Die Gewinnerin des Tages: Sabine will renovieren!

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Von: Volker Pfau

Imker Dr. Jürgen Brandl pflegt die Bienenstöcke für den Glückshonig von Lotto Bayern. © Klaus Haag

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern" sowie die „Bayerischen Spielbanken" unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: Der süße Honig von den fleißigen Bienen vom Dach der Lotto-Zentrale.

Der süße Honig von den fleißigen Bienen vom Dach der Lotto-Zentrale

Es ist kalt, das Thermometer zeigt knapp über null Grad, als Jürgen Brandl die drei Bienenstöcke auf dem Dach der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung in München von der Sturmvertäuung befreit. Die Insekten sind seit zwei Jahren hier angesiedelt – der lebende Beweis, dass Nachhaltigkeit im Unternehmen eine große Rolle spielt.



Heute haben sich die Insekten ins Innere verkrochen. „Die verbringen den Winter im Stock und kuscheln“, sagt der Imker. Er will die Tiere so wenig wie möglich stören, aber eine Behandlung gegen Parasiten wie die Varroa-Milbe sei unerlässlich und zu dieser Zeit besonders effektiv. „Aber es muss schnell gehen, sonst kühlen sie aus.“



Gut geschützt durch die Winterbehandlung haben die Glücksbienen gute Aus-sichten für das Eintragen der baldigen Frühjahrstracht. © Klaus Haag

In den kalten Monaten tummeln sich rund 10 000 Bienen pro Stock, im Sommer sind’s fünf Mal mehr. Während Jürgen Brandl dies erzählt, hebt er vorsichtig die Deckel an und spritzt je 50 Milliliter Oxalsäure auf die Bienen im Innern. „So fällt die Milbe ab“, sagt der Imker zur natürlichen Schädlingsbekämpfung mit der Säure aus dem Rhabarber.



Und beim dritten Stock hat er seinen Glücksmoment des Tages: „Alle drei Völker sind sehr vital und stark!“ Das ist nicht selbstverständlich, denn der Klimawandel und Umwelteinflüsse machen den Insekten das Leben schwer. Auch der vergangene milde Winter und das dafür umso kältere Frühjahr bereiten den Bienen extremen Stress. Zehn bis 15 Prozent der Bienenvölker, so seine Einschätzung, sterben. Von seinen insgesamt 15 eigenen Völkern ist ihm nur eines eingegangen. Alle anderen hat er bisher gut durch den Winter gebracht.



Die Bewohner der drei Lotto-Bienenstöcke haben auch gute Aussichten, bald wieder rundum die Theresienwiese ihre Nahrung zu sammeln. Ein optimaler Standort: allein die Lindenblüte im Sommer und generell eine minimale Chance, dass in der Umgebung Insektizide versprüht werden. „Hier in der Stadt finden sie reichlich Pollenpflanzen.“ Viele Menschen achten inzwischen darauf, dass auf Balkonen, Terrassen oder auch in den kleinen Rabatten am Straßenrand insektenfreundliche Pflanzen angebaut werden. Auch die Stadt München wird immer bienenfreundlicher und hat beispielsweise die Geranien am Rathaus ersetzt und ergiebigere Nahrungsquellen für Insekten gepflanzt.



Der Glückshonig von Lotto Bayern. © Klaus Haag

Rund 20 bis 40 Kilogramm Honig gibt es normalerweise pro Jahr pro Bienenstock. Bei Lotto Bayern wird diese unverkäufliche Rarität mit dem Etikett „Glückshonig“ abgefüllt. 2021 fiel die Honigernte aufgrund des kalten und nassen Frühjahrs generell sehr viel schwächer aus als sonst.

Auch dies gehört zum Bienen-Hobby, das sollten alle Interessenten wissen, meint Jürgen Brandl. Er registriert in den letzten Jahren ein stark gestiegenes Interesse an der Imkerei, gerade in der Stadt. Kurse für Anfänger seien auf viele Monate ausgebucht. Er würde gerne das Interesse der Insektenfreunde auf die Unterstützung der Wildbienen lenken. „Für sie kann man ohne großen Aufwand eine Bienenweide anlegen oder ein Insektenhotel aufhängen.“



Wer sofort mit der Imkerei anfange, müsse bedenken, dass dies ein großer Aufwand sei und gerade in den warmen, sonnigen Monaten des Jahres am meisten Einsatz erfordere. Zudem seien für die Honiggewinnung jede Menge Gesetze und Hygieneverordnungen zu beachten. „Und das schon ab dem ersten Glas.“



Dass er ab und zu gestochen werde, sei kein Problem. „Ich bin nicht allergisch gegen die Stiche, aber weh tun sie trotzdem.“ Er schmiert etwas entzündungshemmende Salbe auf den Stich und benutzt ein Kühl-Pad. Zum Frühstück gibt’s im Hause Brandl natürlich Honigbrot. „Aber meine beiden Buben essen auch gerne mal eine Semmel mit Schokocreme.“ Glücksmomente haben einen unterschiedlichen Geschmack. Volker Pfau

Sabine Mandel ist die Gewinnerin des Tages. © privat

Die Gewinnerin des Tages: Sabine will renovieren!



Und wieder eine glückliche Gewinnerin! Sabine Mandel hat sich stolze 2500 Euro bei unserer Aktion „Wir verdoppeln Ihr Gehalt“ errubbelt! Die 52-järhige arbeitet beim Bayerischen Rundfunk und liest uns als ePaper und ist „ganz begeistert, weil man da schon am Vorabend die Zeitung bekommt“, Das Geld aus ihrem Gewinn, das „stecke ich in meine Wohnungseinrichtung.“ Wenn Sie auch Sie so bisschen renovieren wollen, wollen, Machen Sie doch auch mal mit bei unserer Aktion! Wie, steht unten auf dieser Seite.

