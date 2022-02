Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Horizonterweiterungen … © imago

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir Ihnen wahre Glücksmomente. Heute: Von der großen Freude, die uns Erlebnisse beim Reisen bringen.

Das Gute liegt oft so nahe: Vom Gewinn, durchs schöne Bayern reisen zu können

Reiselust, Vorfreude... Was für herrliche Glücksmomente können wir doch beim Reisen erleben. Bald sind übrigens Faschingsferien. Warum denn in die Ferne schweifen, wo es doch auch bayernweit fantastische Orte gibt, um Reise-Glücksmomente zu erleben? Wie wär’s denn zum Beispiel mit einer Schnitzeljagd zu… allen neun Bayerischen Spielbanken? Eine Tour de Force zwischen Ober- und Niederbayern, von Unterfranken bis Schwaben? Mit folgenden Stopps: Bad Füssing, Bad Reichenhall, Garmisch-Partenkirchen, Lindau, Bad Wiessee, Feuchtwangen, Bad Kötzting, Bad Kissingen und Bad Steben? Okay, vielleicht zu viel für eine Tour. Aber Scherz beiseite: Wenn wir jetzt nicht gleich „alle Neune“ machen wollen, dann wäre es doch aber fein, wenigstens ein paar ausgewählte Destinationen zu besuchen?



Wie zum Beispiel Garmisch, Bad Reichenhall oder Bad Wiessee. Und wie es der Zufall jetzt haben will, haben wir die drei Direktoren just dieser Spielbanken mal nach ihren Topreisezielen und Geheimtipps in „ihrer“ Region gefragt (vom Besuch in der jeweiligen Spielbank jetzt mal ganz zu schweigen). Viel Spaß beim Lesen und Routenplanen mit den ganz persönlichen Ausflugstipps der Spielbankdirektoren rund um Bad Wiessee, Garmisch-Partenkirchen und Bad Reichenhall ...

Ralf Item, langjähriger Direktor Bad Reichenhall © SLSV/Marco Leibetseder

Ralf Item, langjähriger Direktor Bad Reichenhall

Geheimtipp: Der Besuch der Höllenbachalm. Dort ist es gar nicht höllisch, sondern wunderschön. Dorthin, zwischen den Reichenhaller Ortsteilen Karlstein und Weißbach, wandere ich leidenschaftlich gerne. Da schmeckt die Kasbrotzeit (aus eigener Herstellung) als Belohnung noch mal so gut. www.bad-reichenhall.de/hoellenbachalm

Persönlicher Glücksort: Das Filmtheater in den Axelmannstein-Kolonnaden im nostalgischen Ambiente. Spaziert man durch die Axelmannstein-Arkaden, gelangt man zum schönen, nostalgischen, frisch renovierten, mit neuester Technik ausgestatteten Kino. Es hat Flair seit über 100 Jahren und ist etwas ganz Besonderes! Das Parkkino ist nicht nur einfach Kino.

Das muss man unbedingt erleben: Mein Erlebnis beginnt hier bei der herzlichen Begrüßung und der persönlichen Beratung beim Kauf der Platzkarten. Hier lebt man Kino.

Margit Hirsch, Direktorin Bad Wiessee © SLSV/Stefanie Aumiller

Margit Hirsch, Direktorin Bad Wiessee

Geheimtipp: Eher eine Geheimzeit: Um dem Trubel ein wenig aus dem Weg zu gehen, sollte man das Wochenende vermeiden! Das ist mein persönlicher Tipp – ich selbst mache meine Unternehmungen so gut wie immer unter der Woche.

Persönlicher Glücksort: Der Landeplatz am Fuße des Wallbergs. Beim Landen zuzusehen finde ich genauso spannend, wie die Gleitschirmflieger in der Luft zu beobachten, und ab und zu kommt man mit den Fliegern ins Gespräch über diese faszinierende Sportart.

Das muss man unbedingt erleben: Bei der Wanderung um den den Tegernsee sich in aller Ruhe vom Überführer in dessen historischem Ruderboot nach Rottach-Egern übersetzen lassen! Wer auf diese idyllische Weise von Ufer zu Ufer kommen will: einfach am Steg die Glocke läuten!

Peter Eursch, Direktor Garmisch © SLSV/Marco Leibetseder

Peter Eursch, Direktor Garmisch

Geheimtipp: Ein Ausflug zu dem Hof Gschwandtnerbauer, etwas oberhalb von Partenkirchen. www.gschwandtnerbauer.bayern

Glücksort: Spätnachmittags auf den Wank wandern und den Sonnenuntergang genießen.

