Ant-Man and the Wasp - Quantumania: Filmkritik

Ant-Man and the Wasp - Quantumania © Walt Disney/Marvel Studios

Ant-Man and the Wasp - Quantumania ist der dritte Teil der Reihe und auch derjenige, der den Oberschurken Kang genauer vorstellt. Doch auch die Pyms und die Langs, die Quantum Realm und zahlreiche neue und alte Gesichter sollen unterhalten. Ist der Start in Phase fünf des MCU gelungen?

Der dritte „Ant-Man“-Streifen (hier zum Trailer) läutet die fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe ein, nachdem die vierte oftmals sehr kritisiert wurde. Allerdings ist es nach der Infinity Saga auch recht schwer, in der Multiverse-Saga noch einmal so viel goodwill der Fans zu erhalten, die schon so viel gesehen haben und nun vielleicht nicht mehr so offen sind für Konzepte wie Multiversen. Bereits zum dritten Mal darf Peyton Reed Scott Lang (Paul Rudd) alias Ant-Man und Co. inszenieren und nimmt sich 125 Minuten Zeit für ein Abenteuer in der berühmt-berüchtigten Quantum-Realm.

Was bringt die Schrumpfhelden und ihre Familien dorthin? Cassie (Kathryn Newton) hat ihren Vater fünf Jahre lang nicht gesehen, weil er weggeblipt wurde. Sie vertreibt sich ihre Zeit mit Aktivismus und landet mehrfach im Knast, was Scott bislang nicht wusste. Denn er selbst ist bekannt wie ein bunter Hund/Held, hat ein Buch zu seinem „Avengers“-Ruhm geschrieben, lebt von Geschenken und seiner Berühmtheit und hat die Verbrecherkarriere hinter sich gelassen. Was er jedoch merkt, ist, wie sehr ihm die Jahre fehlen, die er mit seiner Tochter verpasst hat und den Sprung, den sie dabei gemacht hat. Die Zeit bringt ihm jedoch niemand zurück... Eine ausführliche Filmkritik lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)