Innovatives Messekonzept für Personalverantwortliche und Privatpersonen

Die bundesweit erste Publikums- und Fachmesse für berufliche Weiterbildung gastiert am 24. und 25. November im MTC München.

Entdecken Sie, was Sie weiterbringt: Aussteller, Workshops und Impulsvorträge bieten umfassende Informationen und Gelegenheit zum Austausch.

Wissen ist das Kernthema der Zukunft

Höchste Zeit, aktiv zu werden und die Weichen richtig zu stellen. Doch wer sich weiterentwickeln möchte, hat oft die Qual der Wahl: Besuche ich ein Coaching, eine Business School oder ein Seminar? Zudem erweitern immer mehr E-Learning-Programme, Online-Kongresse oder berufsbegleitende Studiengänge die Möglichkeiten. Nicht nur bildungsinteressierte Mitarbeiter, auch Unternehmer, HR-Verantwortliche und Führungskräfte sind oft damit überfordert, für sich oder ihr Team das effektivste Modell zu finden.

myQ schafft Überblick

Unterstützung und zielführende Empfehlungen liefert die neuen Weiterbildungsmesse myQ.Vom 24. bis 25. November gastiert das innovative Messekonzept im MTC in München. Noch eine Personalmesse? Nein, genau das ist myQ nicht: Als bundesweit erste Publikums- und Fachmesse für Weiterbildung und Entwicklung richtet sie sich nicht nur an Absolventen oder ausschließlich an HR-Verantwortliche, sondern bietet erstmals eine zentrale Plattform für Unternehmer, Personaler und bildungsinteressierte Arbeitnehmer. "Wir wollen für mehr Überblick und Transparenz sorgen", erklärt Eva Ernst, Co-Founder der myQ-Messe. "Denn eins ist klar: Aufgabenbereiche und Rollen im Arbeitsalltag verändern sich immer schneller. Ohne Weiterbildung bleiben Unternehmen auf der Strecke."

Workshops, Einzelcoaching und mehr

Zahlreiche Weiterbildungsanbieter, Verbände, Institutionen, Coaching-Akademien und Institute stellen auf der myQ ihre Angebote vor. Optimal ergänzt wird das zweitägige Event von Einzelcoachings sowie einem fundierten Rahmenprogramm. In Vorträgen und Workshops geben Beratungsunternehmen und Trainer wertvolle Impulse, wie jeder seine Karriere auf ein neues Level heben kann. Die Inhalte reichen von Verkauf und Marketing über Führung bis zu Digitalisierung. Vertriebskoryphäe Martin Limbeck zum Beispiel verrät in seinem Vortrag "Erst schaufeln, dann scheffeln" die vier kritischen Erfolgsfaktoren, die jeder Karriere den Turbo-Boost verpassen. Wer noch tiefer einsteigen will, besucht einen Workshop oder die Coaching-Zone.

