Ant-Man and the Wasp - Quantumania: Neuer Trailer und Poster zum Marvel-Film

Ant-Man and the Wasp - Quantumania © Walt Disney/Marvel Studios

Der zweite lange Trailer zu Ant-Man and the Wasp: Quantumania wurde während einer Sport-Übertragung in den USA präsentiert. Welche Bedrohung geht von Kang aus und sind die Schrumpfhelden ihm gewachsen?

Die fünfte Phase des Marvel Cinematic Universe steht in den Startlöchern, wenn „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ in die Kinos kommt, was am 15. Februar in Deutschland der Fall sein wird. In den USA geht es dann am Freitag, den 17. Februar los ins Quantum-Realm.

Bereits bei der San Diego Comic-Con und der brasilianischen Convention gab es Vorschauen, der auf der SDCC war sogar nur für die Besucher vor Ort bestimmt. Nun wurde während der Football-Endrunde ein weiterer Trailer platziert. Diesmal gibt es mehr vom Phase-5-Schurken Kang zu sehen und auch Bill Murrays Rolle ist nun bekannt. Er spielt Lord Krylar, der Anführer von Axia, einer Gemeinde in der Quantum Realm. Worum es in dem neuen Film geht, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)