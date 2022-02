Abheben auf den Schwingen der Musik!

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Von: Volker Pfau

Die Spielbank von Bad Kissingen. © fkn

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: Von Lust & Staunen durch Kunst & Kultur…

Von Kunsterlebnissen und spielerischen Höhepunkten

Der Mensch ist so viel mehr! Gehen wir mal auf Entdeckungsreise, hinaus in die weiten Räume des Glücks. Lauschen wir neuen Klängen, öffnen wir uns Farberlebnissen, fügen wir der Welt neue Formen hinzu! Daran wachsen auch wir. Denn mit unserer Kreativität schaffen wir Neues, erleben Glücksmomente. In der Kunst, in der Kultur, in der Kreativität. Alles, was uns umgibt, hat Einfluss auf unser Wohlbefinden. Was passiert mit uns, wenn wir Kunst betrachten? Mit Glück: Verzückung. Einen Schritt weiter und wir geraten ans Ende des Sagbaren: Kunst als „Vermittlerin des Unaussprechlichen“ wie bereits Goethe diese unglaublichen Momente wahrer Grenzerfahrungen beschrieb, bei denen nur eines bleibt – reines Staunen.



Öffnen wir also unseren Geist, gönnen unserem Verstand eine Auszeit, erweitern im Perspektivenwechsel unsere Blickweiten. Drehen wir den Hahn der Glückshormone auf, und bewahren uns dabei eine dringend notwendige spielerische Leichtigkeit. Das Gute ist leicht, alles Göttliche läuft auf zarten Füssen. In Museen oder Kunstausstellungen, in Theatern, bei Musikveranstaltungen und bei Filmvorführungen erweiteren wir so den Spielraum all unseren bisherigen Denkens und Fühlens. Staunen wir!

Auch ein Museumsbesuch bringt uns zum Staunen © Klaus Haag

Das ist weit mehr als nur oberflächliche Ästhetik, aber auch die äußere Form hat ihren ganz zentralen Platz im Kunstgenuss. Von der menschlichen Schönheit bis zur Geometrie des Raumes ermöglicht sie Horizonterweiterungen durch die wundersame Anmutung von Form und Gestaltung. Die Architektur der Welterbestätte Bad Kissingen etwa wurde als eines von nur elf Musterbädern weltweit als Pionier des modernen Tourismus in die Unesco-Welterbeliste aufgenommen. Nur eines der unzähligen Prachtstücke des Orts an der Fränkischen Saale: Die dortige Spielbank im Luitpoldbad, mit ihrem zentralen dreiachsigen Pavillon, im Stil der Neorenaissance nach Plänen von Heinrich von Hügel und Wilhelm II von Doderer erbaut. 1961 ging sie dann in den Staatsbetrieb über und wurde sechs Jahre später umgebaut und restauriert. Am 1. Oktober 1968 wurde das Luitpold-Casino als Spielbank des Freistaats zur Freude der Besucher in der Region mit einem Restaurant und Café neu eröffnet und bietet in sagenhaftem Monte-Carlo-Flair ein fantastisches Unterhaltungsangebot mit Verpflegung, Spielen, Konzerten, Kulturevents – und reiht sich nahtlos in einen breitgefächerten Kulkturreigen ein, der bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Ein Beispiel dieses Brückenschlusses zwischen Klassik und Moderne: der Kissinger Festivalsommer (siehe Kasten). Das Programm umfasst Barock, Klassik, Romantik, Moderne, mit Auftritten internationaler Stars wie der Sängerin Cecilia Bartoli, der Countertenor Philippe Jaroussky oder Pianist Lang Lang. Ein Abend mit Unterhaltung und anschließendem Spielbankbesuch lohnt sich.



www.spielbanken-bayern.de

Abheben auf den Schwingen der Musik!

Augenweide und Ohrengenuss in einem: Wien. Budapest. Prag. Bad Kissingen – so lautet das Festivalthema des Kissinger Sommers in diesem Jahr 2022. Zu den Höhepunkten im Max-Littmann-Saal und Rossini-Saal, den optisch und akustisch einzigartigen historischen Konzertsälen des kürzlich mit dem UNESCO-Prädikat ausgezeichneten Kurorts gehören Auftritte des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, der Tschechischen Philharmonie und der Wiener Symphoniker. Infos und Karten unter: www.kissingersommer.de

Andras Rigo hat 2500 Euro ergattert! © Marcus Schlaf

Der Gewinner des Tages: Heute jubelt Andras!



