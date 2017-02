So viel verdienen die Münchner in ihren Berufen - stimmen Sie zu?

Über Geld redet man ja nicht – oder etwa doch? Immer mehr Menschen sind offenbar gar nicht so schweigsam, wenn es ums Gehalt geht und geben ihren Bruttoverdienst beim Onlineportal gehalt.de an. Deshalb können die Experten dort recht genau abbilden, wie sich die Gehälter in Deutschland und auch in den einzelnen Regionen entwickeln.

Wir erklären die wichtigsten Ergebnisse:

Der Westen hängt den Osten weiter ab: Auch im 27. Jahr nach der Wiedervereinigung können die Arbeitnehmer im Osten von einem ähnlich hohen Lohnniveau wie im Westen nur träumen. Das durchschnittliche Jahresgehalt für alle Fachkräfte in den alten Bundesländern liegt bei 46 835 Euro, in den neuen Bundesländern sind es 37.373 Euro. „Damit verdienen Beschäftigte im Westen ein Viertel mehr Gehalt als ihre Kollegen im Osten der Republik“, rechnet Philip Bierbach, Geschäftsführer von gehalt.de, vor. Und das ist nur der Durchschnittswert – je nach Beruf und Branche kann die Lohnlücke sogar noch größer ausfallen.

Hochlohnstadt München: Es mag nicht weiter verwundern, dass die Löhne in der bayerischen Landeshauptstadt höher ausfallen als im großen Rest der Republik. Allerdings reißt München auch den bayerischen Durchschnittslohn in die Höhe: Eine Fachkraft in Bayern inklusive München verdient durchschnittlich 44.605 Euro im Jahr. Ohne die Landeshauptstadt liegt der Verdienst bei 41.403 Euro im Schnitt. Das ist ein Unterschied von rund 3.200 Euro (7 Prozent). „Obwohl es in Bayern sehr starke Industrien gibt, ist es vor allem der kapitalstarke Arbeitsmarkt in der Landeshauptstadt München, der für deutlich höhere Gehälter in diesem Bundesland sorgt“, so Bierbach. Interessant: Nicht alle Landeshauptstädte haben einen solch positiven Effekt auf das Durchschnittseinkommen ihres Bundeslandes. Rechnet man Wiesbaden aus den hessischen Werten heraus, ändert sich quasi nichts. Wenn man dagegen das Saarland von seiner Hauptstadt Saarbrücken trennt, steigt der statistische Durchschnittslohn für Führungskräfte gar um 1,7 Prozent.

Berlin ist angesagt: Die Ausnahme im Osten ist Berlin: Hier liegen die Gehälter mit 41.020 Euro auf überdurchschnittlichem Niveau. Im Vergleich zu den neuen Bundesländern erhalten Berliner rund zehn Prozent mehr Gehalt. „Berlin hat eine starke Anziehungskraft insbesondere für junge Menschen“, sagt Bierbach über das Start-Up-Mekka.

Durschnittsgehalt (brutto) für 100 Berufe in München

Die Vergleichsplattform gehalt.de hat aus den Angaben tausender Nutzer die Durchschnittsgehälter (brutto) für diese 100 Berufe ermittelt.

