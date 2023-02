Anke Engelke & Bastian Pastewka kommen mit neuer Serie zu Amazon Prime

Pastewka und Engelke in Pastewkas Weihnachtsgeschichte © SAT.1/ Frank Dicks

In Der Wochenshow traten Ange Engelke und Bastian Pastewka schon gemeinsam auf. Auch in seiner Comedyserie Pastewka waren beide zusammen oft vor der Kamera. Amazon kündigt nun ein neues Projekt der beiden an und zwar von der bildundtonfabrik.

Die bildundtonfabrik aka btf („How To Sell Drugs Online (Fast)“, „Buba“, „King of Stonks“) hat eine neue Serie in petto. Darin sollen Anke Engelke (die aktuelle deutsche Marge-Stimme aus „The Simpsons“, „Das letzte Wort“, „Ladykracher“, „Deutschland86“) und Bastian Pastewka („Pastewka“, „Mörgen Hör‘ Ich auf“) die Hauptrollen übernehmen.

Schon in den 90ern Jahren waren die beiden Comedians in „Die Wochenshow“ bei Sat.1 in zahlreichen Parodierollen zu sehen. Ebenfalls für Sat.1 waren sie als Volkmusik-Satirefiguren Anneliese und Wolfgang Funzfichler in mehreren Specials, darunter „Fröhliche Weihnachten“ und „Pastewkas Weihnachtsgeschichte“ im Einsatz, aber auch als übersteigerte Versionen ihrer selbst in „Pastewka“. Wann die neue Serie zu sehen sein wird, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)