Am Montag erste Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Gehalt und Rente

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. © Klaus Haag

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: Wir werfen einen Blick auf einen besonderen Augenblick für alle Bayern.

Am Anfang stand 1946 die „Bayerische Wiederaufbaulotterie“ © Ralf Kruse

Das Glück im Wandel der Zeit: 75 Jahre Lottogeschichte

Ganze 75 Jahre Lottogeschichte in Bayern. Das bedeutet auch 75 Jahre Glück für alle – durch Beständigkeit und Innovation. Aber Moment. Werfen wir einen kurzen Blick auf, sagen wir mal, den bayerischen „Glücksurknall“, und zwar mit der Antwort auf die Frag, wie alles begann. Der 12. März 1946 wäre hier als Datum zu nennen, denn damals erfolgte per Verordnung die „Errichtung der Bayerischen Staatslotterie im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen“. Vor allem Geld war knapp im Nachkriegsdeutschland. Was man dringend brauchte, waren Lebensfreude, Hoffnung – und ein Dach überm Kopf! Die neue Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid, die Wiederaufbau-Lotterie, besorgte die dringend notwendigen öffentlichen Gelder zur Wohnraumbeschaffung…



Über die Jahrzehnte kamen natürlich viele weitere Angebote an spannenden Lotterien und Sportwetten hinzu: weitere bunte Sofortlose, 1948 das schon legendäre Toto, 1955 der absolute Publikumsmagnet Lotto 6aus49, 1970 die GlücksSpirale, 1976 Spiel 77, 1992 Super 6, 1999 die Sportwette Oddset, 2004 Keno, 2012 der Eurojackpot oder 2019 die BayernMillionen. Beliebte Produkte, oft Teil eines wöchentlichen Rituals, für die Woche für Woche die rund 3500 Annahmestellen in ganz Bayern Spielaufträge entgegennehmen.

Ein echter Run bei der ersten Ziehung der Lottozahlen 1955; Lotto 6aus49 wird zum Klassiker © Repro: Ralf Kruse

Die Annahmestellen sind längst bedeutender Treffpunkt der Stammkunden und Teil des gesellschaftlichen Lebens – in immer neueren und moderneren Ausstattungslinien. Auch hier geht Lotto als Trendsetter mit der Zeit. Natürlich können Spieltipps auch online abgegeben werden und Kunden können auf ein umfangreiches digitales Serviceangebot zugreifen. Doch neben all dem, der reinen Freude am Spiel auf der Höhe der Zeit, den Glücksmomenten durchs Mitmachen und Gewinnen, besteht nach wie vor und aus guter Tradition eine Gewissheit weiter: Alle gewinnen! Die Spielteilnehmer und Kunden – und das Gemeinwohl im Freistaat. Denn Jahr für Jahr werden so um die 400 Millionen Euro an den bayerischen Staatshaushalt abgeführt; diese Mittel ermöglichen zusätzliche Leistungen insbesondere in Sport, Kultur, Denkmalpflege und sonstiger öffentlicher Bereiche. Die neun Bayerischen Spielbanken bieten darüber hinaus auch gesellschaftliche Anlaufstellen für Unterhaltung, Kultur und Kulinarik. Denn die Spielbanken sind nicht nur wichtige Arbeitgeber, sondern vor allem auch finanziell bedeutende Unterstützer und Partner der bayerischen Kommunen. ome

Am Montag erste Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Spielmechanik - Der Mitspieler hat drei Gewinnchancen

Die tz veröffentlicht täglich von Montag 07.02. bis Samstag 26.02.2022 dreistellige Glückszahlen zum Gehaltsverdoppelungsspiel

- in der tz auf der Gewinnspielseite

- beim tz Service-Point, Paul-Heyse-Str 2-4, München

Wenn eine veröffentlichte Glückszahl mit einer Glückszahl auf Ihrer Rubbelkarte übereinstimmt, rubbeln Sie das darunterliegende Feld frei. Falsch aufgerubbelte Felder machen die Rubbelkarte ungültig!



Erste Gewinnchance – Der Sofortgewinn

Erscheint auf einem richtig aufgerubbelten Feld das tz-Glückssymbol, dann hat der Mitspieler auf jeden Fall alle bis dahin richtig aufgerubbelten Geldbeträge gewonnen! Dann unbedingt am Veröffentlichungstag anrufen unter: Tel. 089/5306-83222 (Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr)

Zweite Gewinnchance – Die Gehaltsverdoppelung



Unter allen angemeldeten Sofortgewinnen wird täglich drei Wochen lang von Montag bis Samstag der Gewinner gezogen, dem die tz mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung das Nettogehalt verdoppelt (entscheidend ist das Oktober-Gehalt 2021). Als Obergrenze für die tägliche Gehaltsverdoppelung gilt ein Netto-Monatseinkommen in Höhe von € 2.500,-. Für Selbstständige, Studenten, Hausfrauen und alle Teilnehmer ohne fixe Arbeitseinkommen garantiert die tz einen Gewinn von € 1.250,- als einmaligen Monatsbezug. Gleiches gilt für Rentner/Pensionisten, falls deren Rente bzw. Pension darunter liegen sollte. Der Sofort­gewinn entfällt bei Gewinnern des doppelten Gehalts.



Dritte Gewinnchance – Die Schlussziehung

Wenn Sie bis zum Spielende kein Glückssymbol aufrubbeln konnten, können Sie an der großen Schlussziehung teilnehmen. Die Karte muss richtig aufgerubbelt sein. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 2.3.2022. Senden Sie die Rubbel­karte an:

tz

Doppeltes Gehalt

81018 München

Bitte beachten Sie: Durch Beteiligung am Spiel erklärt jeder Teilnehmer, im Falle des Gewinns sein Einverständnis, sich mit Foto und Namensnennung in der tz veröffentlichen zu lassen. Die Daten werden nur zur Gewinnbenachrichtigung genutzt und danach vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist völlig unabhängig vom Kauf einer tz. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen.­

