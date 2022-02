Der Gewinner des Tages: Gerhart feiert 1250 Euro!

Teilen

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: Von der Sinnlichkeit, die exzellente Küchenkünste uns vermitteln.

Das wissen wir alle: Liebe geht durch den Magen. Aber eigentlich rollt uns das Glück ja erst über die Zunge. Besser, es rauscht. Denn kaum ein Reiz löst derart rasch Glücksmomente der besonderen Art bei uns Menschen aus, wie die rasante Impulsübertragung von den Geschmacksrezeptoren zu unserer Großhirnrinde. In Nanosekunden werden Aromawahrnehmungen zu Erlebnisbildern, denn Kulinarik ist mehr als Essen und Trinken. Sie ist zelibrierte gemeinschaftliche Aktivität, schafft Glücksmomente durch Genuss.



„Genuss ist ein Gesamtkunstwerk. Für mich gehört dazu neben der unverwechselbaren und authentischen Küche, den exzellenten Getränken und einem perfekten Service vor allem das passende Ambiente“, sagt Gas-tronomin Marika Hoffmann (51). Mit Hoffmanns mexikanisch-kubanischem Restaurant La Canchanchara (benannt nach einem beliebten kubanischen Cocktail) kann die Spielbank Bad Kissingen im historischen Luitpoldpark mit einem ganz besonderen Gastro-Partner aufwarten. Temperamentvolles Karibik-Flair (die Idee zum Konzept entstand „nach einem wahnsinnig tollen Kuba-Urlaub“, erzählt Hoffmann) – mit diesem Konzept überzeugen die Gastronomin und ihre acht Mitarbeiter seit dem Sommer 2019 in den großzügigen Räumlichkeiten der Spielbank.

Wer diese zauberhaften Spielsäle betritt, bestaunt mondänen Glanz. Nicht umsonst ist Kissingen frisch gekürtes Unesco-Welterbe. Allein die Ausstattung der Spielbank mit ihren Kronleuchtern, Samtvorhängen und raumhohen Fenstern verleiht einen Hauch von Monte Carlo. Spielbank-Direktorin Marina Klein ist begeistert: „Es passt alles wunderbar zusammen!“ Ein feines Dinner mit „Comidas“ und „Bebidas“, mexikanisch-kubanischen Speisen und Getränken, sind der ideale Auftakt für einen Abend in der Spielbank. „Bei uns ist für jeden etwas dabei, auch für Vegetarier, die wegen der vielen Salate, Gemüsegerichte und Dips sehr gern zu uns kommen“, so Marika Hoffmann.

Lust bekommen? Kochen Sie doch einfach Marika Hoffmanns Lieblingsrezept (unten) nach – oder fahren Sie gleich selber hin in die Spielbank Bad Kissingen! www.canchanchara.de und www.spielbanken-bayern.de

REZEPT FAJITAS CAMPAÑA

Für vier Personen

ZUTATEN

- Buntes Gemüse, z. B. Paprika, Mais, grüne Bohnen, zwei Avocados

- Weizentortillas

- Guacamole

- Sour Cream, 2 Becher

- 2 Dosen Kidneybeans

- Zusätzlich: Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, Chilipulver, Rosmarin, Olivenöl, Koriandergrün, Knoblauch, Jalapeños, Tomatenmark, zwei Zwiebeln

ZUBEREITUNG

Fürs Bohnenmus zwei kleine Zwiebeln sehr fein hacken, Knoblauch pressen. In Olivenöl andünsten und 30 g Tomatenmark untermischen. Zwei Dosen gewaschene Kidneybohnen hinzugeben, mit etwas Wasser aufgießen und offen einköcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer und Chilipulver würzen und leicht bissfest pürieren. Für die Sour Cream zwei Becher Sauerrahm mit Salz und Pfeffer verrühren. Guacamole aus zwei Avocados mit Salz, Pfeffer und Koriandergrün zubereiten. Das Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden, in Olivenöl anschwitzen, die Maiskörner aus der Dose erst zum Schluss zugeben. Mit Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen. Tortillas in der Mikrowelle erwärmen und in einem Korb anrichten. Das Gemüse in der Pfanne servieren, Dips und Jalapeños bereitstellen. Nun kann jeder seine Fajitas mit den Dips bestreichen und mit Gemüse befüllen. Guten Appetit!