Altenpflege 2822 € Android-Entwickler 4209 € Anzeigenberater 3610 € Apotheker 5028 € Arbeitsvermittler 3851 € Architekt 3829 € Arzthelfer 2625 € Assistenzarzt 5519 € Außenhandelskaufmann 2916 € Automobilverkäufer 3384 € Bademeister 2321 € Baggerfahrer 3080 € Bankkaufmann 3966 € Bauzeichner 2963 € Bäcker 2572 € Biochemiker 4630 € Buchhalter 3341 € Busfahrer 2554 € Chefarzt 17958 € Chefkoch 2724 € Chemielaborant 3910 € Chemiker 6458 € Chirurg 8355 € Creative Director 5135 € Dachdeckermeister 4642 € Datenbank-Entwickler C/C++ 4759 € Debitorenbuchhalter 3089 € Designer 4071 € Detektiv 2350 € Diplom-Betriebswirt 3972 € Drucker 3389 € Einzelhandelskaufmann 2371 € Elektriker 3105 € Empfangskraft 2321 € Erzieher 3149 € Eventmanagement 3481 € Facharzt 7891 € Fahrlehrer 3132 € Florist 2017 € Flugbegleiter 4253 € Fluglotse 12744 € Friseur 1824 € Grafik Designer 2990 € Grundschullehrer 3761 € Gymnasiallehrer 5128 € Hausmeister 2599 € Hebamme 3323 € Hedge Fonds Manager 7375 € Heilpraktiker 3104 € Industriekaufmann 3193 € Informatiker 5114 € Ingenieur (Elektrotechnik) 5608 € Java-Entwickler 4199 € Justiz-Fachangestellter 3204 € Juwelier 2526 € Kanalreiniger 3055 € Kfz-Mechaniker 2508 € Krankenpfleger 3238 € Logopäde 2542 € Lokführer 3129 € Maurer 3196 € Nageldesigner 1874 € Oecotrophologe 3433 € Offizier 6108 € Optiker 4603 € Orthopäde 8168 € Pastor 3481 € Polizist 4061 € Postbote 2443 € Psychologe 4384 € Putzfrau 1864 € Regieassistent 2437 € Reiseverkehrskaufmann 3530 € Richter 5657 € Schlosser 2990 € Schornsteinfeger 3777 € Schreinermeister 3629 € SEO Spezialist 3615 € Sekretär 2875 € Social Media Redakteur 3249 € Souffleur 3880 € Sozialpädagoge 2883 € Staplerfahrer 2365 € Textildesigner 3771 € Tischler 2785 € Toningenieur 5033 € Uhrmacher 2509 € Umzugshelfer 1958 € Vermessungsingenieur 3968 € Versicherungsmakler 4061 € Vertriebsinnendienst 3394 € Verwaltungsfachangestellter 3269 € Volkswirt 6381 € Webdesigner 3197 € Werbekaufmann 3324 € Wirtschaftsinformatiker 4346 € Yogalehrer 3417 € Zahntechniker 2743 €

Berufe auf der roten Liste

Die Arbeitswelt wandelt sich – für einige Tätigkeiten ist diese Veränderung besonders dramatisch. Die US-Webseite Career Cast hat eine Liste der zehn am stärksten gefährdeten Berufe erstellt. Zwar bezieht sich die Seite auf die Prognosen des US-Arbeitsministeriums für das Jahr 2024, die Trends in Amerika aber mit denen in Deutschland vergleichbar. Das ist die rote Liste der gefährdeten Tätigkeiten:

Postzusteller: Weniger Menschen schreiben Briefe, außerdem bleibt auch der Briefträger bleibt von der Automatisierung nicht verschont. Die Zahl der Beschäftigten soll bis 2024 um 28 Prozent sinken!

Schreibkräfte: Reine Schreibkräfte sind seit Jahren auf dem Rückzug – ihre Tätigkeiten fließen in andere Verwaltungs- und Bürojobs mit ein. 18 Prozent weniger Arbeitsplätze erwarten die Statistiker.

Ableser: Früher musste in jedem Haushalt der Gas-, Strom- oder Wasserzähler abgelesen werden. Heute melden die Geräte den Stand selbst – 15 Prozent weniger Jobs!

Disk Jockeys: Virtuose Plattenkünstler werden weiter gut zu tun haben – für den Hausgebrauch tut’s die automatisch erstellte Playlist. Der erwartet Rückgang liegt bei 11 Prozent.

Juweliere: Der Handel wandert immer stärker ins Internet. Die Folge: 11 Prozent der Juweliere wird bis 2024 ihren Job verlieren.

Versicherungsvertreter: Mittelsmänner sind besonders von der Digitalisierung bedroht. Vergleichsportale machen ihnen Konkurrenz – 11 Prozent Rückgang!

Näher: Neu kaufen statt reparieren – 9 Prozent der Schneider werden diesem Konsumverhalten zum Opfer fallen.

Rundfunksprecher: Weniger Anstalten und mehr Konkurrenz bedeuteten ein Minus von 9 Prozent der Stellen.

Zeitungsreporter: Werbe- und Abo-Erlöse sinken, daher sind 8 Prozent der Jobs gefährdet.

Computerprogrammierer: Reine Prorammierer sind selten geworden, einfache Aufgaben erledigen Maschinen. Die Folge: 8 Prozent weniger Jobs!