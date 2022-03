„LOL - Last One Laughing“-Staffel 3: Jetzt steht der Starttermin fest

„LOL: Last One Laughing“: Das ist der Cast der dritten Staffel. © Frank Zauritz/Prime Video

Die Fans von „LOL - Last One Laughing“ müssen nicht mehr lange auf die dritte Staffel warten. Wir verraten das Release-Datum.

Schon die ersten beiden Staffeln von „LOL - Last One Laughing“ konnten die Fans überzeugen. In der Show versuchen verschiedene Comedians für sechs Stunden einander zum Lachen zu bringen. Wer tatsächlich lacht oder auch nur lächelt, fliegt aus der Show. Am Ende warten ein Pokal und ein großzügiges Preisgeld – welches einer gemeinnützigen Organisation zugutekommen soll. Gewinner der ersten Staffel war der Comedy-Schriftsteller Torsten Sträter. In „LOL - Last One Laughing“-Staffel 2* konnte Komiker Max Giermann den Pokal nach Hause holen.

Die Fans feierten die beiden Staffeln. Kein Wunder also, dass schnell eine weitere geplant und gedreht wurde. Kaum war diese im Kasten, überschatteten traurige Nachrichten die Freude auf „LOL - Last One Laughing“-Staffel 3.

„LOL - Last One Laughing“ : Start der 3. Staffel

Lange wurde der Starttermin für die dritte Staffel „LOL - Last One Laughing“ nicht bekannt gegeben. Vermutlich hängt das mit dem plötzlichen Tod von Mirco Nontschew im Dezember 2021 zusammen, der Teil des Casts ist. Dass die Staffel auf jeden Fall mit ihm ausgestrahlt werden würde, stand aber bereits im Dezember fest. Nun meldete sich Michael „Bully“ Herbig als Gastgeber der Lach-Show zu Wort – mit dem offiziellen Starttermin. Auf seinem Instagram-Account heißt es: „Die 3. Staffel ist in Sicht! Ab 14. April sind wir wieder für Euch da!“ Die aktuelle Staffel wird zudem Mirco Nontschew gewidmet sein.

„LOL - Last One Laughing“ : Cast der 3. Staffel

Der Cast der dritten Staffel „LOL - Last One Laughing“ besteht sowohl aus wiederkehrenden Comedians, wie auch aus Neuzugängen. Neben Mirco Nontschew sind diese Stars mit von der Partie:

Carolin Kebekus

Anke Engelke

Christoph Maria Herbst

Palina Rojinski

Michelle Hunziker

Axel Stein

Olaf Schubert

Hazel Brugger

Abdelkarim

