Das sind unsere persönlichen Glücksbringer

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Teilen

Der Kaminkehrer gilt als Glücksbringer. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: Diese Symbole sollen unserem Glück nachhelfen.

Symbole des Glücks: Womit wir dem Schicksal ein bisschen auf die Sprünge helfen wollen

Das vierblättrige Kleeblatt ist vermutlich das bekannteste Glückssymbol. Wer es findet, hat eine Menge Glück, denn es ist in freier Natur nur sehr selten zu finden. Aber auch Marienkäfer, Hufeisen, Glücksschwein, Kaminfeger oder Schnapszahlen wie sie uns das heutige Datum, der 22.2.22, bescheren, sorgen für Glücksmomente. Wir erklären, was welcher Glücksbringer bedeutet.



Vierblättriges Kleeblatt: Der Legende nach soll Eva ein vierblättriges Kleeblatt als Andenken an das Paradies mitgenommen haben. Wer also eines besitzt, hat quasi ein Stück Paradies in der Hand. Und es muss nicht einmal ein natürliches sein. Das Kleeblatt im Logo von Lotto hat allein im vergangenen Jahr 20 Spielteilnehmern in Bayern ein Millionen-Glück beschert.

Glückspfennig: Wer einen geschenkt bekommt oder so eine Münze im Geldbeutel trägt, dem soll angeblich nie das Geld ausgehen.

Marienkäfer: Er gilt als der Himmelsbote der Mutter Gottes, darüber hinaus soll er Kinder beschützen und Kranke heilen, wenn er ihnen zufliegt. Weil diese Insekten sehr nützlich sind, galten sie in der Landwirtschaft als Geschenk von Maria, der Mutter Jesu.

Kaminfeger: Er sorgte früher bei den Holzheizungen dafür, dass das Feuer im Herd gut brannte und dass durch die Reinigung des Schornsteins das Haus vor einem Kamin- oder gar Hausbrand geschützt wurde.

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Hufeisen: Weil es das für seinen Besitzer sehr wertvolle Pferd schützt, gilt es als Glücksbringer. Über der Tür aufgehängt, soll es dem Teufel auf den Kopf fallen, wenn dieser in Menschengestalt das Haus betreten will.

Glücksschwein: Schon lange gilt dieses Tier als Symbol für Reichtum, da es Nahrung liefert. Verschenkt wird es darum oft mit einem Glückspfennig im Mund und einem Kaminfeger als Reiter – das garantiert dreifaches Glück. vp

Das sind unsere persönlichen Glücksbringer

Siegfried S., 64, Rentner aus München. © Achim Frank Schmidt

Ich habe eine Glückszahl. Das ist die Zahl 15. Diese Zahl nehme ich auch fast immer her, wenn ich Lotto spiele. Einer meiner Söhne ist an einem 15. geboren. Und den liebe ich sehr. Deshalb ist die 15 meine Glückszahl. Mein Sohn ist inzwischen übrigens 22 Jahre alt. Deshalb spiele ich auch gerne mit der Zahl 22, wenn ich Lotto spiele. Mein höchster Gewinn waren bisher 60 Euro. Gar nicht so schlecht, finde ich. Aber es darf auch gerne mal noch mehr sein. Mal schauen. Siegfried S., 64, Rentner aus München

Anita Gleiß, Inhaberin Lotto-­Annahmestelle Kaufland Gröbenzell. © Achim Frank Schmidt

Ich habe zwei Glückssymbole bzw. Glücksgegenstände. Das eine ist ein selbst gepflücktes vierblättriges Kleeblatt. Das andere ist ein kleines Schweinchen. Das habe ich schon, seit ich ein Kind bin. Inzwischen ist es schon in zwei Teile zerfallen. Und ich denke, dass es mir auch schon zweimal das Leben gerettet hat. Einmal ist bei einer Renovierung ein Bohrhammer aus vier Meter Höhe heruntergefallen und nur Zentimeter neben meinem Kopf eingeschlagen. Ein weiteres Mal hat sich ein Auto auf abschüssiger Straße selbstständig gemacht und ist an einer Stelle in unsere Hauswand eingeschlagen, an der ich mich kurz zuvor aufgehalten hatte. Beide Male hatte ich mein Glücksschweinchen bei mir. Anita Gleiß, 64, Inhaberin Lotto-­Annahmestelle Kaufland Gröbenzell

Werner Zinnhobler, 72, Künstler aus Gröbenzell. © Achim Frank Schmidt

Meine Glückszahl ist die Sieben. Sieben ist eine besondere Nummer. Das spiegelt sich auch auf meinem Autokennzeichen wider, auf dem die Sieben zweimal vorkommt. Die Bedeutung dieser Zahl speist sich aus der Symbolik der Lebenspyramide, nachdem sich der Mensch alle sieben Jahre grundlegend verändert. Oft merkt man die Veränderungen erst später. Aber ich glaube daran. Ich habe auch mal gehört, dass sich die Körperzellen alle sieben Jahre erneuern. Früher habe ich mit dieser Zahl auch immer wieder mal Lotto gespielt. Das tue ich aber nur noch selten. Und wenn, dann variiere ich meist die Zahlen. Werner Zinnhobler, 72, Künstler aus Gröbenzell

Jürgen Wallner ist der Gewinner des Tages. © privat

Der Gewinner des Tages: Ägypten wartet schon!

