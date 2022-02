Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Von: Volker Pfau

Teilen

Lachen am Krankenbett: Die Klinikclowns „Kathi Strophe“ und „Muck“ (re.) im Krankenhaus. © romedkliniken

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: Wenn Clowns das Lachen in die Klinik bringen und Patienten glücklich machen.

Ein Lachen, das heilt: Die Klinikclowns sorgen für strahlende Gesichter bei den Patienten

Wenn „Kathi Strophe“ und „Muck“ auf Station kommen, bleibt kaum ein Auge trocken. Die beiden Klinikclowns bereichern den Krankenhausalltag mit Spaß und Frohsinn. Die Patienten können wenigstens für ein paar Minuten vergessen, warum sie hier sind. „Wenn ich gute Arbeit mache, sehe ich strahlende Gesichter“, sagt „Muck“, der ohne rote Nase und ungeschminkt Jonas Wies heißt.

Er und seine Partnerin versuchen, den Menschen im Krankenhaus trotz all dem Leiden und der Einsamkeit Glücksmomente zu bescheren. Eines seiner nachdrücklichsten Erlebnisse ist ihm aus der Kinderkardiologie in Erinnerung geblieben. Einer kleinen Patientin auf der Station war gerade die Herzmaschine ausgebaut worden. „Wir trafen sie in ihrer ersten Stunde ohne Schlauch aus dem Bauch und ohne Rollkoffer-Herz.“ Über ein Jahr lang hing sie an dieser Maschine. Endlich konnte sich das vier Jahre alte Kind frei bewegen.

„Wir pusteten einen riesigen Luftballon auf und fingen an zu spielen“, erzählt Clown „Muck“ weiter. „Es wurde immer wilder und sie vergrößerte ihren Radius immer weiter.“ Sie bemerkte auf einmal, dass sie sich um sich selbst drehen konnte, „und so drehten wir uns, bis uns schwindlig wurde“. Lautes Lachen brach aus dem kleinen Mädchen hervor, das sonst so still gewesen war, und sie konnte nicht mehr aufhören. Die Mutter habe vor lauter Freude nur noch geweint. „Irgendwann standen wir da auf dem Krankenhausflur, umringt von Putzpersonal, Schwestern, Ärztinnen und Eltern und konnten nicht mehr vor lauter Lachen.“

Sie besuchen nicht nur Kinder im Krankenhaus, sondern auch ältere Menschen. „Wir gehen in Seniorenheime, Einrichtungen für Behinderte, zu Demenzkranken und auf Palliativstationen.“ Mit älteren Menschen, die keinen Besuch von Angehörigen mehr bekommen, gebe es besonders intensive Begegnungen voller Dankbarkeit. Demenzkranke stimmen beim gemeinsamen Singen oft in ihnen noch bekannte Lieder mit ein. Nicht immer muss ein Glücksmoment laut und lachend sein.

Klinikclown wurde Jonas Wies vor etwa vier Jahren. Davor arbeitete der heute 33-Jährige in der Pflege, wollte aber seinem Leben eine andere Richtung geben. „Ich habe gemerkt, dass Clown auch ein Beruf sein kann.“ Und eine Berufung. Er machte eine entsprechende Ausbildung, hatte Auftritte bei Messen, Feiern und Zirkusprojekten. Zusätzlich bewarb er sich bei dem Verein KlinikClowns Bayern e.V., bekam eine Einarbeitung und ist nun seit etwa drei Jahren im Einsatz. Rund 65 Clowns arbeiten derzeit für den Verein. Er wird unterstützt von der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, die seit 1976 bereits über 695 Millionen Euro Zweckerträge aus der Soziallotterie GlücksSpirale erhalten hat und damit zahlreiche gemeinnützige Projekte ermöglichen kann.

Lesen Sie auch „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila erzählte auf Instagram von einem schlimmen Erlebnis auf einer Kunstmesse: Weil sein Vater unvorsichtig war, wurde er bestohlen. „Bares für Rares“-Händler bestohlen: „Hoher fünfstelliger Betrag“ Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage Harald Glööckler ist für seine extravaganten Looks berühmt. Im Dschungelcamp zeigte sich der Designer von seiner vergleichsweise natürlichen Seite. Jetzt präsentiert er sich so pompöös wie selten, inklusiver neuer Frisur und enger Corsage. Harald Glööckler nach Dschungelcamp nicht wiederzuerkennen: Völlig Neue Frisur und Corsage

Der größte Unterschied: „Normalerweise kommen die Menschen zum Clown, weil sie Spaß haben wollen.“ Im Krankenhaus sind seine Zuschauer aus einem anderen Grund da. „Sie haben ein medizinisches Problem, sind einsam, erleben Leid – und dann kommen wir.“ Nie wissen die Clowns, ob ihr Kommen erwünscht ist und wie lange der Auftritt dauert. „Das geht von zehn Sekunden bis 30 Minuten.“

Nicht jeder Besuch ist nur unbeschwerte Freude. Klinikclowns werden bei ihren Auftritten auch mit Schmerzen und Tod konfrontiert. „So ein Schicksal nimmt einen mit“, sagt Jonas Wies. Die Rolle des Clowns helfe ihm bei der Arbeit: „Meine rote Nase und die Schicht weißer, dezenter Schminke sind eine Art Schutzschild. Das erlebt der Clown „Muck“ und nicht Jonas Wies.“ Mehr als zwei bis drei solcher Clownsvisiten pro Woche absolviert der 33-Jährige aber nicht, sagt er, denn „das saugt einen sonst aus“.

