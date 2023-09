Amazon Prime Video: Neue Serien und Filme im Oktober 2023

Von: Adam Arndt

Das Logo Amazon Prime © picture alliance/dpa | Daniel Reinhardt

Welche Filme, Serien und Shows hat Prime Video im Oktober 2023 neu im Angebot? Neben der dritten Staffel von „Upload“, können Freunde von deutschen Serien „Last Exit Schinkelstraße“ oder „Die Therapie“ basierend auf dem Roman von Sebastian Fitzek eine Chance geben. Zudem gibt es einige klassische Cartoonserien. Im Filmbereich kommen die vier „Matrix“-Streifen sowie „Zurück in die Zukunft“.

Amazon Prime Video rückt zuletzt damit raus, was im Oktober neu für die Kunden des hauseigenen Streamingdienstes hinzugefügt wird, wobei einige Highlights bereits vorher bekannt waren. So gibt es die dritte Staffel von „Upload“, das doppelte deutsche Serienpack „Last Exit Schinkelstraße“ und „Die Therapie“. Aber auch einige Cartoons von Warner Bros, darunter „Batman: The Animated Series“ und einige Scooby-Doo-Inhalte kommen neu dazu.

Im Filmbereich werden die Reihen „The Matrix“, „The Purge“ oder „Zurück in die Zukunft“ dazustoßen. Eine tabellarische Übersicht aller Neuheiten bei Amazon Prime Video im Oktober 2023 finden Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)