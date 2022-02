Neu beim Eurojackpot

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Von: Volker Pfau

Teilen

Macht Luxus glücklich? Sieht fast so aus. © mauritius

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute: Die ewige Frage, ob Geld wirklich glücklich macht.

Macht Luxus glücklich? Gute Taten machen glücklicher!

Wer keinen Rolls-Royce fährt und über keine Luxusvilla verfügt, wird diese Frage bestimmt mit „Ja“ beantworten. Psychologen der amerikanischen Elite-Universität Harvard sind dieser Frage nachgegangen und zu einem überraschenden Ergebnis gekommen: Nicht ein Haufen Zaster ist wichtig, sondern wie und wofür man sein Geld ausgibt. Und dafür müssen nicht Millionen auf dem Konto sein. Zweifelsohne: Bei Millionengewinnen gibt es Glücksgefühle. Allein 2021 hatten in Bayern 20 Lottospieler so einen Moment, als sie zu Millionären geworden sind.



Ob Millionär oder nicht, allzuoft geben wir unser Geld für die falschen Dinge aus, sagen Wissenschaftler. Am neuen Rolls-Royce verliere man nach kurzer Zeit die Freude. Dagegen verspreche beispielsweise ein langfristig gebuchter Traum­urlaub aufgrund der Vorfreude länger anhaltendere Glücksgefühle.



Noch mehr aber bleiben mit anderen Menschen geteilte Erlebnisse positiv im Gedächtnis und sorgen auch viele Jahre später noch für schöne Erinnerungen. Nachhaltige Glücksgefühle verspricht auch, mit seinem Geld Gutes zu tun, sagen die Wissenschaftler. Zahlreiche Studien hätten in der Vergangenheit gezeigt: Wer sein Geld mit anderen teilt, etwa durch Spenden oder Geschenke, ist glücklicher.



Fazit: Ein bisschen Luxus freut jeden, Geld macht das Leben leichter – aber seine Gewinne zu teilen und Gutes zu tun, das macht richtig glücklich. vp

Neu beim Eurojackpot

Mit einem Spielauftrag tut der Spielteilnehmer auch Gutes. Denn ein Teil seines Einsatzes fließt in den Bayerischen Staatshaushalt. Die Erträge der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung kommen über den bayerischen Staatshaushalt vielfältigen gemeinnützigen Bereichen im Freistaat zugute – wie Sport, Kultur, Denkmalpflege und sonstigen öffentlichen Bereichen. Auch das schafft Glücksmomente. Wer sich die Vorfreude und einen Glücksmoment mit den richtigen Zahlen gönnen möchte, kann nach den neuen Regeln ab 25. März 2022 beim Eurojackpot schon in den unteren Gewinnklassen höhere Gewinne erzielen. Der maximale Jackpot wird von bisher 90 Millionen Euro auf 120 Millionen Euro erhöht. Zusätzlich gibt es neben der bisherigen Ziehung am Freitag jede Woche eine zweite Ziehung am Dienstag – damit also eine doppelte Gewinnchance!

Lesen Sie auch Frauen am Altar? Pfarrer aus München mit klarer Antwort Warum heute noch Priester werden? Pfarrer Klaus Hofstetter (53) leitet die neue Stelle Berufungspastoral im Erzbistum München und Freising. Im Interview spricht er über seine neue Aufgabe, den Beruf des Pfarrers und seine „WG“. Frauen am Altar? Pfarrer aus München mit klarer Antwort

Helga Sijbers, 68, Inhaberin der Lotto-Annahmestelle im REWE Olching. © Achim Schmidt

Umfrage: Ohne Sorgen lebt es sich bequemer

Ob Geld glücklich macht? Ich würde gerne Nein sagen, aber leider ist es so. Denn wenn man keine Sorgen hat, kann man bequemer leben und ist ein bisschen glücklicher. Geld macht also sorgenfreier und somit auch glücklich. Vor Jahren hatte ich mal etwa 800 Euro gewonnen. Auf einmal gab es da Geld, mit dem man niemals gerechnet hätte. Ich weiß zwar nicht mehr, was ich mit dem Geld gemacht habe, aber die Freude nach dem Gewinn war schon riesig, das war ein tolles Gefühl. Helga Sijbers, 68, Inhaberin der Lotto-Annahmestelle im REWE Olching

