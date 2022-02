Gute Taten seit über 50 Jahren

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: Das Gute, das uns aus Sinneserfahrungen erwächst…

Mit allen Sinnen erleben

Riechen, Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen. Wahre Wege zum Glück. Natur, Pflanzen, Wind, Berührung: Auslöser von Geborgenheit. Wege mit heilender Wirkung auf Geist und Seele, die Assoziationen wecken und Emotionen in uns auslösen. Auch dann noch, wenn die Pfade langsam überwuchert werden oder schon lange verschüttet scheinen …



„Die Vielgestaltigkeit der Umwelt ist Lebensbedingung“, wusste schon Hugo Kükelhaus, Philosoph, Handwerker, Künstler, Pädagoge – und „Vater der Sinnesgärten“. Solche pädagogischen Gärten – etwa für Menschen mit Demenzerkrankung – nutzen seit Jahrzehnten die therapeutische Wirkung der „Erfahrungsfelder“. Wie im Lichtenfelser BRK-Wohn- und Pflegeheim „Am Weidengarten“. Das Heim in Oberfranken bietet 156 Bewohnern ein würde- und liebevolles Zuhause. Neben einer Vielzahl an Erholungsmöglichkeiten gibt es hier einen – mit über 14 000 Euro von der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege aus den Zweckerträgen der GlücksSpirale geförderten – Sinnesgarten. Mit Modulen wie Glockenspiel und Fensterbausteinen, einem Pavillon, Schaukelbänken, Pflanzelementen, Obst- und Beerensträuchern, die den Aufenthalt im Freien bereichern, Eigenmotivation, Aktivitäten und Erlebnisse im Alltag stimulieren.

Im Schwabacher Hermann-Vogel-Pflegezentrum sorgt ein außergewöhnliches Projekt der AWO für frischen Wind im Haar: Für ein paar Stunden können Senioren Rollstuhl oder Rollator gegen eine Rikscha tauschen – und einen tollen Ausflug erleben. Auch die AWO kann solche Projekte mit Zweckerträgen aus der GlücksSpirale unterstützen. © AWO

„Ein solcher Schutzraum gibt Orientierung. Mit altbekannten Blumen und Kräutern wirft er Anker aus, die Menschen mit Demenz wiedererkennen; er spielt mit den Sinnen und lässt Erinnerungen an längst Vergangenes wach werden“, sagt Ulrike Kreuer (54). Seit über 20 Jahren sammelt die Diplomingenieurin, Buchautorin und Gartentherapeutin Erfahrungen in Alters- und Pflegeheimen. Ein Garten bringt eine positive, sinnliche Erfahrung, wenn man ihn einsetzt, „um zielgerecht Erinnerungen zu wecken. Salutogenese, nicht Krankheit beseitigen, sondern Gesundheit stärken, ist das Ziel“, so die Expertin: „Ich muss mit den Biografien der Patienten arbeiten, Nutzpflanzen verwenden, die Menschen wiedererkennen, wirklich jedes Gestaltungselement prüfen.“ Dazu muss beim Anlegen „der Mensch im Vordergrund stehen“. Kräuter aus der Region etwa wecken alte Erinnerungen. „Es kommt nicht auf die Größe des Gartens an, sondern auf die Nähe zu unserem Herzen.“ ome

Gute Taten seit über 50 Jahren



Seit über 50 Jahren fließen die Zweckerträge der Soziallotterie GlückSpirale in Bayern an den Deutschen Olympischen Sportbund, die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und den Bayerischen Naturschutzfonds. Diese gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen eine Vielzahl von Projekten im Freistaat: Sie reichen von Angeboten für Kinder und Jugendliche über Betreuungsdienste für schwerbehinderte Menschen bis hin zu Beratungsstellen für Wohnungslose. Dabei fördert die Wohlfahrt verschiedenste soziale Projekte, die Menschen direkt helfen und ihnen neue Chancen bieten. Seit 1970 flossen von der GlücksSpirale an diese genannten Organisationen bundesweit rund 2,4 Milliarden Euro.

www.gluecksspirale.de/foerderung

Heute gibt’s erste Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Spielmechanik - Der Mitspieler hat drei Gewinnchancen

Die tz veröffentlicht täglich von Montag 07.02. bis Samstag 26.02.2022 dreistellige Glückszahlen zum Gehaltsverdoppelungsspiel

- in der tz auf der Gewinnspielseite

- beim tz Service-Point, Paul-Heyse-Str 2-4, München

Wenn eine veröffentlichte Glückszahl mit einer Glückszahl auf Ihrer Rubbelkarte übereinstimmt, rubbeln Sie das darunterliegende Feld frei. Falsch aufgerubbelte Felder machen die Rubbelkarte ungültig!

Erste Gewinnchance – Der Sofortgewinn

Erscheint auf einem richtig aufgerubbelten Feld das tz-Glückssymbol, dann hat der Mitspieler auf jeden Fall alle bis dahin richtig aufgerubbelten Geldbeträge gewonnen! Dann unbedingt am Veröffentlichungstag anrufen unter: Tel. 089/5306-83222 (Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr)

Zweite Gewinnchance – Die Gehaltsverdoppelung



Unter allen angemeldeten Sofortgewinnen wird täglich drei Wochen lang von Montag bis Samstag der Gewinner gezogen, dem die tz mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung das Nettogehalt verdoppelt (entscheidend ist das Oktober-Gehalt 2021). Als Obergrenze für die tägliche Gehaltsverdoppelung gilt ein Netto-Monatseinkommen in Höhe von € 2.500,-. Für Selbstständige, Studenten, Hausfrauen und alle Teilnehmer ohne fixe Arbeitseinkommen garantiert die tz einen Gewinn von € 1.250,- als einmaligen Monatsbezug. Gleiches gilt für Rentner/Pensionisten, falls deren Rente bzw. Pension darunter liegen sollte. Der Sofort­gewinn entfällt bei Gewinnern des doppelten Gehalts.



Dritte Gewinnchance – Die Schlussziehung

Wenn Sie bis zum Spielende kein Glückssymbol aufrubbeln konnten, können Sie an der großen Schlussziehung teilnehmen. Die Karte muss richtig aufgerubbelt sein. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 2.3.2022.

Senden Sie die Rubbel­karte an:

tz

Doppeltes Gehalt

81018 München

Bitte beachten Sie: Durch Beteiligung am Spiel erklärt jeder Teilnehmer, im Falle des Gewinns sein Einverständnis, sich mit Foto und Namensnennung in der tz veröffentlichen zu lassen. Die Daten werden nur zur Gewinnbenachrichtigung genutzt und danach vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist völlig unabhängig vom Kauf einer tz. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen.­

tz Spielschein bestellen

Den tz Spielschein können Sie hier bestellen.

Haben Sie noch Fragen?

Noch etwas unklar? Kein Problem! Rufen Sie uns an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aktions-Hotline stehen Ihnen unter 089/53 06 83 111 für alle Fragen zur Verfügung. Wir nehmen Ihre Anrufe täglich (außer Sonntag) ­zwischen 11 und 15 Uhr entgegen. Hier können Sie übrigens von Montag an auch einen Spielschein nach­bestellen (falls in der Wochenendausgabe keiner vorhanden war).