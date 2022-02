Neuer Netflix-Hit „All Of Us Are Dead“: Wird es eine 2. Staffel geben?

Von: Franziska Kaindl

Teilen

In „All Of Us Are Dead“ müssen Jugendliche vor ihren mit einem Zombie-Virus infizierten Mitschülern flüchten. © Yang Hae-sung/Netflix

Auf Netflix wimmelt es gerade vor Zombies: Die neue Horror-Serie „All Of Us Are Dead“ hat nämlich den Sprung in die Top 10 geschafft. Wird es auch eine 2. Staffel geben?

Wer sich gerne ein bisschen gruselt, kommt beim Streaming-Anbieter Netflix* aktuell voll auf seine Kosten. Dort sorgt nämlich seit dem 28. Januar die südkoreanische Serie „All Of Us Are Dead“ für Gänsehaut. Eine Highschool als Zentrum einer Zombie-Apokalypse – das ist die Prämisse der neuen Show. Aber reicht das auch für eine 2. Staffel?

„All Of Us Are Dead“ auf Netflix: Ist eine 2. Staffel geplant?

Bisher hat Netflix noch keine Aussagen dazu getroffen, ob es eine 2. Staffel von „All Of Us Are Dead“ geben soll. Dafür ist es nur wenige Tage nach der Veröffentlichung wohl auch zu früh. Einige Fakten dürften jedoch die Hoffnungen auf eine Fortsetzung schüren: So spielen für den Streaming-Anbieter unter anderem die Aufrufzahlen eine große Rolle – zudem, ob eine Serie in den Top 10 landet und wie viele Stunden in den ersten Wochen von Zuschauern gestreamt werden. Und hier schneidet die Horror-Serie sehr gut ab: Schon direkt nach dem Erscheinen setzte sie sich an die Spitze der Netflix-Top 10 in Deutschland und zahlreichen anderen Ländern und am ersten Streaming-Wochenende ließ das weltweite Publikum die Serie stolze 124,7 Millionen Stunden laufen, wie das Online-Portal Radio Times berichtet. Damit stehen die Chancen sehr gut, dass Netflix eine 2. Staffel bestellen wird.

Lesen Sie hier: Netflix erhöht 2022 die Preise – das müssen die Kunden jetzt zahlen.

Um was geht es in „All Of Us Are Dead“?

„All Of Us Are Dead“ basiert auf dem Webcomic „Now at Our School“ des Comic-Künstlers Joo Dong-geun. Im Zentrum der Handlung stehen die Jugendlichen der Hyosan Oberschule, an der ein Zombie-Virus ausbricht. Verzweifelt versuchen die Schüler, sich im Gebäude zu verbarrikadieren, während sie auf Hilfe von außen hoffen. Die erste Staffel wird in 12 Folgen erzählt.

All Of Us Are Dead Genre: Thriller, Horror, Mystery, Drama Erstausstrahlung: 28. Januar 2022 (1. Staffel) Anbieter: Netflix Folgen: 12 Regie: Lee Jae-Kyu, Kim Nam-soo Besetzung: Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Jo Yi-hyun, Yoo In-soo, Lomon

Auch interessant: „Squid Game“-Schöpfer über eine 2. Staffel: „Ich habe keine gut ausgearbeiteten Pläne“.

Wann wäre mit einer 2. Staffel von „All Of Us Are Dead“ zu rechnen?

Die Produktion der Serie begann bereits 2020, musste im selben Jahr aber auch aufgrund der Corona-Pandemie pausiert werden. So dauerte es fast zwei Jahre, bis „All Of Us Are Dead“ vervollständigt werden konnte. Von daher ist wohl nicht vor 2023 mit einer Fortsetzung zu rechnen. (fk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.