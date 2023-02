Ant-Man and the Wasp 3: Der Serienjunkies-Podcast zum Marvel-Blockbuster

Ant-Man and the Wasp: Quantumania © Marvel Studios

Der 31. MCU-Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania fühlt sich mehr an wie ein Star-Wars-Streifen oder eine Rick-and-Morty-Adaption. Gelingt Marvel so der Einstand in die fünfte Phase mit dem neuen Schurken Kang the Conqueror?

Mit „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ läutet Marvel die fünfte Phase des MCU ein. Der 31. Film im Superheldenfranchise stellt uns zudem den neuen Oberschurken Kang the Conqueror (Jonathan Majors, „Lovecraft Country“) näher vor, der zuvor schon kurz in der „Loki“-Serie auftrat. Im Vergleich zu den zwei früheren „Ant-Man“-Teilen von 2015 und 2018 hat Regisseur Peyton Reed diesmal einen ganz anderen Ansatz gewählt, denn im abgedrehten Quantenreich kriegen es Scott Lang (Paul Rudd), Hope van Dyne (Evangeline Lilly) und Co nicht mit irdischen, sondern mit subatomaren Bedrohungen zu tun. Die Ideen für diese Parallelwelt stammen vom „Rick and Morty“-Autor Jeff Loveness, wobei sich vieles auch wie „Star Wars“ anfühlt...

Im Podcast sprechen unser Comicexperte Adam Arndt und Marvel-Novize Bjarne Bock über die großen Gewinner und Verlierer des neuen Filmes. „Ant-Man 3“ erweist sich vor allem als Chance für die Charaktere Janet (Michelle Pfeiffer) und Cassie (Kathryn Newton), während zum Beispiel ein Hank (Michael Douglas) eher vernachlässigt wird. Den Podcast finden Sie bei Serienjunkies.de. (Bjarne Bock)