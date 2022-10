„And Just Like That...“: Staffel 2 mit Samantha?

Von: Janine Napirca

HBO Max gibt die Fortsetzung von „And Just Like That...“ bekannt: Wird Kim Cattrall alias Samantha Jones in Staffel 2 dabei sein?

Die gute Nachricht – Es wird laut HBO Max eine Fortsetzung von „And Just Like That..“ geben*. Alle Fans der Serie müssen jetzt ganz stark sein: Die schlechte Nachricht – auch in Staffel 2 der Serie „And Just Like That...“ wird Kim Catrall in ihrer Paraderolle der erfolgreichen und wunderschönen Samantha Jones nicht zu sehen sein. Über welche Neuerungen man aber dennoch in der Fortsetzung des Spin Offs, das man auf Sky Ticket streamen kann, gespannt sein darf, erfahren Sie hier.

„And Just Like That...“-Fortsetzung: Auch Staffel 2 wird ohne Samantha auskommen müssen

Aktuell ist bekannt, dass Kim Cattrall nicht plant, zum Set des Spin Offs der erfolgreichen Serie mit den vier Freundinnen Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York und Miranda Hobbes zurückzukehren, auch wenn viele Fans der Serie sich das sehr wünschen würden. Samanthas Geist solle jedoch während der gesamten zweiten Staffel von „And Just Like That...“ mithilfe von Textnachrichten an Carrie zu spüren sein. Kim Cattrall hingegen hat inzwischen Rollen in der Serie „How I Met Your Father“, sowie in „Queer as Folk“ übernommen. Übrigens: Diese HBO Max Originals sehen Sie bei RTL+.

„And Just Like That...“: Die Stars werden die Zuschauer auch in einer zweiten Staffel zu Gesicht bekommen. © Pacific Press Agency/Imago

Darum geht es in der HBO Serie „And Just Like That...“ mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis

Auch in der zweiten Staffel von „And Just Like That...“ werden Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis ihre Rollen aus der Originalserie, die von 1998 bis 2004 auf HBO ausgestrahlt wurde, wieder übernehmen. Während die ursprüngliche Serie aus den 90ern und 2000ern die Freundschaft zwischen Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda in ihren 30ern zeigte, befasst sich „And Just Like That...“ mit der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern. Das Spin Off war die meistgesehene Serienpremiere eines neuen Originals auf HBO Max und rangierte in den Top Ten aller Film- und Serienstarts.

„Ich bin hocherfreut und aufgeregt, mehr Geschichten über diese lebendigen, mutigen Charaktere zu erzählen – gespielt von diesen starken, erstaunlichen Schauspielerinnen und Schauspielern. Tatsache ist, dass wir alle begeistert sind.“

Vor diesen Herausforderungen stand die Serie „And Just Like That...“ von HBO Max

Unter anderem stand die erste Staffel der Serie „And Just Like That...“ vor der Herausforderung, dass Hauptdarsteller Chris Noth aka Mr. Big von mehreren Frauen der sexuellen Nötigung bezichtigt wurde. Aufgrund der Vorwürfe nach seinem Serientod in der ersten Folge schnitt man ihn – anstelle eines Überraschungsauftritts in Paris im Finale der ersten Staffel von „And Just Like That...“ – komplett heraus. Dafür sah man Chris Noth in einem selbstironischen Werbespot.

Zudem starb Standford Blatch-Darsteller Willie Garson während der Produktionsarbeiten an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

„Wir hatten 10 komplette, authentische, lustige Episoden für Stanford. Die sind einfach weg, und es gibt nichts wirklich Interessantes an einem echten Tod, einem fiktiven Tod, um den herum man etwas aufbauen kann. Jeder weiß, dass Willie tot ist, also gibt es keinen wirklichen Trick, den wir versuchen würden, um das nicht wahr zu machen. Wir können Willie nicht zurückbringen, also glaube ich nicht, dass wir auch nur versuchen würden, Stanford zurückzubringen, denn das wäre zu viel.“

Willie Garson hielt seine Krankheit am Set vor allen außer Sarah Jessica Parker geheim. Die Serienfigur Stanford Blatch ging in Folge 4 der ersten Staffel von „And Just Like That...“ nach Japan, um seinem berühmten Social-Media-Klienten zu folgen, der auf Tournee geht. Außerdem wurde enthüllt, dass er seinen Ehemann Anthony Marantino, gespielt von Mario Cantone, um die Scheidung gebeten hat. (jn)