Umso mehr kann er es dann genießen, wenn eines der Kinder oder ein Erwachsener bei einem der Auftritte pure Freude erlebt. Volker Pfau

Waltraud Wagner ist die Gewinnerin des Tages. © Marcus Schlaf

Die Gewinnerin des Tages: Waltraud kann lachen!

Ihren heutige Glücksmoment, den hat Waltraud Wagner mit uns erlebt! Sie ist 71 Jahre, Rentnerin aus Walpertskirchen und hat tolle 2400 Euro gewonnen! Und davon gönnt sie sich jetzt einen Karibiklaub! Achtung, Leser: Unsere Aktion endet leider mit dieser Wochenendausgabe, heißt – jetzt also noch rasch mitspielen!

Lesen Sie auch:

Glücksmomente Folge 1: Das Glück im Wandel der Zeit: 75 Jahre Lottogeschichte

Glücksmomente Folge 2: Mit allen Sinnen erleben

Glücksmomente Folge 3: Wenn es perfekt läuft

Glücksmomente Folge 4: Glücklich durch Ordnung

Glücksmomente Folge 5: Freude, die aus der Heimat erwächst

Glücksmomente Folge 6: Auch das Glück geht oft durch den Magen

Glücksmomente Folge 7: Frei wie der Wind

Glücksmomente Folge 8: Das Glück in der Natur

Glücksmomente Folge 9: Unterwegs zum Spiel

Glücksmomente Folge 10: Das süße Glück

Glücksmomente Folge 11: Entdeckungsreise zur Kultur

Glücksmomente Folge 12: Hier kommt das Glück zu Ihnen

Glücksmomente Folge 13: Das Gute liegt oft so nahe

Glücksmomente Folge 14: Arbeiten im Haus des Glücks

Glücksmomente Folge 15: Symbole des Glücks

Glücksmomente Folge 16: Traum vom Glück

Heute gibt’s neue Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Wir verdoppeln wieder Ihr Gehalt (entscheidend sind Netto-Gehalt, -Rente oder -Bezüge vom Oktober 2021)! Heute gibt es wieder die nächsten Gewinnzahlen! Was Sie sonst noch brauchen? Nur den Spielschein aus der letzten Wochenendausgabe, den es auch beim Zeitungshändler oder unter Hotline 089/53 06 83 111 (z.B. für ePaper-Abonnenten) zu bestellen gibt! Einfach mitspielen, die richtigen Felder freirubbeln und gewinnen! Wie es genau geht, steht hier:

Spielmechanik - Der Mitspieler hat drei Gewinnchancen

Die tz veröffentlicht täglich von Montag 07.02. bis Samstag 26.02.2022 dreistellige Glückszahlen zum Gehaltsverdoppelungsspiel

- in der tz auf der Gewinnspielseite

- beim tz Service-Point, Paul-Heyse-Str 2-4, München

Wenn eine veröffentlichte Glückszahl mit einer Glückszahl auf Ihrer Rubbelkarte übereinstimmt, rubbeln Sie das darunterliegende Feld frei. Falsch aufgerubbelte Felder machen die Rubbelkarte ungültig!

Erste Gewinnchance – Der Sofortgewinn

Erscheint auf einem richtig aufgerubbelten Feld das tz-Glückssymbol, dann hat der Mitspieler auf jeden Fall alle bis dahin richtig aufgerubbelten Geldbeträge gewonnen! Dann unbedingt am Veröffentlichungstag anrufen unter: Tel. 089/5306-83222 (Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr)

Zweite Gewinnchance – Die Gehaltsverdoppelung



Unter allen angemeldeten Sofortgewinnen wird täglich drei Wochen lang von Montag bis Samstag der Gewinner gezogen, dem die tz mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung das Nettogehalt verdoppelt (entscheidend ist das Oktober-Gehalt 2021). Als Obergrenze für die tägliche Gehaltsverdoppelung gilt ein Netto-Monatseinkommen in Höhe von € 2.500,-. Für Selbstständige, Studenten, Hausfrauen und alle Teilnehmer ohne fixe Arbeitseinkommen garantiert die tz einen Gewinn von € 1.250,- als einmaligen Monatsbezug. Gleiches gilt für Rentner/Pensionisten, falls deren Rente bzw. Pension darunter liegen sollte. Der Sofort­gewinn entfällt bei Gewinnern des doppelten Gehalts.



Dritte Gewinnchance – Die Schlussziehung

Wenn Sie bis zum Spielende kein Glückssymbol aufrubbeln konnten, können Sie an der großen Schlussziehung teilnehmen. Die Karte muss richtig aufgerubbelt sein. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 2.3.2022.

Senden Sie die Rubbel­karte an:

tz

Doppeltes Gehalt

81018 München

Bitte beachten Sie: Durch Beteiligung am Spiel erklärt jeder Teilnehmer, im Falle des Gewinns sein Einverständnis, sich mit Foto und Namensnennung in der tz veröffentlichen zu lassen. Die Daten werden nur zur Gewinnbenachrichtigung genutzt und danach vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist völlig unabhängig vom Kauf einer tz. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen.­

Haben Sie noch Fragen?

Noch etwas unklar? Kein Problem! Rufen Sie uns an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aktions-Hotline stehen Ihnen unter 089/53 06 83 111 für alle Fragen zur Verfügung. Wir nehmen Ihre Anrufe täglich (außer Sonntag) ­zwischen 11 und 15 Uhr entgegen. Hier können Sie übrigens von Montag an auch einen Spielschein nach­bestellen (falls in der Wochenendausgabe keiner vorhanden war).