Der Geldregen bei „Wir verdoppeln Ihr Gehalt“ geht weiter. Die Scheinchen flatterten heute in Gröbenzell nieder, und zwar bei Andras Rigo (71)! Er hat 2500 Euro ergattert! „Reisen“ jubelt der Rentner, „ist unser Leben.“ Deshalb verwenden er und seine Frau das Geld natürlich auch für einen Urlaub, vielleicht eine Kreuzfahrt. Wenn auch Sie so jubeln wollen: Bei unserer Aktion mitmachen! Wie, steht weiter unten auf dieser Seite.

Heute gibt’s neue Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Wir verdoppeln wieder Ihr Gehalt (entscheidend sind Netto-Gehalt, -Rente oder -Bezüge vom Oktober 2021)! Heute gibt es wieder die nächsten Gewinnzahlen! Was Sie sonst noch brauchen? Nur den Spielschein aus der letzten Wochenendausgabe, den es auch beim Zeitungshändler oder unter Hotline 089/53 06 83 111 (z.B. für ePaper-Abonnenten) zu bestellen gibt! Einfach mitspielen, die richtigen Felder freirubbeln und gewinnen! Wie es genau geht, steht hier:

Spielmechanik - Der Mitspieler hat drei Gewinnchancen

Die tz veröffentlicht täglich von Montag 07.02. bis Samstag 26.02.2022 dreistellige Glückszahlen zum Gehaltsverdoppelungsspiel

- in der tz auf der Gewinnspielseite

- beim tz Service-Point, Paul-Heyse-Str 2-4, München

Wenn eine veröffentlichte Glückszahl mit einer Glückszahl auf Ihrer Rubbelkarte übereinstimmt, rubbeln Sie das darunterliegende Feld frei. Falsch aufgerubbelte Felder machen die Rubbelkarte ungültig!

Erste Gewinnchance – Der Sofortgewinn

Erscheint auf einem richtig aufgerubbelten Feld das tz-Glückssymbol, dann hat der Mitspieler auf jeden Fall alle bis dahin richtig aufgerubbelten Geldbeträge gewonnen! Dann unbedingt am Veröffentlichungstag anrufen unter: Tel. 089/5306-83222 (Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr)

Zweite Gewinnchance – Die Gehaltsverdoppelung



Unter allen angemeldeten Sofortgewinnen wird täglich drei Wochen lang von Montag bis Samstag der Gewinner gezogen, dem die tz mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung das Nettogehalt verdoppelt (entscheidend ist das Oktober-Gehalt 2021). Als Obergrenze für die tägliche Gehaltsverdoppelung gilt ein Netto-Monatseinkommen in Höhe von € 2.500,-. Für Selbstständige, Studenten, Hausfrauen und alle Teilnehmer ohne fixe Arbeitseinkommen garantiert die tz einen Gewinn von € 1.250,- als einmaligen Monatsbezug. Gleiches gilt für Rentner/Pensionisten, falls deren Rente bzw. Pension darunter liegen sollte. Der Sofort­gewinn entfällt bei Gewinnern des doppelten Gehalts.



Dritte Gewinnchance – Die Schlussziehung

Wenn Sie bis zum Spielende kein Glückssymbol aufrubbeln konnten, können Sie an der großen Schlussziehung teilnehmen. Die Karte muss richtig aufgerubbelt sein. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 2.3.2022.

Senden Sie die Rubbel­karte an:

tz

Doppeltes Gehalt

81018 München

Bitte beachten Sie: Durch Beteiligung am Spiel erklärt jeder Teilnehmer, im Falle des Gewinns sein Einverständnis, sich mit Foto und Namensnennung in der tz veröffentlichen zu lassen. Die Daten werden nur zur Gewinnbenachrichtigung genutzt und danach vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist völlig unabhängig vom Kauf einer tz. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen.­

tz Spielschein bestellen

Den tz Spielschein können Sie hier bestellen.

Haben Sie noch Fragen?

Noch etwas unklar? Kein Problem! Rufen Sie uns an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aktions-Hotline stehen Ihnen unter 089/53 06 83 111 für alle Fragen zur Verfügung. Wir nehmen Ihre Anrufe täglich (außer Sonntag) ­zwischen 11 und 15 Uhr entgegen. Hier können Sie übrigens von Montag an auch einen Spielschein nach­bestellen (falls in der Wochenendausgabe keiner vorhanden war).