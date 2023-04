10 Jahre Orphan Black: Wie sehen die Stars der Serie heute aus?

Vor zehn Jahren feierte die Serie Orphan Black ihre Premiere. Mit ihrer starken Hauptdarstellerin Tatiana Maslany und einer außergewöhnlichen Story stieß sie schnell auf die Liebe der Fans und Kritiker. Was machen die Stars von einst eigentlich heutzutage?

2013 führte die Serie „Orphan Black“ die Zuschauer:innen in die Welt der menschlichen Genmanipulation ein. Hauptdarstellerin Tatiana Maslany wurde in ihrer Mehrfachrolle zum Star, die Kritiker feierten die Serie, die bis zum Ende Lob von vielen Seiten einsammeln konnte. Neuen Buzz könnte die Serie einsammeln, wenn in diesem Jahr das Spin-off „Orphan Black: Echoes“ mit Krysten Ritter bei AMC an den Start geht. Wir schauen schon einmal, was der Cast des Originalserie eigentlich seitdem so auf Mattscheibe und Leinwand getrieben hat...

Tatiana Maslany als Sarah Manning und Co

Tatiana Maslany in Orphan Black und auf dem Roten Teppich bei der Walk of Fame Gala in Toronto im Jahr 2022 © BBC America/Space/IMAGO

Sarah Manning, Alison Hendrix, Cosima Niehaus, Helena, Rachel Duncan - das sind nur einige Rollen, die Tatiana Maslany in „Orphan Black“ übernommen hatte.

Nach dem Ende der Serie spielte sie unter anderem eine Hauptrolle in der Historienserie „Perry Mason“ an der Seite von Matthew Rhys. Zuletzt schlüpfte sie in die Titelrolle in der Marvel-Produktion „She-Hulk“. Auch als Sprecherin ist Maslany aktiv, jüngst für die Animationsserie „The Harper House“. Wie die anderen Darsteller sich verändert haben sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)