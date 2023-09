Ahsoka: Kritik der sechsten Episode der Star-Wars-Serie

Teilen

Rosario Dawson auf einem Szenenfoto aus der „Ahsoka“-Folge „Weit, weit entfernt“ © Disney+

Während die Titelheldin auf der Suche nach ihrer Padawan-Schülerin ist, nimmt das ungewisse Schicksal von Sabine Wren in der Folge „Weit, weit entfernt“ von „Ahsoka“ bei Disney+ seinen Lauf. Dabei kommt es zu gleich zwei lange erwarteten Wiederbegegnungen.

Ahsoka (Rosario Dawson, „Geistervilla“) und Huyang (Originalstimme David Tennant, „Doctor Who“) reisen in der sechsten Episode der Serie „Ahsoka“ mit dem „Weit, weit entfernt“, im Maul eines Purrgils durch den Hyperraum, um Sabine (Natasha Liu Bordizzo, „The Voyeurs“) zu finden.

Diese befindet sich in der Gefangenschaft ihrer Feinde Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto, „The Sensei“), Baylan Skoll (Ray Stevenson, „Vikings“) und Shin Hati (Ivanna Sakhno, „In From The Cold“). Sabine verlangt von dem früheren Jedi, sich an die getroffene Abmachung zu halten und ihr das Wiedersehen mit Ezra zu ermöglichen.

Wie gut die sechste Episode der Serie „Ahsoka“ bei Disney+ ist, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Thorsten Walch)