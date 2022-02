Diesen aktuellen Kinofilm gibt es kostenlos bei Disney+

Von: Janine Napirca

Fans von Agentenfilmen aufgepasst: Seit 23. Februar 2022 gibt es „The King‘s Man – The Beginning“ kostenlos auf Disney+ zu sehen.

Im Normalfall dauert es eine Weile, bis ein aktueller Kinofilm auf Online-Streamingplattformen wie Netflix oder Amazon Prime Video zu sehen ist. Nicht so beim britisch-US-amerikanischen Agentenfilm „The King‘s Man - The Beginning“. Der Film mit Hauptdarsteller Ralph Fiennes läuft seit Anfang Januar in den deutschen Kinos.

Disney+: Worum geht es in „The King‘s Man - The Beginning“

Der britisch-US-amerikanische Agentenfilm von Matthew Vaughn thematisiert die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Die namensgebende Geheimorganisation hat es sich zum Ziel gemacht, den Frieden zu sichern. Im Mittelpunkt des Prequels zu den bisherigen Kingsman-Filmen, die auf den Comics von Dave Gibbons und Mark Millar basieren, steht der verzogene Adelssohn Conrad. Von Harris Dickinson gespielt, soll er zum Geheimagenten ausgebildet werden. Außerdem ist Daniel Brühl in der Rolle des Hochstaplers Erik Jan Hanussen zu sehen.

Wird es häufiger aktuelle Kinofilme kostenlos auf Disney+ zu sehen geben?

Ob es in Zukunft weiterhin aktuelle Kinofilme kostenlos auf Disney+ zu sehen geben wird, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit hat Disney+ auch schon Zusatzkosten für das Abspielen bestimmter Filme verlangt, wie beispielsweise bei dem berühmten Marvel-Film „Black Widow“ der Fall. (jn) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.