Peter Stiefenhöfer, 56, Redakteur aus Olching. © Achim Schmidt

Es kann viele Dinge erleichtern

Ich denke, Geld alleine macht nicht glücklich. Aber es kann dabei helfen, glücklich zu werden. Gesundheit, eine gute Partnerschaft und Familie sind auf alle Fälle wichtiger. Aber zusätzlich Geld zu haben, erleichtert natürlich sehr viele Dinge. Ohne Geld hat man viel mehr Sorgen. Dann ist das Leben grundsätzlich schwerer. Hin und wieder spiele ich Lotto. Große Beträge habe ich bisher nicht gewonnen. Das meiste waren etwa 15 Euro. Aber auch das hat ein kleines Glücksgefühl in mir ausgelöst. Peter Stiefenhöfer, 56, Redakteur aus Olching

Mandy Klebe, 41, Angestellte aus Olching. © Achim Schmidt

Beruhigendes Gefühl

Geld macht vielleicht nicht glücklich, aber es beruhigt. Noch viel wichtiger ist mir allerdings, dass mein Mann, meine drei Kinder und ich gesund sind. Mit Geld kann ich uns ein unbeschwertes Leben verschaffen. Auch darum spiele ich hin und wieder Lotto. Groß gewonnen habe ich bisher allerdings nichts. Aber das kann ja noch werden. Sollte ich jetzt spontan eine Million gewinnen, würde ich einen Teil zurücklegen und den Rest unter meinen Familienmitgliedern verteilen, aber auch mal unbeschwert shoppen gehen. Und ich würde noch ein bisschen der Kinderkrebshilfe zukommen lassen. Mandy Klebe, 41, Angestellte aus Olching

Umfrage/Fotos: Achim Schmidt

Thomas Hackl ist der Gewinner des Tages. © Marcus Schlaf

Der Gewinner des Tages: Thomas freut sich!

Diesmal freut sich Thomas Hackl! Unser Gewinner ist 60 Jahre, Bankkaufmann aus Unterhaching – und jetzt 2500 Euro reicher. Glückwunsch! Achtung, Leser: Unsere Aktion endet mit dieser Wochenendausgabe. Und das heißt also: Nur noch heute und am Samstag können Sie jetzt noch mitspielen! Also: Endspurt! Auf geht’s!

Lesen Sie auch:

Glücksmomente Folge 1: Das Glück im Wandel der Zeit: 75 Jahre Lottogeschichte

Glücksmomente Folge 2: Mit allen Sinnen erleben

Glücksmomente Folge 3: Wenn es perfekt läuft

Glücksmomente Folge 4: Glücklich durch Ordnung

Glücksmomente Folge 5: Freude, die aus der Heimat erwächst

Glücksmomente Folge 6: Auch das Glück geht oft durch den Magen

Glücksmomente Folge 7: Frei wie der Wind

Glücksmomente Folge 8: Das Glück in der Natur

Glücksmomente Folge 9: Unterwegs zum Spiel

Glücksmomente Folge 10: Das süße Glück

Glücksmomente Folge 11: Entdeckungsreise zur Kultur

Glücksmomente Folge 12: Hier kommt das Glück zu Ihnen

Glücksmomente Folge 13: Das Gute liegt oft so nahe

Glücksmomente Folge 14: Arbeiten im Haus des Glücks

Glücksmomente Folge 15: Symbole des Glücks

Glücksmomente Folge 16: Traum vom Glüc

Glücksmomente Folge 17: Ein Lachen, das heilt

Heute gibt’s neue Gewinnzahlen – so spielen Sie mit:

