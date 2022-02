Zweckerträge für den Sport: DOSB unterstützt Athleten

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Von: Volker Pfau

Snowboard: Ramona Hofmeister auf der olympischen Strecke. © picture alliance/dpa | Angelika Warmuth

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „LOTTERIEN SPIELBANKEN BAYERN“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: Wenn die Snowboarderin Ramona Hofmeister gewinnt.

Wenn es perfekt läuft

Sobald der von ihr selbst gebackene Kuchen mit frischen Äpfeln, Zimt und Kakao aus dem Ofen kommt und mit seinem winterlichen Duft die Küche erfüllt, hat Ramona Hofmeister ein super Gefühl. „Wenn der Kuchen gelingt, ist das ein echter Glücksmoment“, sagt die 25-Jährige. Wenn sie auf der Piste auf ihrem Snowboard einen Lauf im Parallelslalom hinlegt, bei dem alles gepasst hat und sie am Ende schneller als die Gegnerin war, dann hat Ramona Hofmeister auch einen Glücksmoment.

Stolz präsentiert Snowboarderin Ramona Hofmeister (25) ihre Trophäe vom Gesamtweltcup, den sie 2020 und 2021 gewann. © Ehrenzeller/dpa

Zuletzt gab’s viele Glücksmomente im Schnee, denn die Profi-Wintersportlerin aus Bischofshofen stand ziemlich oft auf dem Siegertreppchen. Bei Olympia 2018 in Pyeongchang in Südkorea errang sie die Bronzemedaille. In den beiden vergangenen Wintern gewann sie den Gesamweltcup. Punkte dafür sammelte sie auch beim von Lotto Bayern gesponserten Finale in Berchtesgaden.



Das waren jede Menge Glücksmomente für Ramona Hofmeister, auf die sie unterschiedlich reagiert hat. Mal gibt sie mit einem lauten Jubelschrei bei der Überfahrt der Ziellinie ihrer Freude Ausdruck, mal kommen ihr bei der Siegerehrung die Tränen. „Da läuft ein Film vor meinen Augen ab, in dem ich sehe, was ich investiert habe.“

Vor gut 20 Jahren entdeckte Ramona ihre Liebe zum Board. Als Vierjährige bewunderte sie ihre beiden älteren Schwestern Melanie und Sandra, wenn diese sich zum Snowboarden rüsteten. So sei der Funke für ihre spätere Karriere gezündet worden. Skifahren war dagegen nie ihr Ding. Bei den Hofmeisters ist das eine echte Generationenfrage: „Meine Eltern sind eingefleischte Skifahrer, die standen noch nie auf einem Snowboard.“ Die drei Töchter dagegen fühlen sich nur auf den Boards wohl.

Das Leben der Profi-Snowboarderin besteht aber nicht nur aus Rennen. Schon im Mai geht es los mit dem Grundlagen- und Ausdauertraining für den nächsten Winter. Fahrrad, Laufschuhe und der Kraftraum ersetzen dann die verschneite Piste. „Da hat man schon auch mal einen Tag, wo es nicht so gut läuft.“ Glücksmomente wollen auch erarbeitet sein. Im Sommer geht es dann wieder aufs Snowboard, zum Gletschertraining in Italien oder der Schweiz.

Auch wenn sich Ramona Hofmeister selbst ein gewisses Talent beim Kuchenbacken attestiert, so soll dies doch ein süßes Hobby bleiben. Großvater und Onkel waren im Bäcker- und Konditorenhandwerk tätig, doch die 25-Jährige hat sich für einen anderen Weg entschieden. Sie ist seit 2013 bei der bayerischen Polizei und will auch dort bleiben, wenn das Snowboardfahren mal nicht mehr den Lebensunterhalt bringt.



Glücksmomente gibt’s dann, wenn Ramona Hofmeister mal wieder einen perfekt gelungenen Kuchen aus dem Backofen holt.

Zweckerträge für den Sport: DOSB unterstützt Athleten

Der Weg aufs Siegerpodest ist lang und gepflastert mit viel Mühe. Diese Binsenweisheit kennt jeder Leistungssportler. Neben dem Training und den Wettbewerben fordet auch der Alltag den Aktiven viel ab. Schließlich haben sie oft einen höheren finanziellen Aufwand zu leisten. Die GlücksSpirale stellte mit ihrer Zusatzlotterie Sieger-Chance dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) seit Mitte 2016 für die Förderung deutscher Top-Athleten bereits über 25 Millionen Euro an Zweckerträgen zur Verfügung.

Mit diesen Zweckerträgen werden Athleten unterschiedlichster Disziplinen gefördert. Seit der Gründung der GlücksSpirale im Jahr 1970 anlässlich der Olympischen Sommerspiele im Jahr 1972 in München und Kiel konnte sie den deutschen Sport mit über 805 Millionen Euro unterstützen.

Die Newcomerin des Jahres

Überglücklich und überwältigt sei sie, sagte Annett Kaufmann vom SV Böblingen, als sie den von der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance gesponserten Preis „Newcomerin des Jahres 2021“ erhielt. Die 15-Jährige Tischtennisspielerin gewann 2021 bei den Jugend-Europameisterschaften drei Goldmedaillen.

Herta Gobbel ist die erste Gewinnerin. © Marcus Schlaf

Unsere erste Gewinnerin: Herta lacht das Glück!

Wir haben den allerersten Glücklichen bei unserer große tz-Aktion „Wir verdoppeln ihr Gehalt!“ Unsere Gewinnerin heißt Herta Gobbel, kommt aus dem Münchner Westen, ist 77 Jahre alt und Rentnerin. Sie hat sich so was von gefreut, liest uns seit 20 Jahren und wird sich mit dem Gewinn von 1500 Euro („dem allerersten überhaupt!“) einen großen Wunsch erfüllen. Glückwunsch! Wir freuen uns narrisch mit ihr und wollen noch ganz viele tz-Leser glücklich machen. Drum: Mitspielen – und morgen klopft vielleicht das Glück an Ihre Tür!

