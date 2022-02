Trailer zur „Herr der Ringe“-Serie veröffentlicht – und die Fans rasten aus

Von: Sophie Waldner

Amazon hat den ersten Trailer zur „Herr der Ringe“-Serie veröffentlicht und damit einige neue Hinweise gegeben. © Imago

Der langersehnte Trailer zur „Herr der Ringe“ Serie ist endlich da. Und die Fans sind außer sich vor Freude.

Lange mussten die „Herr der Ringe“-Fans auf den ersten Trailer zur Serie auf Amazon Prime Video warten. Nun ist es soweit. Auf dem offiziellen Twitter-Account wurde der Trailer gepostet. Im Sekundentakt wird darunter kommentiert und geteilt. Sehen Sie hier den aufregenden Trailer zur „Herr der Ringe“-Serie.

„Herr der Ringe“-Serie bei Amazon Prime: Erster Trailer

In dem Trailer wurden im Voice-over Zeilen aus Tolkiens „Ringvers“ verwendet:

Drei Ringe für die Elbenkönige unter dem Himmel, Sieben für die Zwergenfürsten in ihren Hallen aus Stein, Neun für die Sterblichen, die zum Tode verurteilt sind, Einer für den Dunklen Herrscher auf seinem dunklen Thron im Lande Mordor, wo die Schatten liegen.

„Herr der Ringe“-Serie: Fans können es kaum erwarten

An sich verrät der Trailer nicht sonderlich viel. Immerhin ist nun der offizielle Titel der Serie bekannt: Dieser lautet: „Die Ringe der Macht.“ Außerdem wird nochmal der 2. September 2022 als Starttermin bei Amazon Prime Video bestätigt.

„Eine neue Ära beginnt!“, heißt es unter den Kommentaren. Oder auch: „Wir haben lang genug gewartet!“ Einige anderen schreiben, dass sie es kaum erwarten können. Viele andere kommentieren, dass ihnen die Zeile „In the land of Mordor, where the shadows lie“ („Im Land von Mordor, wo die Schatten liegen“) eine Gänsehaut bereitet. (swa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

