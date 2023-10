Ahsoka: Kritik der achten Episode der Star-Wars-Serie

Teilen

Szenenfoto aus der Folge „Die Jedi, die Hexe und der Kriegsherr“ der Serie „Ahsoka“ © Disney+

Serienfinale oder Staffelfinale? Teil 8 von „Ahsoka“ auf Disney+, „Die Jedi, die Hexe und der Kriegsherr“, präsentiert zwar den actionreichen Endkampf zwischen unseren Helden und den Schergen des Großadmirals Thrawn, lässt dabei jedoch deutlich zu viele Fragen offen.

Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen, „The Witcher“) trifft in der Serie „Ahsoka“ die letzte Vorbereitungen für seinen Abflug in die Heimatgalaxis. Er schickt in der Episode „Die Jedi, die Hexe und der Kriegsherr“ zwei TIE-Jäger auf die Suche nach Ahsokas Schiff.

Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto, „The Sensei“) hingegen wird eine große Ehre seitens der Großen Mütter Aktropaw (Jeryl Prescott Gallien, „Swamp Thing“), Klothow (Claudia Black, „Farscape“) und Lakesis (Jane Edwina Seymour, „Star Trek: Picard“) zuteil: Sie segnen sie mit der mächtigen Gabe der Schatten und geben das mythische Schwert von Talzin in ihre Obhut.

Ob die achte Episode der Serie „Ahsoka“ gelungen ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Thorsten Walch)