Das muss man unbedingt erleben: Natürlich das Geotop Partnachklamm und die Zugspitze. Und ebenso auch die wunderschöne Fußgängerzone im Herzen von Garmisch – mittendrin liegt die Spielbank.

Brigitte Grothe ist die Gewinnerin des Tages. © Marcus Schlaf

Die Gewinnerin des Tages: Eine Kreuzfahrt winkt!



Heute hat die tz-Glücksfee Brigitte Grothe beschert: 1250 Euro hat die Rentnerin (64)bei unserer Aktion „Wir verdoppeln Ihr Gehalt!“ gewonnen. „Wenn’s wieder geht, will ich eine Kreuzfahrt machen. Am besten mit der Queen Mary II. nach New York“, lacht sie. Glückwunsch: Mitspielen lohnt sich, wie man sieht! Wie es geht, steht unten auf dieser Seite.

Heute gibt’s neue Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Wir verdoppeln wieder Ihr Gehalt (entscheidend sind Netto-Gehalt, -Rente oder -Bezüge vom Oktober 2021)! Heute gibt es wieder die nächsten Gewinnzahlen! Was Sie sonst noch brauchen? Nur den Spielschein aus der letzten Wochenendausgabe, den es auch beim Zeitungshändler oder unter Hotline 089/53 06 83 111 (z.B. für ePaper-Abonnenten) zu bestellen gibt! Einfach mitspielen, die richtigen Felder freirubbeln und gewinnen! Wie es genau geht, steht hier:

Spielmechanik - Der Mitspieler hat drei Gewinnchancen

Die tz veröffentlicht täglich von Montag 07.02. bis Samstag 26.02.2022 dreistellige Glückszahlen zum Gehaltsverdoppelungsspiel

- in der tz auf der Gewinnspielseite

- beim tz Service-Point, Paul-Heyse-Str 2-4, München

Wenn eine veröffentlichte Glückszahl mit einer Glückszahl auf Ihrer Rubbelkarte übereinstimmt, rubbeln Sie das darunterliegende Feld frei. Falsch aufgerubbelte Felder machen die Rubbelkarte ungültig!

Erste Gewinnchance – Der Sofortgewinn

Erscheint auf einem richtig aufgerubbelten Feld das tz-Glückssymbol, dann hat der Mitspieler auf jeden Fall alle bis dahin richtig aufgerubbelten Geldbeträge gewonnen! Dann unbedingt am Veröffentlichungstag anrufen unter: Tel. 089/5306-83222 (Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr)

Zweite Gewinnchance – Die Gehaltsverdoppelung



Unter allen angemeldeten Sofortgewinnen wird täglich drei Wochen lang von Montag bis Samstag der Gewinner gezogen, dem die tz mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung das Nettogehalt verdoppelt (entscheidend ist das Oktober-Gehalt 2021). Als Obergrenze für die tägliche Gehaltsverdoppelung gilt ein Netto-Monatseinkommen in Höhe von € 2.500,-. Für Selbstständige, Studenten, Hausfrauen und alle Teilnehmer ohne fixe Arbeitseinkommen garantiert die tz einen Gewinn von € 1.250,- als einmaligen Monatsbezug. Gleiches gilt für Rentner/Pensionisten, falls deren Rente bzw. Pension darunter liegen sollte. Der Sofort­gewinn entfällt bei Gewinnern des doppelten Gehalts.



Dritte Gewinnchance – Die Schlussziehung

Wenn Sie bis zum Spielende kein Glückssymbol aufrubbeln konnten, können Sie an der großen Schlussziehung teilnehmen. Die Karte muss richtig aufgerubbelt sein. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 2.3.2022.

Senden Sie die Rubbel­karte an:

tz

Doppeltes Gehalt

81018 München

Bitte beachten Sie: Durch Beteiligung am Spiel erklärt jeder Teilnehmer, im Falle des Gewinns sein Einverständnis, sich mit Foto und Namensnennung in der tz veröffentlichen zu lassen. Die Daten werden nur zur Gewinnbenachrichtigung genutzt und danach vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist völlig unabhängig vom Kauf einer tz. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen.­

Haben Sie noch Fragen?

Noch etwas unklar? Kein Problem! Rufen Sie uns an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aktions-Hotline stehen Ihnen unter 089/53 06 83 111 für alle Fragen zur Verfügung. Wir nehmen Ihre Anrufe täglich (außer Sonntag) ­zwischen 11 und 15 Uhr entgegen. Hier können Sie übrigens von Montag an auch einen Spielschein nach­bestellen (falls in der Wochenendausgabe keiner vorhanden war).