1923: Kritik der Episode 1x08 der Historienserie

Szenenfoto aus der Episode „Nichts mehr zu verlieren“ der Serie „1923“ © Paramount+

„Nichts mehr zu verlieren“ ist der Titel der achten und letzten Folge des „Yellowstone“-Prequels „1923“ bei Paramount+, in der sich die Ereignisse überschlagen: Sowohl die Duttons als auch die flüchtige Teonna sowie Neffe Spencer und Frau geraten an ihre äußeren Grenzen.

Das passiert in der Episode Nichts mehr zu verlieren der US-Serie „1923“: Die staatlichen Ermittler zwingen Pater Renaud (Sebastian Roche, „The Man in the High Castle“) dazu, sich ihrer Suche nach der flüchtigen Teonna Rainwater (Aminah Nieves, „Blueberry“) anzuschließen.

Diese wird von ihrem Vater Runs His Horse (Michael Spears, „Into the West: In den Westen“) und Pete (Newcomer Cole Brings Plenty) gefunden und gemeinsam begeben sie sich auf die Flucht in ein befreundetes Reservat. Dabei kommen Teonna und Pete sich näher. In Bozeman werden Jacob Dutton (Harrison Ford, „Indiana Jones“) und Sheriff McDowell (Robert Patrick, „The Night Agent“) zu der Verhandlung gegen Banner Creighton (Jerome Flynn, „Ripper Street“) geladen. Dem von Donald Whitfield engagierten Anwalt gelingt es während der Verhandlung, Creighton während des Prozesses bis zur Urteilsverkündung aus dem Gefängnis herauszuholen. Noch im Gerichtssaal schwört Creighton den Duttons tödliche Rache.

Wie das erste Staffelfinale der Serie abschneidet, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Thorsten Walch)