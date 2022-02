Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Theresa Engelhardt und ­Michael Berchtold machen eine Ausbildung bei Lotterien Spielbanken Bayern. © Klaus Haag

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: Eine Ausbildung bei Lotto ist ein Glückstreffer.

Arbeiten im Haus des Glücks: Zwei Auszubildende erzählen aus ihrem Alltag bei Lotto

Das muss ein Job sein: Arbeiten, wo Millionäre gemacht werden, wo Woche für Woche Menschen glücklich werden. Die Berufsbezeichnung „Glücksbringer“ gibt es zwar nicht, aber die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung ist für rund 1000 Menschen ein Arbeitgeber. Rund 350 davon in der Zentrale in München, zudem in Nürnberg und in den neun Spielbanken im Freistaat. „Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen des Freistaats Bayern und aufgestellt wie ein mittelständisches Unternehmen“, sagt Personalleiter Joachim Buchwieser.



Die Tätigkeiten reichen von der Los-Produktion über den Vertrieb bis hin zum Croupier in einer Spielbank. Offene Stellen gibt es immer wieder. „Aktuell suchen wir zum Beispiel Verstärkung in der IT-Abteilung, im Marketing und unserem Finanzbereich“, sagt Joachim Buchwieser. Auch Nachwuchs wird gesucht in den Bereichen von Lotto Bayern und den Bayerischen Spielbanken. Wie es ist, im Hause des Glücks zu arbeiten, erzählen zwei Auszubildende.



Das Lernen in der Praxis

Kannst Du Dich bitte kurz vorstellen?

Mein Name ist Theresa Engelhardt. Ich bin 19 Jahre alt und lebe in Aschheim. Ich mache eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement.

Welche Perspektive hat man mit diesem Beruf?

Als Kauffrau für Büromanagement können viele verschiedene Wege eingeschlagen werden. Bei uns im Unternehmen gibt es unterschiedliche Bereiche, wie Vertrieb, Marketing oder Assistenz. Zudem gibt es viele Möglichkeiten, sich in der Zukunft weiterzuentwickeln, um zum Beispiel noch andere Geschäftsbereiche kennenzulernen.



Und warum hast Du eine Ausbildung bei der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung begonnen?

Ich wollte auf jeden Fall eine Ausbildung machen, da es mir sehr wichtig war, viele Dinge in der Praxis zu erlernen. Für Lotterien Spielbanken Bayern habe ich mich entschieden, da es mir einen sicheren Arbeitsplatz und tolle Möglichkeiten in der Ausbildung bietet. Ich kann die verschiedenen Geschäftsbereiche kennenlernen, habe genug Zeit, mich auf Prüfungen vorzubereiten, und bekomme eine praxisorientierte Ausbildung. Außerdem sind die Ausbilder und Kollegen super nett und unterstützen mich hervorragend.



Was sagen Familie und Freunde zu dieser Ausbildung?

Meine Familie und Freunde haben sich sehr darüber gefreut, dass ich hier eine Ausbildungsstelle bekommen habe. Sie unterstützen mich mit Rat und Tat. Natürlich kommt es vor, dass mich Freunde aus Spaß fragen, ob ich bereits die Lottozahlen kenne oder ob ich ihnen irgendeinen Tipp geben kann. Ich nehme das Ganze aber immer mit Humor.



Spielst Du selbst auch Lotto?

Es gibt bei Lotto sehr viele Auswahlmöglichkeiten und unterschiedliche Lose. Ich selbst spiele mit meiner Familie regelmäßig den Eurojackpot.



Schon mal was gewonnen?

Bis jetzt nur in den unteren Gewinnklassen des Eurojackpots. Natürlich ist es immer wieder eine große Freude, mit Freunden und der Familie zu schauen, ob sich nicht doch ein kleiner Gewinn in einem Rubbellos versteckt hat.

Theresa Engelhardt und ­Michael Berchtold freuen ich über einen krisensicheren Arbeitsplatz beim Staat mit unterschiedlichsten Fachrichtungen. © Klaus Haag

„Ja“ zur familiären Atmosphäre

Kannst Du Dich bitte kurz vorstellen?

Mein Name ist Michael Berchtold. Ich bin 20 Jahre jung, wohnhaft in Zorneding. Ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement mit der Fachrichtung Assistenz und Sekretariat sowie Personalwirtschaft.



Welche Perspektive hat man mit diesem Beruf?

Es ist ein krisensicherer Arbeitsplatz beim Staat mit unterschiedlichsten Fachrichtungen. Bei so vielen Abteilungen und Referaten findet sich garantiert ein Arbeitsplatz, der einem gefällt. Außerdem gibt es qualifizierende Weiterbildungsmöglichkeiten, dazu Bezahlung und Urlaub nach tariflichen Vereinbarungen.



Und warum hast Du hier eine Ausbildung begonnen?

Am Probearbeitstag wurde ich beinahe schon familiär aufgenommen und indirekt schon als Angestellter vorgestellt. Da habe ich mich gleich wohlgefühlt.



