20. Staffel NCIS feiert bald Deutschlandpremiere bei Sat.1

Teilen

NCIS geht im Januar 2023 bei Sat.1 in die 20. Staffel © CBS

Der Krimi-Dauerbrenner NCIS geht im Januar bei Sat.1 schon in die 20. Runde. Zum Start am Ende des Monats gibt es gleich ein Doppelpack der beliebten Serie in der Primetime zu sehen. Bald findet zudem ein großes Crossover statt.

Am Dienstag, den 31. Januar um 20.15 Uhr steht die Deutschlandpremiere der 20. Staffel der langlebigen Krimiserie „NCIS“ beim deutschen Free-TV-Sender Sat.1 an. Im Verlauf des Season wird es ein neues Crossover-Event geben, nachdem die zwei Teams zuletzt schon im März 2022 aufeinandertrafen, als Special Agent Nick Torres (Wilmer Valderrama) von seiner Kollegin Special Agent Jane Tennant (Vanessa Lachey) auf die Trauminseln eingeladen worden war. Special Agent Jessica Knight (Katrina Law) reiste ebenfalls mit in den 50. US-Bundesstaat. Kommen Tony und Ziva in Staffel 20 zurück?

Im zweiten Crossover von „NCIS: Hawai‘i“ und „NCIS“ geht es nun für Tennant und Ernie Malik (Jason Antoon) nach Washington, D. C., wo sie erneut auf Torres und Knight treffen, die diesmal als Gastgeber fungieren. Worum es in der neuen Staffel geht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)