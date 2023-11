Aus welchen Serien und Filmen kennt man „Friends“-Star Matthew Perry?

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Matthew Perry in verschiedenen Film- und Serien-Rollen in seiner Karriere © ABC/NBC/CBS/Reelz

Neben dem großen „Friends“-Erfolg und oft medienwirksamen Abstürzen, ausgelöst durch Abhängigkeit, hatte Matthew Perry eine lange und erfolgreiche Karriere vorzuweisen. In welchen Filmen und Serien begeisterte der Darsteller über die Jahre?

Als Sohn eines Schauspielers fand Matthew Perry früh den Weg vor die Filmkamera. Als Kinderdarsteller war er 1979 in einer Episode der Serie seines Vaters mit dabei. Seinen eigentlichen Start ins Business nahm er jedoch nachdem er selbst nach Los Angeles zog. Der Friends-Star Matthew Perry hatte neben der Kult-Sitcom zahlreiche andere namhafte Engagments auf der großen und kleinen Mattscheibe. An viele besonders einprägsame Auftritte erinnern wir in unserer Fotostrecke.

Matthew Perry in „240-Robert“ © ABC

1979: 240-Robert

1979 hatte der Darsteller John Bennett Perry in der Serie „240-Robert“ eine Hauptrolle inne. Für die Episode „Bank Job“ holte er seinen Sohn Matthew mit vor die Kamera.

