Amazon Prime Video: Welche neuen Serien und Filme kommen im Mai 2023?

Teilen

Was gibt es Neues im Mai bei Prime Video? © Amazon Prime Video

Was Amazon Prime im Mai 2023 so an Filmen und Serien auf die Plattform bringt, steht nun fest. Für Serienjunkies dürfte „Hohlbeins - Der Greif“ das Highlight sein und auch „Last Light“ mit Matthew Fox soll Deutschlandpremiere feiern. Bei den Filmen hat man „Saw: Spiral“, „Last Night in Soho“ oder „The Disaster Artist“ im Angebot.

Amazon Prime Video ist bei den Serienhighlights oftmals nicht so spendabel wie die Konkurrenz von Disney+, Netflix oder Paramount+ und hat nur wenige Eigenproduktionen für Serienjunkies zu bieten (hier die Neuheiten von April). Im Mai stechen „Hohlbeins - Der Greif“ und „Last Light“ vom US-Streamingdienst Peacock heraus, denn „The Ferragnez“ über zwei reiche Italiener und ein neues Format mit James May stammen aus dem Realitybereich.

Im Filmbereich hat man beispielsweise den aktuellen „Saw“-Titel „Saw: Spiral“ oder „Last Night in Soho“ von Edgar Wright im Angebot. Eine tabellarische Übersicht aller Neuheiten finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)