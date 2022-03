Amazon Prime Video im April 2022: ALLE Filme des Harry Potter-Universums, ein Marvel-Highlight, ein neuer Thriller und mehr

Von: Sophie Waldner

Im April 2022 zeigt Amazon Prime Video alle Filme auf dem Harry Potter-Universum. © Warner Bros/Courtesy Everett Collection/image images

Im April 2022 können sich Amazon Prime-Nutzer auf wahre Schätze freuen. Neben allen Filmen aus dem Harry Potter-Universum kommen auch Marvel-Highlights ins neue Programm.

Nicht nur der Konkurrent Netflix holt im April 2022 zahlreiche neue Filme und Serien ins Streaming-Angebot. Auch Amazon Prime lässt es sich nicht nehmen, neue Inhalte zu zeigen – aber auch Filmklassiker. So werden zum Beispiel pünktlich zum Kinostart von „Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse“, Anfang April, alle Filme aus dem Harry Potter-Universum in das Programm von Amazon aufgenommen. Welche weiteren Highlights zu erwarten sind, erfahren Sie hier.

Amazon Prime im April 2022: Das sind die Film- und Serienhighlights

Direkt ab 1. April ist die gesamte „Harry Potter“-Reihe, sowie „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ und „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ auf Amazon Prime verfügbar. Auf diesen Tag können sich Marvel-Fans aber gleichermaßen freuen. Denn dann können sie „Spider-Man: A New Universe“ streamen. Wer lieber einen Thriller mit Chris Pine in der Hauptrolle sehen möchte, sollte auf den 8. April schauen. Denn dann kommt „All The Old Knives“ zu Amazon Prime Video. Sehen Sie hier schonmal den originalen Trailer.

Die zweite Staffel der Sci-Fi-Serie „Undone“ zeigt Amazon Prime nach langer Wartezeit ab 29. April. Ein weiteres Serienhighlight dürfte „The Leftovers“ darstellen. Ab 16. April sind dann die Staffeln eins bis drei zum Streamen verfügbar. Das Startdatum für „LOL: Last One Laughing“-Staffel drei, blieb nach dem tragischen Verlust des Comedians Mirko Nontschew lange ungewiss. Inzwischen steht fest, dass die neuen Folgen der Comedy-Show ab 14. April gezeigt werden.

Amazon Prime: Diese Filme und Serien erscheinen im April 2022

Datum Filme und Serien, die erscheinen 1. April Harry Potter und der Stein der Weisen Harry Potter und die Kammer des Schreckens Harry Potter und der Gefangene von Askaban Harry Potter und der Feuerkelch Harry Potter und der Orden des Phönix Harry Potter und der Halbblutprinz Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen Spider-Man: A New Universe La Gorda Fabiola: Modelo 63 Las Cumbres - Das Internat (Staffel 2) Wolf Like Me (Staffel 1) 2. April Hard Target 2 Joe Bell 3. April Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford Bloodthirsty 5. April Little Nicky - Satan Junior Milagro - Der Krieg im Bohnenfeld Dark Web: Cicada 330 6. April Irresistible - Unwiderstehlich 7. April Laura Pausini - Pleased to Meet You Las Huellas Deel Bulli 8. April All The Old Knives 9. April Jack Reacher 2 - Kein Weg zurück 13. April Wege des Lebens - The Roads Not Taken 14. April LOL: Last One Laughing (Staffel 3) Supernova 15. April Fast & Furious 7 (Extended Cut) Ben Hur Outer Range (Staffel 1) 16. April Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit The Leftovers (Staffel 1-3) 17. April Tenet 19. April Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom 20. April Homefront 21. April Snakes on a Plane 23. April Königin der Verdammten 26. April Tschernobyl 1986 27. April Hunter Killer 28. April Bang Bang Baby (Staffel 1) 29. April I Love America Killer's Bodyguard 2 Undone (Staffel 2) 30. April Space Jam

