! Einfach mitspielen, die richtigen Felder freirubbeln und gewinnen! Wie es genau geht, steht hier:

Spielmechanik - Der Mitspieler hat drei Gewinnchancen

Die tz veröffentlicht täglich von Montag 07.02. bis Samstag 26.02.2022 dreistellige Glückszahlen zum Gehaltsverdoppelungsspiel

- in der tz auf der Gewinnspielseite

- beim tz Service-Point, Paul-Heyse-Str 2-4, München

Wenn eine veröffentlichte Glückszahl mit einer Glückszahl auf Ihrer Rubbelkarte übereinstimmt, rubbeln Sie das darunterliegende Feld frei. Falsch aufgerubbelte Felder machen die Rubbelkarte ungültig!

Erste Gewinnchance – Der Sofortgewinn

Erscheint auf einem richtig aufgerubbelten Feld das tz-Glückssymbol, dann hat der Mitspieler auf jeden Fall alle bis dahin richtig aufgerubbelten Geldbeträge gewonnen! Dann unbedingt am Veröffentlichungstag anrufen unter: Tel. 089/5306-83222 (Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr)

Zweite Gewinnchance – Die Gehaltsverdoppelung



Unter allen angemeldeten Sofortgewinnen wird täglich drei Wochen lang von Montag bis Samstag der Gewinner gezogen, dem die tz mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung das Nettogehalt verdoppelt (entscheidend ist das Oktober-Gehalt 2021). Als Obergrenze für die tägliche Gehaltsverdoppelung gilt ein Netto-Monatseinkommen in Höhe von € 2.500,-. Für Selbstständige, Studenten, Hausfrauen und alle Teilnehmer ohne fixe Arbeitseinkommen garantiert die tz einen Gewinn von € 1.250,- als einmaligen Monatsbezug. Gleiches gilt für Rentner/Pensionisten, falls deren Rente bzw. Pension darunter liegen sollte. Der Sofort­gewinn entfällt bei Gewinnern des doppelten Gehalts.



Dritte Gewinnchance – Die Schlussziehung

Wenn Sie bis zum Spielende kein Glückssymbol aufrubbeln konnten, können Sie an der großen Schlussziehung teilnehmen. Die Karte muss richtig aufgerubbelt sein. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 2.3.2022.

Senden Sie die Rubbel­karte an:

tz

Doppeltes Gehalt

81018 München

Bitte beachten Sie: Durch Beteiligung am Spiel erklärt jeder Teilnehmer, im Falle des Gewinns sein Einverständnis, sich mit Foto und Namensnennung in der tz veröffentlichen zu lassen. Die Daten werden nur zur Gewinnbenachrichtigung genutzt und danach vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist völlig unabhängig vom Kauf einer tz. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen.­

