25 Jahre King of Queens: Wie sehen die Sitcom-Stars heute aus?

Von: Mario Giglio

Vor 25 Jahre ging die Serie „King of Queens“ auf Sendung © CBS/Serienjunkies.de

Die erste Episode der Serie „The King of Queens“ ging vor 25 Jahren auf Sendung. Was aus den Stars der US-Sitcom wurde und wie sie heute aussehen, erfahrt Ihr zum Jubiläum hier bei uns. Und jetzt alle: Doug and Carrie, Doug and Carrie, Doug and Carrie, Doug and Carrie... Arthur, Arthur, Arthur, Arthur!

Am 21. September 1998, also diese Woche vor 25 Jahren, ging die erste Episode von „King of Queens“ bei CBS auf Sendung. Die US-Sitcom der Serienschöpfer Michael J. Weithorn und David Litt erzählt aus dem Leben von Doug und Carrie Heffernan aus Queens in New York, die Carries exzentrischen Vater Arthur bei sich zu Hause aufnehmen. Im Jahr 2001 kam das Format zu RTLZWEI und lief auch im deutschen Fernsehen viele Jahre lang sehr erfolgreich.

Parodiert wurde die „King of Queens“-Formel der Sitcoms, in denen eine attraktive Frau sich mit einem egoistischen Man-Baby herumschlagen muss, Jahre später durch das schwarzhumorige „Kevin Can F*** Himself“ von AMC.

Wo die Stars der Serie heute sind und wie sie aussehen, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Mario Giglio)