ARD und ZDF nutzen für Mediatheken gemeinsame Empfehlungen

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Wachsen im Internet weiter zusammen: ARD und ZDF © ZDF/ARD

Das Online-Angebot der Öffentlich-Rechtlichen ist schon länger auch für die Zuschauenden vernetzt. Nun hat das mit einer gemeinsamen und modernen Such- und Empfehlungstechnologie einen weiteren Schritt in Richtung Einheit gemacht.

Das Bemühen von Das Erste und ZDF online als Allianz aufzutreten, ist schon seit einigen Monaten in Aktion getreten. Länger bereits können die Zuschauer bequem von „Babylon Berlin“ zu „SOKO Köln“ klicken. Der ARD-Vorsitzende Prof. Dr. Kai Gniffke gibt sich dazu selbstbewusst: „Wir wollen, dass Menschen so einfach und komfortabel wie möglich die digitalen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland nutzen können. Wir bieten mehr Information, Kultur, Unterhaltung und Wissen als jeder andere Streaming-Anbieter und nie war es einfacher, all das zu erleben.“

In dieser Woche ist nun ein weiterer Baustein für die gemeinsame Mediatheken-Präsenz online gegangen. Beide Mediatheken empfehlen wechselseitig ihre Inhalte aus den wichtigsten Genres wie etwa Serien, Filme, Dokumentationen, Information, Kultur und Wissenschaft. Damit ist ein großer öffentlich-rechtlicher Inhalte-Kosmos entstanden - das Herzstück des gemeinsamen Streaming-Netzwerks, in dem die Zuschauer auch viele Inhalte von funk, phoenix, arte und 3sat finden.

Das neue Empfehlungssystem trägt laut Pressemitteilung „mit fairen und transparenten Algorithmen“ dazu bei, den öffentlich-rechtlichen Auftrag umzusetzen. Die beiden Sender streben eine gemeinsame technische Plattform mit offenen Standards an, die auch einen gemeinsamen Player umfassen soll. Ferner ist ein erweitertes gemeinsames Login in Planung. Darüber hinaus können sich beide Sender eine engere Zusammenarbeit mit weiteren öffentlich-rechtlichen Partnern auch im europäischen Ausland vorstellen.

Loryn Pörschke-Karimi