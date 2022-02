Die Gewinnerin des Tages: Doris fährt an die Algarve

Großes tz-Gewinnspiel: Wir verdoppeln Ihr Gehalt und Ihre Rente!

Von: Oliver Menner

Wohlstand, Familie, Job …Was erwartet sich zum Beispiel die Jugend von der Zukunft? © imago images/Shotshop

Die tz verdoppelt wieder Ihr Gehalt, Ihre Rente, Ihre Bezüge. Beim größten Gewinnspiel dieser Stadt: ganze drei Wochen lang, von Montag bis Samstag. Wie es genau funktioniert, lesen Sie unten in den Spielbedingungen.

Mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, die „Lotto Bayern“ sowie die „Bayerischen Spielbanken“ unter einem Markendach vereint, präsentieren wir wahre Glücksmomente. Heute schauen wir mal etwas genauer auf unsere Wünsche …

Traum vom Glück: Was wäre, wenn – zum Beispiel alle unsere Wünsche wahr würden … ?

Ein Phänomen, das wir alle kennen: Der Traum vom Glück. Ganz einfach – aber doch so mannigfaltig. Denn Traum ist ja auch nicht gleich Traum. Es gibt nämlich so viele davon. Schauen wir uns mal ein paar Traumtypen an: Den Alptraum lassen wir mal beiseite, das zieht uns nur runter. Lieber wenden wir uns schon dem Tagtraum zu, etwa als Mittel zum Stressabbau oder zur Entspannung von Geist und Seele. Und – fast schon gruselig, auch luzide Träume, als Klar-träume bezeichnet, gibt‘s. Das sind solche Träume, in die wir regelrecht selbst eingreifen und sie aktiv beeinflussen, weil wir uns trotz Schlaf bewusst sind, zu träumen. Mit dieser Technik wird man Herr seiner Träume. Das kommt schon ziemlich nahe ran, an den Grundgedanken dessen, was wir so gemeinhin Wunschtraum nennen. Er steht uns oft psychisch entlastend zur Seite, sorgt für einen kurzzeitigen Ausstieg aus dem oft nicht leicht zu ertragenden Alltag, ist ein immer zur Verfügung stehendes Reservoir zum Kräfte tanken. Ebenso wie seine romantische Verwandte, die Schwärmerei, als Auslöserin freudvoller Glücksmomente …

Überhaupt, die Glücksträume. Glücksträume sind so wohl genauso vielfältig und unterschiedlich, wie die, die sie träumen. Mensch, was träumst du eigentlich, fragen wir uns? Was träumt denn der Mann, die Frau, der Reiche, der Arme, oder der Alte, und was das Kind? Wovon träumt zum Beispiel … träumt eigentlich so unsere Jugend?



Simon Schnetzer (42) kennt sich da gut aus: Der Trendforscher aus Kempten beobachtet Jugendliche und ihre Prioritäten schon seit über zehn Jahren. Die drei Top-Themen der Generation „Z“, also unserer jüngsten Generation der 14- bis 24-Jährigen, waren im Winter 21/22 natürlich Klima, Corona, und Politik. Die Auswertung der Kommentare von über 1600 Beteiligten an Schnetzers Studie „Junge Deutsche 2021“ ergibt aber als die fünf häufigst genannten Wünsche für die Zukunft der Jugend: Gesundheit, Glück und Zufriedenheit, Familie und Kinder, Partnerschaft und Liebe, Geld und Karriere. Gar nicht so ungewöhnlich, also. Wünschen wir uns das nicht alle, irgendwie? Frauen sind die Bereiche Familie und Kinder sowie Partnerschaft und Liebe besonders wichtig. Bei den individuellen Wünschen zeige sich, so der Trendforscher, neben diesen großen Themen auch „die Sehnsucht nach weniger Zeit mit dem Smartphone, die Sorge um den Bestand von Freundschaften und der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit.“



Zumindest bei letzterem Thema kann ein großer Millionengewinn bei Lotto 6aus49 oder Eurojackpot schon zu finanzieller Unabhängigkeit führen. Davon träumen viele und probieren ihr Glück. So geschehen bei einem 55-jährigen Kellner aus Unterfranken. Der dachte nicht nur, er träumt. Der träumte wirklich. Und zwar die berühmten „sechs Richtigen“, mit denen es für ihn aber so was von geschnackelt hat! Denn mit nachts geträumten Zahlen knackte der Mann tatsächlich im Februar 2009 den Lotto-Jackpot der Mittwochsziehung! Über fünf Millionen Euro, bei 9,25 Euro Einsatz. Dabei sei er „nur meinem Traum gefolgt“, sagte er. Und hatte sich frühmorgens dann eben genau jene sechs Zahlen notiert. Die er dann spielte. Die dann auch gezogen wurden! „Nein, ich bin kein Hellseher. Habe damit rein gar nichts am Hut. Und von Lottozahlen habe ich bisher auch noch nie geträumt. Was das war, weiß ich selbst nicht. Es ist einfach so und dafür fehlen mir jetzt schlichtweg die Worte. Der absolute Wahnsinn!“, so der Fünffach- Millionär. In diesem Sinne: Träumen Sie schön! ome

Doris Somberger ist die Gewinnerin des Tages. © Marcus Schlaf

Die Gewinnerin des Tages: Doris fährt an die Algarve



Heute strahlt Doris Somberger für unsere Kamera! Die 71 Jahre alte Rentnerin aus München hat satte 1800 Euro ergattert! Glückwunsch! Die Freude war riesig, denn mit dem Geld will unsere Gewinnerin ihre Wohnung „bissl renovieren“. „Und wenn dann noch was übrig bleibt“, dann nimmt sie das „für einen Urlaub“. Die Algarve wäre ein Wunschziel. Unser Tipp an alle Leser: Wenn Sie auch so strahlen wollen, müssen Sie noch rasch mitspielen, nur noch die Woche geht’s! Denn unsere Aktion endet leider mit dieser Wochenendausgabe.