Wir verdoppeln wieder Ihr Gehalt (entscheidend sind Netto-Gehalt, -Rente oder -Bezüge vom Oktober 2021)! Heute gibt es wieder die nächsten Gewinnzahlen! Was Sie sonst noch brauchen? Nur den Spielschein aus der letzten Wochenendausgabe, den es auch beim Zeitungshändler oder unter Hotline 089/53 06 83 111 (z.B. für ePaper-Abonnenten) zu bestellen gibt! Einfach mitspielen, die richtigen Felder freirubbeln und gewinnen! Wie es genau geht, steht hier:

Spielmechanik - Der Mitspieler hat drei Gewinnchancen

Die tz veröffentlicht täglich von Montag 07.02. bis Samstag 26.02.2022 dreistellige Glückszahlen zum Gehaltsverdoppelungsspiel

- in der tz auf der Gewinnspielseite

- beim tz Service-Point, Paul-Heyse-Str 2-4, München

Wenn eine veröffentlichte Glückszahl mit einer Glückszahl auf Ihrer Rubbelkarte übereinstimmt, rubbeln Sie das darunterliegende Feld frei. Falsch aufgerubbelte Felder machen die Rubbelkarte ungültig!

Erste Gewinnchance – Der Sofortgewinn

Erscheint auf einem richtig aufgerubbelten Feld das tz-Glückssymbol, dann hat der Mitspieler auf jeden Fall alle bis dahin richtig aufgerubbelten Geldbeträge gewonnen! Dann unbedingt am Veröffentlichungstag anrufen unter: Tel. 089/5306-83222 (Montag bis Samstag von 11 bis 15 Uhr)

Zweite Gewinnchance – Die Gehaltsverdoppelung



Unter allen angemeldeten Sofortgewinnen wird täglich drei Wochen lang von Montag bis Samstag der Gewinner gezogen, dem die tz mit freundlicher Unterstützung der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung das Nettogehalt verdoppelt (entscheidend ist das Oktober-Gehalt 2021). Als Obergrenze für die tägliche Gehaltsverdoppelung gilt ein Netto-Monatseinkommen in Höhe von € 2.500,-. Für Selbstständige, Studenten, Hausfrauen und alle Teilnehmer ohne fixe Arbeitseinkommen garantiert die tz einen Gewinn von € 1.250,- als einmaligen Monatsbezug. Gleiches gilt für Rentner/Pensionisten, falls deren Rente bzw. Pension darunter liegen sollte. Der Sofort­gewinn entfällt bei Gewinnern des doppelten Gehalts.



Dritte Gewinnchance – Die Schlussziehung

Wenn Sie bis zum Spielende kein Glückssymbol aufrubbeln konnten, können Sie an der großen Schlussziehung teilnehmen. Die Karte muss richtig aufgerubbelt sein. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, Einsendeschluss ist der 2.3.2022.

Senden Sie die Rubbel­karte an:

tz

Doppeltes Gehalt

81018 München

Bitte beachten Sie: Durch Beteiligung am Spiel erklärt jeder Teilnehmer, im Falle des Gewinns sein Einverständnis, sich mit Foto und Namensnennung in der tz veröffentlichen zu lassen. Die Daten werden nur zur Gewinnbenachrichtigung genutzt und danach vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist völlig unabhängig vom Kauf einer tz. Teilnahme erst ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Mediengruppe Münchner Merkur/tz sowie der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung sind von der Teilnahme ausgeschlossen.­

Haben Sie noch Fragen?

Noch etwas unklar? Kein Problem! Rufen Sie uns an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aktions-Hotline stehen Ihnen unter 089/53 06 83 111 für alle Fragen zur Verfügung. Wir nehmen Ihre Anrufe täglich (außer Sonntag) ­zwischen 11 und 15 Uhr entgegen. Hier können Sie übrigens von Montag an auch einen Spielschein nach­bestellen (falls in der Wochenendausgabe keiner vorhanden war).