Was sagen Familie und Freunde zu dieser Ausbildung?



Sie haben sich vor allem darüber gefreut, dass ich genommen wurde.



Spielst Du selbst Lotto?

Aus Spaß an der Freud gönn’ ich mir ab und an mal ein Los. Eigentlich verrät ein Meister seine Tricks nicht. Da ich aber keiner bin und den Quick-Tipp bevorzuge, würde ich als meine Glückszahlen die 6, 11, 12, 31 und zwei weitere Zahlen spontan nach Gefühl nehmen.



Schon mal was gewonnen?

Immer wieder Kleinigkeiten – aber ich spiele unregelmäßig und für den Spaß.



Doris Bezold ist die Gewinnerin des Tages. © Markus Götzfried

Die Gewinnerin des Tages: Doris hat gutes Karma!



Große Freude bei Doris Bezold aus Berg am Laim: Sie hat jetzt 1950 Euro mehr! Gutes Karma für die 54-jährige Krankenhausangestellte, denn sie hat „gerade einen Geldbetrag verschenkt“ und „nun kommt das Glück zurück“. Sie erfüllt sich einen „kleinen geheimen Wunsch“ und dann wird noch auf eine neue Küche gespart. Tipp an alle Leser: Mitspielen, die Woche geht’s noch!

Heute gibt’s neue Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Wir verdoppeln wieder Ihr Gehalt (entscheidend sind Netto-Gehalt, -Rente oder -Bezüge vom Oktober 2021)! Heute gibt es wieder die nächsten Gewinnzahlen! Was Sie sonst noch brauchen? Nur den Spielschein aus der letzten Wochenendausgabe, den es auch beim Zeitungshändler oder unter Hotline 089/53 06 83 111 (z.B. für ePaper-Abonnenten) zu bestellen gibt! Einfach mitspielen, die richtigen Felder freirubbeln und gewinnen! Wie es genau geht, steht hier:

Spielmechanik - Der Mitspieler hat drei Gewinnchancen

Die tz veröffentlicht täglich von Montag 07.02. bis Samstag 26.02.2022 dreistellige Glückszahlen zum Gehaltsverdoppelungsspiel

- in der tz auf der Gewinnspielseite

- beim tz Service-Point, Paul-Heyse-Str 2-4, München

Wenn eine veröffentlichte Glückszahl mit einer Glückszahl auf Ihrer Rubbelkarte übereinstimmt, rubbeln Sie das darunterliegende Feld frei. Falsch aufgerubbelte Felder machen die Rubbelkarte ungültig!

Erste Gewinnchance – Der Sofortgewinn

Erscheint auf einem richtig aufgerubbelten Feld das tz-Glückssymbol, dann hat der Mitspieler auf jeden Fall alle bis dahin richtig aufgerubbelten Geldbeträge gewonnen! Dann unbedingt am Veröffentlichungstag anrufen unter: Tel. 089/5306-83222 (Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr)

Zweite Gewinnchance – Die Gehaltsverdoppelung



Unter allen angemeldeten Sofortgewinnen wird täglich drei Wochen lang von Montag bis Samstag der Gewinner gezogen, dem die tz mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung das Nettogehalt verdoppelt (entscheidend ist das Oktober-Gehalt 2021). Als Obergrenze für die tägliche Gehaltsverdoppelung gilt ein Netto-Monatseinkommen in Höhe von € 2.500,-. Für Selbstständige, Studenten, Hausfrauen und alle Teilnehmer ohne fixe Arbeitseinkommen garantiert die tz einen Gewinn von € 1.250,- als einmaligen Monatsbezug. Gleiches gilt für Rentner/Pensionisten, falls deren Rente bzw. Pension darunter liegen sollte. Der Sofort­gewinn entfällt bei Gewinnern des doppelten Gehalts.



Dritte Gewinnchance – Die Schlussziehung

Wenn Sie bis zum Spielende kein Glückssymbol aufrubbeln konnten, können Sie an der großen Schlussziehung teilnehmen. Die Karte muss richtig aufgerubbelt sein. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 2.3.2022.

Senden Sie die Rubbel­karte an:

tz

Doppeltes Gehalt

81018 München

Bitte beachten Sie: Durch Beteiligung am Spiel erklärt jeder Teilnehmer, im Falle des Gewinns sein Einverständnis, sich mit Foto und Namensnennung in der tz veröffentlichen zu lassen. Die Daten werden nur zur Gewinnbenachrichtigung genutzt und danach vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist völlig unabhängig vom Kauf einer tz. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen.­

Haben Sie noch Fragen?

Noch etwas unklar? Kein Problem! Rufen Sie uns an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aktions-Hotline stehen Ihnen unter 089/53 06 83 111 für alle Fragen zur Verfügung. Wir nehmen Ihre Anrufe täglich (außer Sonntag) ­zwischen 11 und 15 Uhr entgegen. Hier können Sie übrigens von Montag an auch einen Spielschein nach­bestellen (falls in der Wochenendausgabe keiner vorhanden war).