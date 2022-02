Über 545 Millionen für den Denkmalschutz seit 1991

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Max Leutenbauer, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte in Kochel am See. © Klaus Haag

Kochel: Historische Perle „Schusterhaus“

Heimat“, lacht Max Leutenbauer, „ist für mich ein Gefühl für die Region, in der man gerne lebt und arbeitet und sich dadurch wohlfühlt.“ Der 59-Jährige (von Berufs wegen ist er Förster) ist Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte in Kochel, und er hat sich jahrelang für ein Juwel eingesetzt, das dieses Zusammenspiel von Heimat, Arbeit und Wohlfühlen perfekt symbolisiert: das alte Schusterhaus in Kochel. Im Jahr 2014, vier Jahre nachdem der letzte Bewohner, der Schöfmann Sepp, hochbetagt und kinderlos verstarb, erwarb die Gemeinde die Immobilie aus dem späten 16. Jahrhundert. Ein Museum sollte es werden, u.a. mit finanzieller Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz durch Zweckerträge aus der Soziallotterie GlücksSpirale.



Als sei der Schuster gerade von der Werkbank aufgestanden … © Klaus Haag

Seit 1647 war das Haus ein Ort des Schusterhandwerks. Das gemauerte Untergeschoss datiert aus dem späten 16. Jahrhundert. Seit bald zehn Jahren hat der Verein „die Nutzungsgeschichte erforscht und dokumentiert, wir haben Förderanträge geschrieben und über ein Museumskonzept gebrütet“, erklärt Leutenbauer. Im Herbst 2018 begann dann die Restaurierung des von Feuchtigkeit und Fäulnis befallenen Gebäudes. „Entrümpelung, Archivierung, Bestandaufnahme, Nutzungsänderung. Der Dachstuhl wurde repariert, das Dach halb eingedeckt…

Weniger die Bauarbeiten, als die Bürokratie war das eigentliche Problem. All der Papierkram. „Da braucht man schon Durchhaltevermögen und eine Portion Sturheit“, grinst Leutenbauer. Ein „echtes Glück“ sei es daher gewesen, dass der Verein rasch und unkompliziert auf die Fördergelder der Stiftung Denkmalschutz (insgesamt 130 000 Euro, davon allein 50 000 aus den der Stiftung von der Soziallotterie GlücksSpirale zugeflossenen Zweckerträgen) zugreifen konnte. „Eine Riesenhilfe.“ Und noch immer gibt es etwas zu tun. Die 80 Quadratmeter große Tenne will der Verein demnächst für Wechselausstellungen, Lesungen und Konzerte nutzen. Den früheren Stall als kleines Café, den ehemalige Verkaufsraum als Museumsladen. Und alles vielleicht schon bald, wenn Corona will. Oliver Menner

Über 545 Millionen für den Denkmalschutz seit 1991



Bei der GlücksSpirale gewinnen alle: nicht nur die Spielteilnehmer, sondern auch das Gemeinwohl. Denn die Zweckerträge der Soziallotterie GlücksSpirale fließen im Freistaat Bayern an den Deutschen Olympischen Sportbund, die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sowie den Bayerischen Naturschutzfonds. Diese gemeinnützigen Einrichtungen unterstützen mithilfe der Gelder aus der GlücksSpirale eine Vielzahl von Projekten im Freistaat Bayern. Denkmale als lebendige Zeitzeugen unserer Geschichte zu erhalten, das unterstützt die Soziallotterie GlücksSpirale bundesweit seit über 30 Jahren mit über 545 Millionen Euro an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