Unser nächster Gewinner kommt aus der Nähe von Weilheim, und da haben wir ihn auch im Auto erwischt! Jürgen Wallner grüßt uns mit Selfie! Der Verputzer aus Antdorf hat sich tolle 1920 Euro erspielt. Glückwunsch! Mit dem Geld will er endlich mal wieder in den Urlaub. Im Herbst – wenn bei uns das Wetter schon wieder schlechter wird – dann geht’s „ab nach Ägypten“!

Lesen Sie auch:

Glücksmomente Folge 1: Das Glück im Wandel der Zeit: 75 Jahre Lottogeschichte

Glücksmomente Folge 2: Mit allen Sinnen erleben

Glücksmomente Folge 3: Wenn es perfekt läuft

Glücksmomente Folge 4: Glücklich durch Ordnung

Glücksmomente Folge 5: Freude, die aus der Heimat erwächst

Glücksmomente Folge 6: Auch das Glück geht oft durch den Magen

Glücksmomente Folge 7: Frei wie der Wind

Glücksmomente Folge 8: Das Glück in der Natur

Glücksmomente Folge 9: Unterwegs zum Spiel

Glücksmomente Folge 10: Das süße Glück

Glücksmomente Folge 11: Entdeckungsreise zur Kultur

Glücksmomente Folge 12: Hier kommt das Glück zu Ihnen

Glücksmomente Folge 13: Das Gute liegt oft so nahe

Glücksmomente Folge 14: Arbeiten im Haus des Glücks

Heute gibt’s neue Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Wir verdoppeln wieder Ihr Gehalt (entscheidend sind Netto-Gehalt, -Rente oder -Bezüge vom Oktober 2021)! Heute gibt es wieder die nächsten Gewinnzahlen! Was Sie sonst noch brauchen? Nur den Spielschein aus der letzten Wochenendausgabe, den es auch beim Zeitungshändler oder unter Hotline 089/53 06 83 111 (z.B. für ePaper-Abonnenten) zu bestellen gibt! Einfach mitspielen, die richtigen Felder freirubbeln und gewinnen! Wie es genau geht, steht hier:

Spielmechanik - Der Mitspieler hat drei Gewinnchancen

Die tz veröffentlicht täglich von Montag 07.02. bis Samstag 26.02.2022 dreistellige Glückszahlen zum Gehaltsverdoppelungsspiel

- in der tz auf der Gewinnspielseite

- beim tz Service-Point, Paul-Heyse-Str 2-4, München

Wenn eine veröffentlichte Glückszahl mit einer Glückszahl auf Ihrer Rubbelkarte übereinstimmt, rubbeln Sie das darunterliegende Feld frei. Falsch aufgerubbelte Felder machen die Rubbelkarte ungültig!

Erste Gewinnchance – Der Sofortgewinn

Erscheint auf einem richtig aufgerubbelten Feld das tz-Glückssymbol, dann hat der Mitspieler auf jeden Fall alle bis dahin richtig aufgerubbelten Geldbeträge gewonnen! Dann unbedingt am Veröffentlichungstag anrufen unter: Tel. 089/5306-83222 (Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr)

Zweite Gewinnchance – Die Gehaltsverdoppelung



Unter allen angemeldeten Sofortgewinnen wird täglich drei Wochen lang von Montag bis Samstag der Gewinner gezogen, dem die tz mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung das Nettogehalt verdoppelt (entscheidend ist das Oktober-Gehalt 2021). Als Obergrenze für die tägliche Gehaltsverdoppelung gilt ein Netto-Monatseinkommen in Höhe von € 2.500,-. Für Selbstständige, Studenten, Hausfrauen und alle Teilnehmer ohne fixe Arbeitseinkommen garantiert die tz einen Gewinn von € 1.250,- als einmaligen Monatsbezug. Gleiches gilt für Rentner/Pensionisten, falls deren Rente bzw. Pension darunter liegen sollte. Der Sofort­gewinn entfällt bei Gewinnern des doppelten Gehalts.



Dritte Gewinnchance – Die Schlussziehung

Wenn Sie bis zum Spielende kein Glückssymbol aufrubbeln konnten, können Sie an der großen Schlussziehung teilnehmen. Die Karte muss richtig aufgerubbelt sein. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 2.3.2022.

Senden Sie die Rubbel­karte an:

tz

Doppeltes Gehalt

81018 München

Bitte beachten Sie: Durch Beteiligung am Spiel erklärt jeder Teilnehmer, im Falle des Gewinns sein Einverständnis, sich mit Foto und Namensnennung in der tz veröffentlichen zu lassen. Die Daten werden nur zur Gewinnbenachrichtigung genutzt und danach vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist völlig unabhängig vom Kauf einer tz. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen.­

Haben Sie noch Fragen?

Noch etwas unklar? Kein Problem! Rufen Sie uns an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aktions-Hotline stehen Ihnen unter 089/53 06 83 111 für alle Fragen zur Verfügung. Wir nehmen Ihre Anrufe täglich (außer Sonntag) ­zwischen 11 und 15 Uhr entgegen. Hier können Sie übrigens von Montag an auch einen Spielschein nach­bestellen (falls in der Wochenendausgabe keiner vorhanden war).